Die Libanesische Medizinische Gesellschaft und AstraZeneca werden am Sonntag, den 29. November, einen Informationsstand beim Beirut-Marathon abhalten. In ihrer Pressemitteilung vom 25. November fordern sie Menschen mit hohem Lungenkrebsrisiko auf, das Screening mit einem Arzt zu besprechen. Vor-Ort-Prüfungen werden nicht angekündigt.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Kommuniqué der libanesischen Gesellschaft für medizinische Onkologie und AstraZeneca, Beirut, 25. November 2026.

Die Libanesische Medizinische Gesellschaft und AstraZeneca werden am Sonntag, den 29. November, einen Informationsstand beim Beirut-Marathon abhalten. In ihrer Pressemitteilung vom 25. November fordern sie Menschen mit hohem Lungenkrebsrisiko auf, das Screening mit einem Arzt zu besprechen. Vor-Ort-Prüfungen werden nicht angekündigt.

Krankheit erkennen, bevor sie sich ausbreitet

Dr. Roger Khater, Präsident der Libanesischen Medizinischen Gesellschaft (LSMO), erinnert sich, dass Lungenkrebs oft in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird, wenn die Behandlungsmöglichkeiten begrenzter sind. Die Kampagne lädt Menschen mit hohem Risiko ein, einen Fachmann zu konsultieren, um festzustellen, ob ein niedrig dosierter Brustscanner angezeigt ist.

Dr. Khater erinnert sich, dass Rauchen nicht der einzige Risikofaktor ist. Er nennt auch Passivrauchen, Luftverschmutzung im Freien und in Innenräumen, die Exposition gegenüber Dieselabgasen und bestimmte chronische Lungenerkrankungen. Screening bei einer Person ohne Symptome ist nicht mit der medizinischen Beurteilung der Symptome verwechselt.

Ein Informationsstand beim Beirut Marathon

Sonntag, 29. November, werden die LSMO und AstraZeneca Fahrer und die Öffentlichkeit zu ihrem gemeinsamen Stand im Marathon Village begrüßen. Broschüren werden verteilt. Dr. Roger Khater und andere Onkologen werden an der Sensibilisierung beteiligt sein. Die Partner kündigen auch ein Team von rund 100 Fahrern in den Farben der Kampagne an.

Agnar Aboujaoude, Direktor von AstraZeneca im Libanon, sagte, das Unternehmen wolle mit Gesundheitsexperten und Medizinunternehmen zusammenarbeiten, um die Öffentlichkeit zu informieren, auf modifizierbare Risikofaktoren zu reagieren und die Früherkennung zu verbessern.

Lungenkrebs im Libanon

Das Global Cancer Observatory des International Cancer Research Centre schätzt, dass es im Jahr 2024 im Libanon 1.523 Todesfälle durch Lungenkrebs gab.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews