Kairo und Doha koordinieren sich weiterhin. UN-Daten zeigen, was die Hilfszusagen von den tatsächlichen Lieferungen trennt.

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Ägypten und Katar koordinieren weiterhin ihre Deeskalationsbemühungen, ohne ein neues Abkommen für Gaza zu verkünden. Während Kairo am Übergang zur zweiten Phase des Waffenstillstandsplans arbeitet, bleiben humanitäre Operationen behindert. Die letzte Überprüfung der Vereinten Nationen ist ein einwöchiges Maß für die Lücke zwischen der Lieferung von Waren, die in die USA eingeführt und versandt werden.

Zwei Mediatoren, mehrere Gesprächspartner

Am 22. November traf der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani zusammen. Nach Angaben des ägyptischen Ministeriums diskutierten sie gemeinsame Bemühungen, die Eskalation in der Region einzudämmen. Der Bericht erwähnt keinen Zeitplan für Gaza oder eine Vereinbarung über die Modalitäten für die zweite Phase.

Genauere Herangehensweisen an Gaza wurden am 13. November veröffentlicht. Badr Abdelatty diskutierte mit dem EU-Sondergesandten Christophe Bigot die Konsolidierung des Waffenstillstands und die Umsetzung der nächsten Phase. In New York bat Katar gemeinsam mit Jordanien und dem Vereinigten Königreich um sofortigen und uneingeschränkten humanitären Zugang. Die Gesprächspartner unterscheiden sich, aber die beiden Ansätze betreffen Verpflichtungen, die die Mediatoren nicht selbst einhalten.

Welche Zugangsdaten kontrollieren können

Vom 16. bis 23. November identifizierte die Logistikgruppe der Vereinten Nationen 527 Lastwagen und Partner der Vereinten Nationen, die für die Einreise in den Gazastreifen registriert waren. Nach dem humanitären Bulletin vom 26. November wurden 405 von der israelischen Seite von Kerem Shalom entlassen, von denen 111 aus Ägypten kamen. Die Zahl 405 ist weder die ägyptischen Lastkraftwagen allein noch die Gesamthilfe, die dann die Begünstigten erreichte. Das Entladen an einem Grenzübergang und der Transport innerhalb des Gazastreifens sind zwei verschiedene Phasen.

In einer gemeinsamen Erklärung vom August forderten Doha, Kairo und Ankara Israel auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen und humanitäre und medizinische Hilfe ungehindert zu lassen. Der Text deutete an, dass die Hamas und die anderen palästinensischen Fraktionen angekündigt hatten, einen Fahrplan für die Fortsetzung des Waffenstillstands zu akzeptieren. Die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen wurde nicht festgestellt.

Die Ankündigungen der Mediatoren und das Bulletin vom 26. November dokumentieren somit zwei unterschiedliche Realitäten: anhaltende diplomatische Kontakte und Lieferungen, die weiterhin Zugangsbeschränkungen unterliegen. In keinem in dieser Woche veröffentlichten gemeinsamen Zeitplan ist ein Termin für die Umsetzung der zweiten Phase festgelegt.

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