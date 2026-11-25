Framatome eröffnete in Creusot eine Werkstatt von fast 15.000 Quadratmetern für Strukturen, die Brennstoff in Reaktoren halten. Fast 100 Millionen Euro wurden investiert. Die Produktion begann im Juli; die ersten Lieferungen für die sechs französischen EPR2 sind ab 2032 geplant.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Framatome wurde am Dienstag, den 24. November, im Creusot eingeweiht, einem Workshop, der sich mit Teilen befasst, die den Brennstoff im Reaktortank halten. Die Gruppe kündigt fast 100 Millionen Euro an Investitionen an. Die Fertigung begann im Juli, aber die ersten Lieferungen für den EPR2 werden erst ab 2032 erwartet.

Industrieminister Sébastien Martin eröffnete den Standort in Saône-et-Loire. Framatome erwarb rund 15.000 Quadratmeter Industriefläche, um große Geräte für die Bearbeitung, das Schweißen und die Montage zu installieren.

Teile, die Kraftstoff halten

« Vakuum-Praktikanten » sind weder der Tank selbst noch der Kraftstoff. Dies sind mechanische Strukturen, die im Inneren des Tanks die Brennelemente halten und positionieren. Sie können bei Wartungsstopps entfernt werden. Laut Framatome erfordert ihre Herstellung die Montage von fast 7.600 Teilen mit hoher Präzision. Die neue Werkstatt konzentriert die notwendigen Mittel für die Herstellung und Montage dieser Strukturen.

Herstellung ab 2026, Lieferung ab 2032

Der Workshop startete seine ersten Produktionen im Juli für das französische Programm von sechs EPR2-Reaktoren. Der von Framatome angekündigte Zeitplan bezieht sich auf die Komponenten: 2032 entspricht dem erwarteten Beginn ihrer Lieferungen, nicht der Inbetriebnahme eines Kraftwerks. Die Einweihung markiert damit einen industriellen Schritt vor den Baustellen. Die Produktion solcher komplexen Teile wird mehrere Jahre vor der Installation an zukünftigen Reaktorstandorten vorbereitet.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews