Serum & Solutions und Meridian unter Vertrag in Sarin. Die Anlage produziert bereits Infusionen; die Produkte, der Zeitplan und das Budget der neuen Linie sind nicht öffentlich.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 26. November unterzeichneten der libanesische Hersteller Serum & Solutions und das türkische Unternehmen Meridian einen Industriekooperationsvertrag über eine gemeinsame Produktionslinie in Sarin, Bekaa-Ebene. Die Unterschrift wurde in Anwesenheit des stellvertretenden Bilal Abdallah, des Vorsitzenden des Parlamentarischen Gesundheitsausschusses, des türkischen Botschafters Murat Lütem und des Gouverneurs von Baalbek-Hermel, Bachir Khodr, gehalten. Die Veröffentlichungen geben nicht an, welche Produkte aus dieser Linie kommen würden oder wann sie in Betrieb wären.

Eine bestehende Anlage, kein von Grund auf angekündigter Standort

Serum & Solutions stellt große Mengen intravenöser Lösungen in Sarin her, hauptsächlich Elektrolyte, die in Taschen verpackt sind. Das Register des libanesischen Gesundheitsministeriums verbindet den Hersteller bereits mit einer Lösung für die Injektion von 0,9% Natriumchlorid in einem 1-Liter-Format. Diese Auflistung identifiziert ein Produkt aus der bestehenden Aktivität: Es enthält keine Informationen über die in der Vereinbarung mit Meridian ausgewählten Produkte.

Eine türkische Delegation besuchte die Einrichtungen anlässlich der Unterzeichnung. Der Abgeordnete Bilal Abdallah, der das Treffen sponserte, stellte die Partnerschaft als Mittel zur Förderung von Investitionen und Industriearbeit im Libanon vor. Die Vereinbarung enthält keine öffentlich zugänglichen Informationen über die Verteilung der Beiträge zwischen den beiden Unternehmen, das voraussichtliche Produktionsvolumen oder die Märkte, für die die Strecke bestimmt wäre.

Ein Industrievertrag gilt nicht für ein Arzneimittel

Grundlage der Abteilung sind Hersteller, Produkt, Rezeptur, Verpackung und Registrierungsnummer. Wenn die Unterzeichner ein Produkt auswählen, das nicht bereits unter der gewählten Konfiguration registriert ist, erfordert dessen Markteintritt die entsprechenden regulatorischen Schritte. Die Existenz von in Sarin hergestellten Lösungen beweist nicht, dass die neue Linie bereits zugelassen wurde oder dass ihre Produkte registriert sind.

Für Krankenhäuser und Händler sind die erwarteten Daten die Liste der Produkte, die jährliche Kapazität, das Datum der ersten Chargen und die bedienten Märkte. Für die Beschäftigung in Bekaa wurden zu diesem Zeitpunkt keine neuen Linienpositionen oder Investitionsbeträge gemeldet.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews