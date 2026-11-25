Der CPI schätzt, dass die Zahl der in Phase 2 im Libanon von September 2026 bis Februar 2027 eingestuften Personen 2,15 Millionen beträgt. Der Überlebenskorb des Welternährungsprogramms und offizielle Preisindizes beleuchten den Wettbewerb zwischen Nahrungsmitteln, Miete und Transport, ohne Einkommen oder individuelle Rechnungen zu messen.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Im Libanon befinden sich zwischen September 2026 und Februar 2027 rund 2,15 Millionen Menschen in Phase 2 akuter Ernährungsunsicherheit, so die am 5. November veröffentlichte CPI-Analyse. Das bedeutet nicht, dass sie alle Mahlzeiten gesprungen sind. Ihre Haushalte schaffen es immer noch, zumindest zu ernähren, aber kämpfen, um andere wesentliche Ausgaben zu decken, ohne ihre Lebensweise zu ändern. Der Preis des Referenzkorbs und der Preis des Wohnraums erlauben zu verstehen, warum.

Was Phase 2 im Libanon bedeutet

Phase 2, bekannt als Stress, ist eine Vorkrise. Auf dieser Ebene beschreibt das Integrated Framework for Food Security Classification (IPC) Haushalte mit gerade genug Nahrungsaufnahme. Um bestimmte andere wesentliche Ausgaben zu decken, benötigen diese Haushalte jedoch Anpassungsstrategien. Die Krisenphase auf der nächsten Ebene bezieht sich auf Nahrungsmittelknappheit oder die Aufrechterhaltung von Mindestnahrungsmitteln auf Kosten ernsthafterer Strategien, die sich insbesondere auf die Lebensgrundlagen auswirken.

Bei den 2,15 Millionen handelt es sich um eine Schätzung der Personen, die zu den betroffenen Haushalten gehören, nicht um eine Zählung der Familien, die eine bestimmte Entscheidung getroffen haben. Die Zahl umfasst die im Libanon analysierte Bevölkerung, einschließlich libanesischer Einwohner, syrischer und palästinensischer Flüchtlinge und Personen, die nach dem Dezember 2024 aus Syrien angekommen sind. Es wird nicht mit Personen verwechselt, die in Phase 3 oder mehr eingestuft sind. Weder das Einkommen eines Haushalts noch der Preis seines letzten Korbs können allein verwendet werden, um es einer Phase zuzuordnen: Analysten bringen Konsum, ernährungsbezogene Strategien, Lebensunterhalt und erhaltene Unterstützung zusammen.

Wie hoch ist der Referenzkorb?

Für August 2026 schätzt das Welternährungsprogramm die nationalen Kosten des Mindestüberlebenskorbes auf 556 US-Dollar für einen Haushalt von fünf Personen. Seine Nahrungskomponente ist $ 43,60 pro Person oder $ 218 pro fünf. Die Non-Food-Komponente entspricht $ 338 pro Haushalt. Der größere Mindestkostenkorb beträgt 713 US-Dollar für einen Haushalt der gleichen Größe. Diese beiden Körbe sollten nicht hinzugefügt werden: Dies sind zwei verschiedene Referenzen.

Diese Beträge, die der CPI-Analyse entnommen wurden, sind weder eine Familienrechnung noch ein gezahltes Mindesteinkommen. Sie beschreiben auch keine Geldpreise im November. Sie geben einen August-Marker für eine bestimmte Haushaltsgröße. Die Nahrungskomponente des Überlebenskorbes kostet 11% mehr als im August 2025. Der Haushalt, der es immer noch schafft, seinen Korb zu füllen, hat jedoch nicht die Zahlung für Unterkunft, Reise oder Behandlung abgeschlossen.

Die Miete kann steigen, während die Fütterung fällt

Das zentrale statistische Amt misst etwas anderes: die Entwicklung der Verbraucherpreise, nicht die Kosten in Dollar des Überlebenskorbes. Im September fiel auf nationaler Ebene der Index für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke in einem Monat um 0,23%. Allerdings blieben 10,04% über September 2025. Im gleichen Jahr stieg der Realmietindex um 16,79 Prozent und der des Verkehrs um 35,23 Prozent.

Um den Unterschied zu visualisieren, wenn jeder dieser drei Indizes im September 2025 100 wert ist, erreicht er ein Jahr später etwa 110 für Lebensmittel, 117 für Miete und 135 für Transport. Es handelt sich nicht um drei Ausgaben mit demselben Gewicht oder Beträgen. Die Übung erwähnt nicht das Gehalt einer Familie, Mietvertrag oder die Kosten der Reise. Die Statistiker berichten weiter, dass in Nabatiyah ein Großteil des Preises nicht vor Ort erfasst werden konnte und geschätzt werden musste.

Was passiert im Haushalt

Der VPI zeigt an, dass Miete, Energie, Reise-, Pflege- und Reparaturkosten mit Lebensmitteln konkurrieren. Um weiter zu essen, können Haushalte wesentliche Kosten zurückzahlen, sich eine weniger abwechslungsreiche Ernährung leihen oder wählen. Der Bericht stellt auch fest, dass eine Rückkehr in die Heimatgemeinde nicht unbedingt die Kosten für die Unterbringung anderswo beseitigt: Es ist manchmal notwendig, die Wohnung zu reparieren oder zusätzliche Reisen zu bezahlen. Dies sind dokumentierte Mechanismen, keine Liste von Opfern, die jede Person in Phase 2 gebracht hätte.

Der Bericht zeigt, warum Umfragen nicht an der Basis enden. Von den libanesischen Haushalten, die in ihren Verbrauchsdaten beschrieben wurden, hatten 88% 2026 einen akzeptablen Lebensmittelwert. Gleichzeitig stieg die Verwendung der strengsten Lebensmittelstrategien von 11% im Jahr 2025 auf 19% im Jahr 2026. Diese beiden Indikatoren beziehen sich auf die untersuchte Gruppe, nicht nur auf Haushalte, die in Phase 2 eingestuft sind; Sie identifizieren nicht unbedingt die gleichen Personen. Dennoch beleuchten sie die Frage, die allein die Konsumzahl offen lässt: Wie lange kann ein Haushalt diese Diät noch aufrechterhalten, wenn andere Ausgaben nicht warten können?

Cover: Obst- und Gemüsestand im Libanon, Juli 2016 Archivfoto. Es handelt sich weder um eine befragte Familie noch um die im Jahr 2026 beobachteten Preise. Peter Feghali / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0 1.0. Boxen und Dressing Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews