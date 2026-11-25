Die Preise im Libanon stiegen zwischen September und Oktober um 2,04 Prozent, während die jährliche Inflation von 17,53 Prozent auf 16,17 Prozent stieg. Die Bildung stieg im Laufe des Monats um 8,68 Prozent. Der Libanonberg verzeichnete den höchsten monatlichen Anstieg unter den Gouvernements, die von der Zentralen Statistischen Verwaltung beschrieben wurden.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Verbraucherpreise im Libanon stiegen zwischen September und Oktober 2026 um 2,04 %, so das Statistische Zentralamt. Über 12 Monate betrug der Anstieg 16,17% gegenüber 17,53% im September. Die jährliche Inflation verlangsamt sich daher, obwohl die Preise von einem Monat zum anderen schneller gestiegen sind.

Die beiden Zahlen vergleichen nicht die gleichen Perioden. 2,04 % messen die Lücke zwischen zwei aufeinander folgenden Monaten; 16,17% vergleichen das Preisniveau von Oktober 2026 bis Oktober 2025. Bis September betrug der monatliche Anstieg 1,35%. Der Anstieg von 17,53 Prozent auf 16,17 Prozent über ein Jahr bedeutet nicht, dass die Preise im Oktober gefallen sind. Zur Veranschaulichung: Ein Korb, der mit dem des Index identisch ist und ein Jahr zuvor 1 Million Pfund wert war, hätte im Oktober 2026 etwa 1,162 Millionen gekostet.

Bildung steigt um 8,68 % über den Monat

Bildung spiegelt sich in Oktoberdaten wider: Der Index ist 8,68 Prozent höher als im September. Diese Zahl allein gibt nicht an, wie viel die Kosten für jede Schule gestiegen sind oder was die Auswirkungen auf das Budget jeder Familie waren. Ein Haushalt, der für Bildung bezahlt und ein Haushalt, der nicht dafür bezahlt, hat nicht die gleiche Ausgabenstruktur, auch wenn er in der gleichen Stadt lebt.

Mount Libanon verzeichnete den höchsten monatlichen Anstieg

Unter den sechs Gouvernements, für die die Regierung eine monatliche Rate angibt, verzeichnete der Libanon den höchsten Anstieg (+2,32%). Der Norden folgt (+1,92%), Beirut (+1,87%), Bekaa (+1,71%), Nabatiyah (+1,68%) und der Süden (+1,56%). Diese Unterschiede beziehen sich auf Preisschwankungen, nicht auf ihr absolutes Niveau: Sie ermöglichen es nicht zu sagen, dass derselbe Korb auf dem Berg Libanon teurer ist als in Beirut.

Die Verwaltung meldete ein Limit für Nabatiyah: Sie konnte die meisten realen Preise nicht erhöhen und musste eine große Anzahl von ihnen schätzen, um den Index zu etablieren. Die veröffentlichte Rate für das Gouvernement sollte daher mit dieser Reserve gelesen werden, besonders wenn man sie eng mit der des Südens oder der Bekaa vergleicht.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews