Shenzhou-24 machte am Mittwoch, den 25. November in Tiangong fest. Muhammad Zeeshan Ali wurde der erste Pakistaner im Orbit und der erste ausländische Astronaut, der sich der chinesischen Station anschloss. Der Experimentalspezialist wird einen kürzeren Aufenthalt machen als seine beiden Teamkollegen und sollte das vorherige Schiff, Shenzhou-23, an Bord lassen.

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Das chinesische Schiff Shenzhou-24 legte am Mittwoch, den 25. November, an der Tiangong-Station an. An Bord ist Muhammad Zeeshan Ali der erste Pakistaner, der einen Orbitalflug fliegt und der erste ausländische Astronaut, der sich der chinesischen Station anschließt. Sein Aufenthalt wird kürzer sein als der der beiden chinesischen Astronauten, die ihn begleiten.

Die Long March 2F-Rakete startete um 0818 Pekinger Zeit (018 UTC) vom Jiuquan-Raumfahrtzentrum im Nordwesten Chinas. Das Schiff wird etwa zehn Minuten später getrennt. Bei 1156 Stunden, Peking Zeit (356 UTC) verstaut es am Vorwärtshafen von Tianhe, dem zentralen Modul von Tiangong, nach der chinesischen bemannten Flugagentur. Die Kommission bestätigte, dass der Abgleich und das Festmachen automatisch erfolgten. Die Anlegestelle geht der Öffnung von Luken und der Passage von Astronauten von einem Fahrzeug zum anderen voraus.

Erfahrener Spezialist, kein Passagier

Muhammad Zeeshan Ali tat sich mit Commander Tang Hongbo und dem Flugingenieur Wu Yi zusammen. Die chinesische Agentur hat sich als Nutzlastspezialist, also an Bord Experimente und wissenschaftliche Ausrüstung ausgewählt. Es ist sein erster Raumflug, wie bei Wu Yi. Tang Hongbo ist bereits auf Shenzhou-12 und Shenzhou-17 geflogen.

Die Mission reagiert auf ein Abkommen zwischen China und Pakistan im Februar 2025. Zwei pakistanische Kandidaten bereiteten sich auf diesen ersten Flug vor der Ernennung von Ali vor. Die pakistanische Raumfahrtbehörde SUPARCO nimmt an dem Programm teil. Pakistans Planungsminister Ahsan Iqbal nahm nach Angaben der pakistanischen Regierung an dem Start in Jiuquan teil.

Ein Go auf Shenzhou-24, eine Rückkehr auf Shenzhou-23

Die Besatzung, die Shenzhou-23 verließ, die seit mehr als 180 Tagen an Bord war, bereitete den Empfang von Neuankömmlingen vor. Die beiden Schiffe werden bei Abfahrt und Rückkehr nicht genau die gleichen Besatzungen befördern. Das chinesische Programm sieht vor, dass Ali nach einem kurzen Aufenthalt auf Shenzhou-23 mit zwei ausgehenden Bewohnern zurückkehren wird. Ein scheidendes Besatzungsmitglied muss bleiben, um seine Mission für bis zu einem Jahr im Orbit zu verlängern. Dies sind Flugziele; die Rückkehr und die tatsächliche Aufenthaltsdauer müssen noch bestätigt werden.

Tiangong ist nicht die Internationale Raumstation. Es wird von China in der Nähe von Tianhe betrieben, wo die bewohnten Schiffe ankommen. Die Anwesenheit eines pakistanischen Astronauten markiert die Eröffnung dieser Mission in ein anderes Land. Es ändert nicht den Betrieb der Station oder die übliche Dauer der chinesischen Rotation. Für Pakistan ist der erste der Orbitalflug eines seiner Staatsangehörigen, der an Bord eines chinesischen Schiffes durchgeführt wird.

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