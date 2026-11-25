Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gab bekannt, dass sie am Mittwoch, den 25. November, den jemenitischen Hafen von Hodeida getroffen hatte, nachdem sie Zivilisten gebeten hatte, ihn zu evakuieren. Die Huthis drohten mit Vergeltungsmaßnahmen gegen saudische Häfen. Das Ausmaß der Schäden und die Folgen für den kommerziellen und humanitären Verkehr sind nicht festgelegt.

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Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gab bekannt, dass sie am Mittwoch, den 25. November, den jemenitischen Hafen von Hodeida getroffen hatte, nachdem sie Zivilisten gebeten hatte, ihn zu evakuieren. Die Huthis drohten mit Vergeltungsmaßnahmen gegen saudische Häfen. Das Ausmaß der Schäden und die Folgen für den kommerziellen und humanitären Verkehr sind nicht festgelegt.

Koalition spezifiziert keinen Hafenschaden

Der Sprecher der Koalition, General Turki al-Maliki, sagte am Mittwoch, dass die Streiks auf Anlagen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Hafens von Hodeida abzielten, ohne anzugeben, welche. Er kündigte auch die Zerstörung mehrerer Ziele in den Gouvernements Saada und Amran an. Seine Erklärung enthält keinen menschlichen Bericht für den Hafen oder einen Hinweis auf den Zustand der Docks und die Fortsetzung der Entladevorgänge.

Die Ankündigung kommt nach einer Warnung der Koalition, die die Zivilisten auffordert, den Hafen zu evakuieren. Der Huthi-Militärsprecher Yahya Saree hatte mit Vergeltungsmaßnahmen gegen saudische Häfen im Roten Meer gedroht, einschließlich Dschidda, falls Hodeida angegriffen würde. Diese Drohung stellt keine Bestätigung eines Streiks in Dschidda dar.

Zwei Episoden in Hodeïda

Am Mittwoch hatte die Koalition Streiks im Hafen gefordert. Dies sind nicht die Angriffe am Montag, den 23. November im gleichen Gouvernement, die die Huthie-Behörden Saudi-Arabien zugeschrieben haben. Letzterer sagte, dass Gebäude eines öffentlichen Telekommunikationsunternehmens getroffen worden seien und meldete 17 Todesfälle. Diese Bilanz, die nicht unabhängig verifiziert wurde, kann nicht als Bilanz des Mittwochs zurückgenommen werden.

Die Spannungen wurden bereits am Dienstag nach einem Drohnenangriff auf einen Turm im Finanzdistrikt Riad verschärft. Der saudische Zivilschutz meldete 11 Verletzungen in der Hauptstadt. Die Koalition schrieb diesen Angriff den Huthis zu. Auch dies ist eine separate Einschätzung zu den Streiks im Jemen.

Ein Eingangspunkt für Lebensmittelimporte

Hodeïda ist einer der Häfen am Roten Meer, gefolgt vom Welternährungsprogramm für Lebensmittelimporte mit As-Salif und Ras Issa. Jemen importiert laut der Agentur der Vereinten Nationen etwa 90 Prozent seiner Lebensmittel. Dies ist der nationale Importanteil, nicht der Teil, der durch Hodeida geht.

Das Welternährungsprogramm hatte bereits berichtet, dass die Kämpfe den Zugang zu bestimmten Gebieten der Gouvernements Taez und Hodeida abgeschnitten hatten, was verhinderte, dass seine Teams und Partner etwa 350.000 Menschen erreichten. Diese Zahl liegt vor dem Streik am Mittwoch. In naher Zukunft sind die Elemente zur Messung der Folgen der Zustand der Hafenanlagen und die Bestätigung der Fortsetzung oder Unterbrechung der kommerziellen und humanitären Operationen. Keiner dieser Punkte wird durch das Koalitionskommuniqué festgelegt.

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