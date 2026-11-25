Die Senatsabstimmungen vom 15. April 2026 verdeutlichen den Unterschied zwischen einem verfahrensrechtlichen Antrag und einem Verkaufsverbot. Die Benachrichtigungsschwellen, die 15-tägige Frist, das Veto des Präsidenten und die Ausnahmeregelungen für Notfälle erklären, warum eine parlamentarische Opposition die Lieferung nicht automatisch blockiert.

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Ein US-Waffenverkauf an Israel kann angekündigt, im Kongress diskutiert, verhandelt und einige Jahre später geliefert werden. Diese Schritte sind nicht gleichwertig. Um parlamentarische Debatten zu verstehen, ist es auch notwendig, einen Antrag zu unterscheiden, um eine Lösung eines Verbots zu prüfen, das tatsächlich in Kraft getreten ist.

Diese Entschlüsselung bezieht sich auf das vom Congressional Research Service in seinem aktualisierten Bericht vom 13. Mai 2026 beschriebene Verfahren und auf datierte Stimmen. Es gibt keine neue allgemeine Aussetzung des Verkaufs.

Zwei Kreisläufe, unterschiedliche Verpflichtungen

Das Foreign Military Sales Programm organisiert Transaktionen zwischen der US-Regierung und einer ausländischen Regierung. Direkte kommerzielle Verkäufe beziehen sich auf Exporte, die direkt von US-lizenzierten Unternehmen getätigt werden. In beiden Fällen müssen bestimmte Transaktionen dem Kongress mitgeteilt werden, bevor die Exekutive den nächsten Schritt unternehmen kann.

Für Israel beträgt die reguläre formelle Frist 15 Kalendertage für die betreffenden Operationen, verglichen mit 30 für viele andere Empfänger. Auch die Schwellenwerte sind unterschiedlich. Im intergouvernementalen Kreis ist eine Benachrichtigung erforderlich, unter anderem von 25 Millionen US-Dollar für militärische Großausrüstung, 100 Millionen US-Dollar für den Gesamtwert von Verteidigungsausrüstung und -dienstleistungen und 300 Millionen US-Dollar für Entwurfs- und Baudienstleistungen. Es handelt sich daher nicht um eine einheitliche Frist für jedes ausgeführte Teil.

Diese 15 Tage bezeichnen nicht die für die Herstellung benötigte Zeit oder einen Liefertermin. Sie stellen eine Überprüfungsfrist dar, bevor die Verwaltung die Transaktion fortsetzen kann. Im Bericht heißt es, dass die Unterbrechungen im parlamentarischen Verfahren diese Frist nicht automatisch aussetzen.

Eine administrative Aktualisierung der DSCA vom 25. September 2026 nimmt diese gleichen Schwellenwerte auf. Sie weist ferner darauf hin, dass für die betreffenden Anmeldungen ein endgültiges Angebot nicht vor Ablauf der gesetzlichen Frist abgegeben werden kann. Die Übermittlung eines Angebotsentwurfs erfordert eine Bestätigung des Außenministeriums, dass der Kongress formell beschlagnahmt wurde, oder eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung des zuständigen Leiters der DSCA. Es handelt sich um eine Geschäftsordnung und nicht um eine allgemeine Ermächtigung zur Umsetzung.

Prüfung beginnt vor der förmlichen Ankündigung

Das Außenministerium macht auch eine vorherige informelle Benachrichtigung an die zuständigen Ausschüsse der Kammer und des Senats. Es ermöglicht die Klärung und Einwände vor der öffentlichen Phase. Ein in diesem Stadium geäußerter Vorbehalt kann sich auf den Zeitpunkt oder den Inhalt eines Verkaufs auswirken.

Es stellt jedoch kein absolutes individuelles Veto dar. Der CRS erinnert daran, dass die Exekutive rechtlich nicht daran gehindert ist, eine Transaktion mit einem informellen Einwand durchzuführen. Es ist daher zu prüfen, ob das Wort « Blocking » politische Verhandlungen, administrative Aussetzung oder rechtliche Beschränkungen beschreibt.

Was die Abstimmungen vom 15. April bedeuten

Die offizielle Aufzeichnung des Senats liefert ein konkretes Beispiel. Am 15. April 2026 wurde ein Antrag zur Resolution S.J.Res.32 über Bulldozer für Israel mit 40 zu 59 Stimmen abgelehnt. Ein anderer, betreffend S.J.Res.138 und 1.000-Pfund-Bomben, scheiterte mit 36 zu 63 Stimmen.

Diese Abstimmungen betrafen die Veräußerung des Ausschusses, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben, bei der Behandlung von Entschließungen voranzukommen. Es waren keine Endabstimmungen, bei denen ein Embargo angenommen wurde. Sie messen den parlamentarischen Widerstand gegen identifizierte Transaktionen, ohne selbst die Einstellung ihrer Lieferungen zu zeigen.

Die Unterscheidung bleibt nützlich, wenn eine Mehrheit wechselt: Das Sammeln von genügend Stimmen, um eine Debatte zu eröffnen, die Annahme einer Entschließung in einem Plenarsaal und die Einführung einer geltenden Beschränkung sind drei verschiedene Phasen.

Das Veto und die Ausnahme im Notfall

Eine gemeinsame Missbilligungsentschließung muss dem Gesetzgebungsverfahren folgen. Der Präsident kann sein Veto einlegen. Das Beispiel von 2019, das dem CRS entnommen wurde, zeigt diese Einschränkung: Die beiden Kammern hatten mehrere Resolutionen zu Transfers nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate verabschiedet, aber das Veto des Präsidenten war nicht überwunden worden.

Das Gesetz sieht auch ein Dringlichkeitsverfahren vor, das es der Exekutive ermöglicht, nicht bis zum Ende der ordentlichen Periode zu warten. Sie muss dem Kongress eine detaillierte Begründung der Dringlichkeit und der geltend gemachten nationalen Sicherheitsinteressen übermitteln. Der Bericht listet seine Verwendung für den Verkauf an Israel im März und Mai 2026 auf. Die Dringlichkeit ändert daher den Prüfungsplan; Es macht keine Werbung zu einem Liefernachweis.

Nach der Benachrichtigung ist die Prüfung nicht abgeschlossen

Schließlich weist der CRS darauf hin, dass der Kongress das ordentliche Gesetzgebungsverfahren anwenden kann, um einen Verkauf zu verbieten oder zu ändern, bis die Ausrüstung geliefert ist. Dies kann durch einen autonomen Text oder eine ausdrückliche Einschränkung in einem Haushaltsgesetz erfolgen. Es erfordert immer noch einen Text, der von beiden Kammern angenommen und dem Präsidenten vorgelegt wurde.

Ein Eingreifen nach Vertragsunterzeichnung kann jedoch diplomatische oder finanzielle Folgen haben. Daher müssen Benachrichtigung, vertragliche Verpflichtung und Lieferung separat überwacht werden. Um eine Entscheidung über Waffen, die für Israel bestimmt sind, zu beurteilen, bleiben die konkreten Fragen dieselben: Welches Material wird ins Visier genommen, in welchem Stadium findet die Transaktion statt, welcher Text erzeugt eine Wirkung, und betrifft dieser Effekt die Finanzierung, Genehmigung oder Lieferung?

Illustration: Amerikanisches Kapitol in Washington 1997. Architekt des Capitol, eine Public Domain in den Vereinigten Staaten, über Wikimedia Commons und Libnanews Archive. Dieses Foto stellt keine Abstimmung von 2026 dar.

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