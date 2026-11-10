Visuelles Risiko von GLP-1: FDA verhängt Warnung

Die FDA fordert eine neue Warnung vor dem potenziellen Risiko einer zuvor nicht-arteritischen ischämischen optischen Neuropathie für GLP-1-Medikamente. Diese US-Entscheidung vom 9. November 2026 betrifft Ozempic, Wegovy, Mounjaro und Zebound. Der Schaden bleibt selten, kann aber zu einem dauerhaften Sehverlust führen. Patienten sollten sich sofort mit einer plötzlichen Sehstörung beraten und ihre Behandlung mit ihrem Arzt besprechen. Der Artikel beschreibt die Ergebnisse der US-Analyse und unterscheidet sie vom europäischen Präzedenzfall für Semaglutid.

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Am Montag, den 9. November 2026, forderte die Food and Drug Administration (FDA) eine neue Warnung vor dem visuellen Risiko von GLP-1s. Die US-Entscheidung gilt für diese ganze Familie von Medikamenten, die insbesondere gegen Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit eingesetzt werden. Es handelt sich um einen seltenen Angriff des Sehnervs, die anteriore ischämische Optikusneuropathie nonarteritic oder NOIAN. Dies kann zu einem plötzlichen und schmerzlosen Rückgang der Sehkraft führen, manchmal endgültig.

Eine Warnung für die gesamte Klasse in den USA

Die Zulassungsinhaber müssen dieses potenzielle Risiko dem Abschnitt über Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen hinzufügen. Die von der FDA veröffentlichte Liste enthält Ozempic, Wegovy und Rybelsus, basierend auf Semaglutid. Es enthält auch Mounjaro und Zebound, enthaltend tirezepatide, sowie andere Behandlungen aus der gleichen Familie. Tirzepatid wirkt auf zwei Rezeptoren, GIP und GLP-1.

Die angekündigte Maßnahme betrifft Informationen zur Arzneimittelsicherheit in den Vereinigten Staaten. Sie stellt keine allgemeine Rücknahme vom Markt dar. Die Indikationen unterscheiden sich je nach Produkt. Einige behandeln Diabetes, andere Fettleibigkeit, und viele haben zusätzliche Genehmigungen für Herz-Kreislauf-, Nieren- oder andere Krankheitskomplikationen.

Die FDA bittet Fachleute, die Patienten über die zu überwachenden Symptome zu informieren. Im Falle eines Verdachts auf NOIAN empfiehlt sie eine schnelle Überweisung an einen Augenarzt. Wenn dies geschieht, sollte der Arzt erwägen, das Medikament zu stoppen, es sei denn, die Vorteile der Behandlung überwiegen das Risiko deutlich.

Welche Anzeichen sollten zu einer unverzüglichen Konsultation führen?

Insbesondere handelt es sich bei dem Alarm um einen plötzlichen Verlust des Sehvermögens in einem Auge, ohne Schmerzen, der manchmal beim Aufwachen beobachtet wird. Fehlende Bereiche im Sichtfeld, Tunnelblick, verzerrte Farben oder unscharfe Flecken können ebenfalls auftreten. Die FDA fordert einen Arzt sofort vor diesen Symptomen zu kontaktieren.

Daher sollte die Abwesenheit von Schmerzen die Beurteilung nicht verzögern. Diese Anzeichen erfordern eine ärztliche Untersuchung und erlauben keine Selbstdiagnose. Für Personen, die bereits einen NOIAN eingereicht haben, empfiehlt die Agentur, mit ihrem Arzt die Fortsetzung oder den Abbruch der Behandlung zu besprechen. Die Warnung ist keine routinemäßige Unterbrechungsanweisung für alle Patienten.

Diese Neuropathie entspricht einer Abnahme des Blutflusses im vorderen Teil des Sehnervs. Sein Ursprung bleibt unvollkommen verstanden. Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen, Schlafapnoe, Anämie und Nierenerkrankungen gehören zu den von der Agentur genannten Risikofaktoren.

Visuelles Risiko von GLP-1: Seltene Ereignisse

Die FDA konsolidierte Daten aus 126 klinischen Studien, darunter 134.253 Teilnehmer. Sie identifizierte 15 wahrscheinliche Ereignisse von NOIAN: 10 bei Patienten, die GLP-1 und 5 in Placebo erhielten. Die Häufigkeit erreichte 6,4 Ereignisse pro 100.000 Personenjahre unter GLP-1, verglichen mit 3,8 in Vergleichsgruppen.

Ein Personenjahr ist das Follow-up einer Person für ein Jahr. Daher bedeuten diese Raten nicht, dass 6,4% der Patienten das Augenlicht verlieren. Sie beschreiben ungewöhnliche Ereignisse in den getesteten Studien. Sie sagen auch nicht das individuelle Risiko eines Patienten voraus.

Eine weitere FDA-Studie, basierend auf Routine-Pflege-Daten, bietet eine Nuance. Sie beobachtete ein erhöhtes Risiko von einer Familie von Diabetes-Medikamenten, DPP-4-Inhibitoren. Der Vergleich mit LTMS-2-Inhibitoren zeigte keinen statistisch signifikanten Anstieg. Die Ergebnisse variieren daher je nach Vergleicher und Verfahren.

Die Agentur stellt auch fest, dass die Faktoren, die NOIAN begünstigen, oft die Krankheiten von Patienten überlappen, die mit GLP-1 behandelt werden. Dies erschwert die Interpretation von Berichten über unerwünschte Reaktionen. Tierdaten identifizierten keinen Mechanismus für eine mögliche Erhöhung des Risikos. Die FDA behält dennoch ein potenzielles erhöhtes Risiko und erlegt Sicherheitsinformationen auf.

Ein europäischer Präzedenzfall, begrenzt auf Semaglutid

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hatte bereits im Juni 2025 festgestellt, dass NOIAN eine sehr seltene Nebenwirkung von Semaglutid ist. Seine Untersuchung betraf Ozempic, Rybelsus und Wegovy. Diese frühere Entscheidung sollte nicht als neue europäische Warnung vom 9. November 2026 dargestellt werden.

Die US-Ankündigung erweitert die Warnung auf alle FDA GLP-1s. Für Patienten bleibt die unmittelbare Empfehlung, plötzliche Veränderungen des Sehvermögens unverzüglich zu beurteilen. Die Entscheidung über eine Behandlung wird mit dem Fachmann getroffen, der sie unter Berücksichtigung ihrer Indikation, ihrer Vorteile und der spezifischen Risiken für den Patienten verschreibt.

Archivillustration: FDA Building 1 Eingang zu Silver Spring, Maryland, 12. März 2015. Foto Michael J. Ermarth / U.S. Food and Drug Administration, public domain. Foto ganz gehalten; Libnanews.

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