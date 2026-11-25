Am Morgen des Mittwoch, den 25. November, traf ein Bombenanschlag eine Wohnung im Lager Al-Shati, westlich von Gaza-Stadt. Medizinische Quellen im Al-Shifa-Krankenhaus berichten von vier Todesfällen, darunter zwei Mädchen, und mehreren Verletzungen. Diese Einschätzung betrifft diesen Streik und sollte nicht mit der vom Dienstag verwechselt werden.

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Vier Palästinenser, darunter zwei Mädchen, wurden am Morgen des Mittwoch, dem 25. November, im Lager Al-Shati im Westen von Gaza-Stadt getötet. Medizinische Quellen im Al-Shifa-Krankenhaus berichteten, dass sie die vier Leichen und mehrere Verletzte erhalten hatten. Nach Informationen aus diesen palästinensischen Quellen hat ein israelischer Bombenanschlag eine Wohnung getroffen.

Die ersten medizinischen Beweise legen den Streik in das Lager, am Rande des Mittelmeers. Sie geben keine genaue Aufzeichnung der Verwundeten. Medizinische Quellen, die separat zitiert werden, zeigen, dass die vier getöteten Personen zur gleichen Familie gehörten. Die Umstände des Angriffs und der Grund, warum diese Wohnung getroffen wurde, wurden nicht unabhängig festgelegt. Keine Kommentare der israelischen Armee zu dieser Episode wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gefunden.

Ein separater Streik von den Anschlägen vom Dienstag

Der Bericht von Quellen an Al-Shifa betrifft den Streik am Mittwoch in Al-Shati. Es ist getrennt von der am Dienstagabend veröffentlichten Zählung, in der 10 Todesfälle im Gazastreifen gemeldet wurden. Die Überprüfung am Dienstag umfasste eine Frau, die am Freitag in Nousseirat an Verletzungen starb. Somit entsprach er nicht zehn Menschen, die bei Streiks am selben Tag getötet wurden.

Am Dienstag behauptete die israelische Armee, in zwei Streiks Kämpfer ins Visier genommen zu haben. Diese Aussage handelte von den Operationen am Dienstag und ist keine Erklärung für den Streik am Mittwoch in Al-Shati.

Ein dicht besiedeltes Lager westlich von Gaza-Stadt

Die Agentur der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge präsentiert Al-Shati, auch bekannt als Beach Camp, als das drittgrößte der acht Lager im Gazastreifen. Sie beschreibt ihn als einen der am dichtesten besiedelten. Das Lager wurde seit Oktober 2023 mehrmals getroffen. Das Foto, das diesen Artikel illustriert, dokumentiert die Zerstörung im Lager im Juli 2024, nicht den Angriff vom Mittwoch.

Der seit Oktober 2025 geltende Waffenstillstand hat die Streiks nicht gestoppt. Im Fall von Al-Shati stützt sich die am Mittwochmorgen veröffentlichte Bilanz auf die Ankunft in Al-Shifa. Die Gesamtzahl der Verwundeten und ihr Zustand wurden nicht durch einen detaillierten Krankenhausbericht bestätigt.

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