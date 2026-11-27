In Neighbors-le-Bretonneux stellt der Verein Nos Neighbors du Liban seine Unterstützung einer Schule in Bekaa vor. Eine Spielzeugmesse erweitert die Solidarität am Wochenende mit der Möglichkeit, das Unverkaufte zu geben.

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In Neighbors-le-Bretonneux stellt der Verein Nos Neighbors du Liban seine Unterstützung einer Schule in Bekaa vor. Eine Spielzeugmesse erweitert die Solidarität am Wochenende mit der Möglichkeit, das Unverkaufte zu geben.

In Neighbors-le-Bretonneux, Yvelines, entschied sich ein Verein, seine Unterstützung auf eine Schule im Bekaa-Tal zu konzentrieren. Das Alfred-de-Vigny-Zentrum, das am Freitag, den 27. November, Unsere Nachbarn des Libanon begrüßt, stellt diese Einrichtung als Hauptnutznießer des Vereins vor. Der Name der Schule, die Anzahl der betroffenen Schüler und die Höhe der Unterstützung sind in der Ankündigung nicht enthalten.

Austausch zwischen jungen Menschen muss noch aufgebaut werden

Das Treffen am Freitag sollte es den Menschen ermöglichen, mit Zeugen und Spendern zu sprechen. Der Verein will seine Unterstützung auf andere Schulen ausdehnen und einen Austausch zwischen Yvelines und libanesischen Jugendlichen schaffen. Dies sind Projekte: Das Zentrum gibt keine Partnerschaft mit einer neuen Einrichtung oder einen Termin für einen ersten Austausch bekannt.

Das Programm kombiniert libanesischen Tanz, Literatur und Gastronomie. Das Treffen wird von 19 bis 20 Uhr Ortszeit angekündigt, mit freiem Eintritt bei der Anmeldung im Alfred-de-Vigny Centre, 24 avenue du Lycée.

Sonntag, ein zweites Leben für unverkauftes Spielzeug

Im gleichen Zentrum findet am Sonntag, den 29. November, von 9:00 bis 16:30 Uhr eine Spielzeugmesse statt. Die Gemeinde erklärt, dass die Aussteller in der Lage sein werden, wenn sie es wünschen, ihre unverkauften am Ende des Tages zugunsten unserer Nachbarn des Libanon und der J-Association Learn for my Future (JAPMA) zu geben.

Es ist das gegebene Spielzeug, das diese Aktion speisen wird, und nicht, gemäß dem angekündigten Programm, eine Abgabe auf den Verkauf. Die Gemeinde gibt den endgültigen Bestimmungsort des Spielzeugs nicht an: Die Unterstützung der Békaa-Schule und das Geschenk für die Aussteller sind zwei verschiedene Aspekte des Wochenendes.

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