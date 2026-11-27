Die ägyptische Exekutive erwartet die Ergebnisse der al-Warraq-Untersuchung, bevor sie weitere Maßnahmen für den Straßentransport von Erdölprodukten in Betracht zieht.

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Der Brand eines Tanklasters auf der Großstraße von Kairo eröffnete eine zweite Frage, die sich von der Verantwortung bei der Kollision unterscheidet: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind erforderlich, um Erdölprodukte auf einer geschäftigen Stadtachse zu transportieren? Der ägyptische Regierungssprecher Mohamed Adel sagte, er warte auf die Ergebnisse der Untersuchung, bevor er über weitere Maßnahmen entscheide.

Der LKW, der am 25. November in al-Warraq, Gouvernement Gizeh, abgestürzt ist, gehörte einer privaten Firma, nicht dem Ölministerium, sagte der Sprecher. Das Innenministerium gab am nächsten Tag bekannt, dass es ein Video der Kollision gefunden habe. Seiner Analyse zufolge traf ein Auto auf die Rückseite des Lastwagens und versuchte, es von rechts zu überholen. Die Akte wurde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese Polizeirekonstitution betrifft die Einleitung des Zusammenstoßes, nicht die technische Konformität des Panzers.

Fahrzeugregistrierung, spezifische Frachtregeln

Das ägyptische Verkehrsgesetz, das 1973 im Amtsblatt Nr. 66 veröffentlicht und seitdem geändert wurde, regelt die Inbetriebnahme und Nutzung von Fahrzeugen. Die Dokumente der Ägyptischen Umweltbehörde unterscheiden auch zwischen Zulassungen für den Umgang mit als gefährlich eingestuften Stoffen. Insbesondere sieht der Rahmen einen Antrag bei der zuständigen Behörde und Register über Art, Mengen und Transportmittel der betreffenden Stoffe vor. Dieses Verfahren ersetzt nicht die Straßenformalitäten des Fahrzeugs.

Für diese spezielle Route erlauben die von den Behörden veröffentlichten Angaben keine Überprüfung des Datums der letzten technischen Inspektion des Ganzen, der Frachtdokumente oder der für den Tank auf diesem Abschnitt geltenden Bewegungsbeschränkungen. Sie können auch nicht den Ausfall eines Unternehmens feststellen. Ein Video, das den Ausgangspunkt einer Kollision identifiziert, beantwortet diese Fragen nicht.

Die Regierung hat keine neuen Beschränkungen für die Peripherie oder den Zeitplan für Reformen angekündigt. Sein Standpunkt ist zum jetzigen Zeitpunkt, die gerichtlichen Feststellungen abzuwarten, bevor klargestellt wird, was er in den Vorschriften für den Transport von Erdölprodukten zu überprüfen beabsichtigt.

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