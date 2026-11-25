Die Straßentransportgewerkschaften kündigten Umzüge in Richtung Beirut um 9.30 Uhr an.Jennifer Barreto wird in San Juan zur Miss Universe gekrönt; Perla Harb hat die erste Runde nicht bestanden. Libanon spielt am Mittag sein Viertelfinale Beach Football gegen Bahrain.

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Mittwoch, 25. November 2026, 8 Uhr in Beirut.Die Straßentransportgewerkschaften forderten einen Streik bis Mittag, und Märsche wurden um 9.30 Uhr im Großraum Beirut angekündigt. In Puerto Rico gewann Jennifer Barreto Miss Universe; die Libanesin Perla Harb kam nicht in die Top 30. In Thailand spielt Libanon mittags, zur Beiruter Zeit, sein Viertelfinale des Asian Beach Football Cup gegen Bahrain.

Transport nach Libanon: Um 9.30 Uhr erwartete Prozessionen

Das Programm der Straßenverkehrsverbände sieht Kundgebungen von 6 bis 12 Uhr vor. Im Großraum Beirut wurden unter anderem Dora, der Kreisverkehr der Botschaft von Kuwait, die Kreuzung von Cola, Khaldé-Aramoun und der Kreisverkehr Kafaat in Hadath angekündigt. Um 9.30 Uhr müssen Autokolonnen nach Riad al-Solh und zum Märtyrerplatz abfahren. Die Gewerkschaften kündigten eine Pressekonferenz um 10.30 Uhr auf dem Riad al-Solh-Platz an.

Versammlungen sind auch in Aley, Jbeil, Safra, Saida, Tripoli, Akkar und Bekaa geplant. Gewerkschaften versprechen, Straßen für zivile Fahrzeuge offen zu lassen. Dies garantiert keine flüssige Zirkulation in der Nähe von Versammlungen. Die genannten Orte fallen unter das Gewerkschaftsprogramm, nicht durch eine Liste von gesperrten Straßen. Die Verkehrsunternehmen fordern die Umsetzung der Verpflichtungen des Staates, einschließlich der Unterstützung der Fahrer und der Überwachung des öffentlichen Straßenverkehrs.

Miss Universe: Puerto Rico gewinnt, Perla Harb kommt in der ersten Runde heraus

Jennifer Barreto gewann den Wettbewerb in San Juan am Abend des 24. November, Ortszeit. Der Mexikaner Fátima Bosch überreichte ihm die Krone. Die Dominikanerin Melissa Núñez und die Venezolanerin Clara Vegas komplettieren das Podium. Die philippinische Bea Millan-Windorski und die neuseeländische Georgia Waddington belegen die anderen beiden Plätze in den Top 5.

Perla Harb, die den Libanon vertrat, gehört nicht zu den 30 Halbfinalisten. Es wurden keine individuellen Rankings für diejenigen angekündigt, die in dieser ersten Auswahl ausgesiebt wurden. Der Franzose Garance Authie erreichte die Top 12, erreichte aber das Finale nicht um fünf.

Jemen: Regierung stärkt Adens Verteidigung

Die international anerkannte jemenitische Regierungsarmee sagte am Dienstag, die Houthis seien in die Nähe von Aden gekommen, in dem sich die wichtigsten Regierungsinstitutionen befinden. Regierungstruppen verstärkten die Verteidigung der Agglomeration nach ihrem am 15. November angekündigten Rückzug von Positionen in der Nähe der Straße von Bab al-Mandeb. Diese Entwicklung bedeutet nicht, dass die Huthis die Stadt betreten haben. Aden beherbergt auch Gesundheitsdienste und humanitäre Operationen in einem Land, in dem der Krieg Millionen von Menschen vertrieben hat.

Frankreich: Sarkozy und Bruni beziehen sich auf Takieddine

Am Dienstag informierten die Ermittlungsrichter Nicolas Sarkozy, Carla Bruni und andere Angeklagte über ihre Entlassung aus dem Strafgericht. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Umstände, unter denen Ziad Takieddine, ein französisch-libanesischer Mittelsmann, im Jahr 2020 wegen seiner Vorwürfe der libyschen Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfes 2007 zurückkehrte. Dieses Verfahren unterscheidet sich von der Kampagne Finanzierung Versuch. Die Entlassung ist keine Verurteilung und die Angeklagten bleiben als unschuldig angesehen.

Beach Football: Libanon spielt mittags gegen Bahrain

Der asiatische Fußballverband setzte den Auftakt um 17 Uhr in Thailand, mittags in Beirut. Libanon wurde Zweiter in seiner Band, nachdem er Afghanistan und Vietnam gewonnen hatte. Sein letztes Spiel von Hühnern führte zu einer 7-2 Niederlage gegen den Iran, nach der offiziellen Aufzeichnung des Spiels. Das Viertelfinale wird in Phang Nga, Ban Nam Khem Beach Arena ausgetragen.

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