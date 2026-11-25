Der in Canberra unterzeichnete Vertrag räumt den pazifischen Partnern Priorität für die Sicherheit der Salomonen ein. Es sieht auch Mobilitätsabkommen und australische Budgethilfe vor, ist aber noch nicht in Kraft.

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Australien und die Salomonen haben am Mittwoch, den 25. November, in Canberra einen Vertrag unterzeichnet, der den Sicherheitspartnern im Pazifik Priorität einräumt und gleichzeitig eine weitere Zusammenarbeit im Bereich Mobilität und Entwicklung vorsieht. Der Text behandelt die Verwendung von Ländern außerhalb der Region, ohne den Abbruch der Beziehungen zu China anzukündigen. Sie tritt zum Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung nicht in Kraft.

Der australische Premierminister Anthony Albanese und sein salomonischer Amtskollege Matthew Wale unterzeichneten das Abkommen fast sechs Monate nach der Ankündigung der Eröffnung der Verhandlungen am 3. Juni. Der Text erweitert eine Beziehung, bei der bereits 2017 ein Sicherheitsvertrag unterzeichnet wurde, der nach den Unruhen im November 2021 erstmals auf Ersuchen von Honiara aktiviert wurde. Der neue Vertrag geht über die Bedingungen für die Zusammenarbeit mit Drittländern hinaus und fügt Verpflichtungen in den Bereichen Bildung, Energie und öffentliche Finanzen hinzu.

Regionale Priorität, aber kein generelles Kooperationsverbot

Artikel 5 erkennt Australien als Hauptsicherheitspartner der Salomonen an. Sie sieht eine langfristige polizeiliche Zusammenarbeit unter der Leitung von Solomon vor, die von Canberra unterstützt wird, sowie vorherige Konsultationen zu Sicherheit und sensibler Infrastruktur. Dazu gehören Häfen, Flughäfen sowie Energie-, Telekommunikations- und digitale Dienstleistungsnetze.

Honiara verpflichtet sich, keine ausländischen Militär- oder Sicherheitsstützpunkte in seinem Hoheitsgebiet zuzulassen. Der Text definiert eine solche Basis als eine Einrichtung unter der Kontrolle einer Regierung oder einer ausländischen Einheit. Es sieht auch vor, dass sensible Infrastruktur vor Militarisierung, ausländischer Einmischung und unbefugtem Zugriff geschützt bleibt. Diese Klauseln unterscheiden sich von denen, die die Wahl der Sicherheitspartner regeln.

In diesem letzten Punkt räumt der Vertrag den Mitgliedern des Forums der Pazifischen Inseln Priorität ein. Sie sieht auch Bedürfnisse vor, die diese Mitglieder nicht erfüllen können: Wenn sich Salomo dann an einen externen Partner wendet, müssen sie die Sicherheit beider Unterzeichner und der Region wahren. Der Text sieht kein allgemeines australisches Veto gegen Honiaras Außenbeziehungen vor. Es zielt nicht speziell auf China ab.

Der chinesische Präzedenzfall von 2022 bleibt im Hintergrund

Peking und Honiara hatten 2022 ein Rahmenabkommen über Sicherheitszusammenarbeit unterzeichnet, dessen Unterzeichnung vom chinesischen Außenministerium bestätigt worden war. China präsentierte es als Mittel zur Zusammenarbeit, unter anderem in den Bereichen Recht und Ordnung, humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe. Der neue Vertrag mit Australien erklärt dieses Abkommen nicht für null und nichtig und befasst sich nicht allein mit der Frage der Vereinbarkeit ihrer Durchführungsbestimmungen.

Der Unterschied ist wichtig: eine vom Ausland kontrollierte Basis, polizeiliche Zusammenarbeit, ein Zivilhof und ein Handelsabkommen fallen nicht unter dieselben Bestimmungen. Die Vereinbarung mit Canberra legt Regeln für die ersten Themen fest; Es verbietet beispielsweise eine ausländische zivile Investition nicht allein wegen der Nationalität seines Finanziers. Der nächste Schritt wird sein, wie Regierungen unterscheiden, wenn ein Projekt einen Hafen, ein digitales Netzwerk oder eine andere Infrastruktur betrifft, die als empfindlich eingestuft wird.

Mobilität und Finanzierung: Noch festzulegende Modalitäten

Der Vertrag sieht auch vor, dass Australien die Freizügigkeit von Staatsangehörigen der Salomonen erleichtert und dass beide Länder die berufliche Mobilität und Ausbildung entwickeln. Er forderte Canberra auf, die Schaffung und Kapitalisierung eines Staatsfonds der Salomonen zu unterstützen und Haushaltshilfe zu leisten. Dazu gehört auch eine Partnerschaft im Bereich Infrastruktur und Entwicklung erneuerbarer Energien. Der unterzeichnete Text legt weder den Zeitplan noch die Beträge für all diese Verpflichtungen allein fest.

Ein gemischter Ausschuss, der mindestens einmal jährlich tagen muss, wird die Anwendung des Vertrags überwachen. Beide Regierungen müssen noch ihre Prioritäten festlegen und einen Finanzierungsplan entwickeln. Die Unterzeichnung eröffnet diese Phase, tritt aber nicht in Kraft: Artikel 9 gilt nach Erhalt der letzten diplomatischen Notifikation, die den Abschluss interner Verfahren bestätigt.

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