Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani und die palästinensische Band Sol haben drei verschiedene Songs von Fairuz ausgewählt. Ihre Interpretationen erzählen, wie dieses Repertoire Stimme und Ort verändert.

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Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani und die palästinensische Band Sol haben drei verschiedene Songs von Fairuz ausgewählt. Ihre Interpretationen erzählen, wie dieses Repertoire Stimme und Ort verändert.

Ein Klavier in einem Familienhaus, eine Hommage an Beirut, die 2020 veröffentlicht wurde, ein palästinensisches Ensemble, das ein Lied über Jerusalem reproduziert: Diese drei Aufnahmen versuchen nicht, Fairouz Stimme zu reproduzieren. Jeder wählt ein Lied und verteilt seine Rollen neu. In einem Fall hält die Stadt im Dialog eines Pianisten mit seiner eigenen Stimme fest. In einem anderen probt ein Sänger eine vergangene Melodie vom Konzert bis zum arabischen Lied. In der dritten übernimmt eine Gruppe eine gesungene Adresse in Jerusalem.

« Ya Hawa Beirut », die Wahl von Bachar Mar-Khalifé

Frankreich-Libanon übernimmt Ya Hawa Beirut am ende seines albums Ein/Aus/Ausveröffentlicht im Oktober 2020. Seine Credits verbinden das Lied mit Assi und Mansour Rahbani und präsentieren es explizit als Cover von Fairouz. Das Album wurde im Haus der Familie im Libanon aufgenommen, weit weg von einem Pariser Studio. In der auf dem offiziellen Kanal ausgestrahlten Videoversion, die im Dezember 2019 in Jaj gedreht wurde, ist die häusliche Umgebung Teil der Lesung des Liedes: Das Klavier ist kein Dekor und das Arrangement sucht nicht den Umfang eines Orchesters.

« Li Beirut », ein anderer Weg in die Stadt

Die libanesische Sängerin Maritta Hallani hat auf ihrem eigenen Kanal eine Interpretation von Li Beirut im Jahr 2020 als Erholung von Fairouz identifiziert. Der Titel, der während des Bürgerkriegs an das Repertoire des Sängers weitergegeben wurde, folgt einem anderen Weg des Ya Hawa BeirutSeine Melodie übernimmt die langsame Bewegung des Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo. Die Luft ging vom Gitarrenkonzert zu einer arabischen Adresse in Beirut, bevor sie von einer neuen Generation von Sängern übernommen wurde. Beide Tracks reagieren, teilen aber nicht die gleiche Melodie oder Geschichte.

« Zahrat al-Madaen », Jerusalem gesungen von der Sol-Gruppe

Palästinensische Gruppe Sol wieder aufgenommen Zahrat al-Madaen in einem Video, das im Dezember 2019 von dem Kanal ausgestrahlt wurde, der die Interpretation veröffentlicht hat. Fairuz’ Lied, das aus dem Repertoire der Brüder Rahbani stammt und mit der Ära nach 1967 verbunden ist, singt die muslimischen und christlichen heiligen Stätten Jerusalems. Die Version von Sol ersetzt das Gebet nicht durch einen anderen Text: Es wurde von anderen Dolmetschern wiederholt, diesmal von Palästinensern.

Diese drei Gelegenheiten sind getrennte Aufnahmen, die zu unterschiedlichen Terminen gemacht wurden. Dies sind weder die Titel eines gemeinsamen Konzerts noch drei Tribute, die zum letzten Jubiläum von Fairouz veröffentlicht wurden.

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