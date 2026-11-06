Direktflug Libanon-Kanada: Raji und Ottawa diskutieren darüber

Youssef Raji diskutierte mit dem kanadischen Verkehrsminister Steven MacKinnon die Möglichkeit einer direkten Flugverbindung zwischen dem Libanon und Kanada. Beide Beamten stimmten zu, die Diskussionen über die entsprechenden Kanäle fortzusetzen, so der Bericht vom 5. November. Keine Fluggesellschaft, Flughafen, Kalender oder kommerzielle Einführung wurde angekündigt. Das Thema war eine der Diskussionen in Ottawa, wo der libanesische Minister auch mit dem Einwanderungsminister und dem Sprecher des Unterhauses zusammentraf.

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Der libanesische Außenminister Youssef Raji diskutierte mit dem kanadischen Verkehrsminister Steven MacKinnon die Möglichkeit einer direkten Flugverbindung zwischen dem Libanon und Kanada. Laut dem am Donnerstag, dem 5. November, veröffentlichten Bericht stimmten beide Beamten zu, den Fall über die relevanten Kanäle beider Länder fortzusetzen.

Das Treffen ist Teil von Rajis Besuch in Ottawa. Der Minister betonte die Bedeutung einer solchen Verbindung für die libanesische Gemeinschaft in Kanada. Es gibt keine Aufzeichnungen über eine Entscheidung zur Inbetriebnahme.

Direktflug Libanon-Kanada: ein vereinbartes Follow-up

Die gemeldete Vereinbarung betrifft die Fortsetzung des Austauschs zwischen den betroffenen Behörden. Es wird nicht angegeben, welche Flughäfen bedient würden, das Unternehmen, das die Strecke betreiben würde, oder die Häufigkeit der Flüge.

Es wurde kein Startplan angekündigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Thema also Gegenstand bilateraler Gespräche. Das Protokoll erlaubt nicht, dass ein neuer Service als autorisiert oder bei der Reservierung verfügbar präsentiert wird.

Diaspora im Austauschzentrum in Ottawa

Raji traf sich auch mit der kanadischen Ministerin für Einwanderung, Flüchtlinge und Staatsbürgerschaft, Lena Metlege Diab. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die Lage der libanesischen Gemeinschaft. Der Minister lobte die Rolle der Kanadier libanesischer Abstammung bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu ihrem Herkunftsland.

Im Parlament traf er sich mit dem Sprecher des Unterhauses, Francis Scarpaleggia. Er bekräftigte die kanadische Unterstützung für den Libanon und informierte sich über seine Bedürfnisse, die Situation im Süden und die libanesisch-israelischen Verhandlungen.

Raji skizzierte die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den israelischen Angriffen und bekräftigte die Verpflichtung der Regierung, ihre Autorität im gesamten Gebiet wiederherzustellen. Dieser diplomatische Austausch begleitet den Luftteil des Besuchs, ohne dass es sich um eine neue Ankündigung der Hilfe handelt.

Die Aufzeichnungen über Direktflüge müssen nun von den zuständigen Behörden überwacht werden. In dem Protokoll wird kein bereits geplantes technisches Treffen oder eine von einer Fluggesellschaft eingegangene Verpflichtung erwähnt.

MEA Airbus A320 startet ab Beirut am 14. Juni 2014. Illustrative Archive; Für das Libanon-Kanada-Projekt wurde kein Betreiber angekündigt. Foto: Flo Weiss / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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