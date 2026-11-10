Kanada: Gedenktagstreffen

Kanada wird Gedenktag Mittwoch, 11. November 2026. In Ottawa findet die nationale Zeremonie am Canadian War Memorial statt, mit zwei Minuten Stille um 11 Uhr Ortszeit. Die Royal Canadian Legion plant, auf ihrer Facebook-Seite live zu senden. Verkehrsbeschränkungen werden rund um das Denkmal angekündigt: Menschen, die an der Versammlung teilnehmen möchten, müssen ihre Reise entsprechend planen. Dieses Gedenken betrifft Menschen, die während des Militärdienstes des Landes gestorben sind, sowie das Engagement von Veteranen und Militärpersonal. Es kombiniert eine nationale Zeremonie in der Hauptstadt und zahlreiche lokale Versammlungen. Die Zeitpläne der letzteren werden nicht automatisch von denen von Ottawa abgeleitet: Die Organisatoren jeder Stadt veröffentlichen ihr eigenes Programm.

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Kanada wird Gedenktag Mittwoch, 11. November 2026. In Ottawa findet die nationale Zeremonie am Canadian War Memorial statt, mit zwei Minuten Stille um 11 Uhr Ortszeit. Die Royal Canadian Legion plant, auf ihrer Facebook-Seite live zu senden. Verkehrsbeschränkungen werden rund um das Denkmal angekündigt: Menschen, die an der Versammlung teilnehmen möchten, müssen ihre Reise entsprechend planen.

Dieses Gedenken betrifft Menschen, die während des Militärdienstes des Landes gestorben sind, sowie das Engagement von Veteranen und Militärpersonal. Es kombiniert eine nationale Zeremonie in der Hauptstadt und zahlreiche lokale Versammlungen. Die Zeitpläne der letzteren werden nicht automatisch von denen von Ottawa abgeleitet: Die Organisatoren jeder Stadt veröffentlichen ihr eigenes Programm.

In Ottawa, Stille um 11 Uhr

Die Gemeinde kündigte den Beginn der nationalen Zeremonie um 10:30 Uhr an. Das Programm der Legion umfasst die Veteranenparade, die Ankunft von Würdenträgern, die Nationalhymne und den Sonnenkranz für die Toten. Die zwei Schweigeminuten fanden um 11 Uhr zwischen zwei Kanonen statt. Gebete, eine Salbe Artillerie und die Hinterlegung von Kronen sind ebenfalls in der angekündigten Entfaltung enthalten.

Für Veteranen, die an der Parade teilnehmen, findet die Kundgebung um 10:10 Uhr vor dem Château Laurier in der 1 Rideau Street statt. Die Abfahrt findet um 10.30 Uhr statt. Die Legion erklärt, dass die Teilnehmer ein ziviles Outfit mit ihren Medaillen tragen werden. Die Parade ist für 11:30 Uhr geplant.

Die angegebenen Zeitpläne sind die von Ottawa in der östlichen Zone. Am 11. November ist 11 Uhr in der kanadischen Hauptstadt 16 Uhr UTC und 18 Uhr in Beirut. Diese Konversion ermöglicht es den Lesern im Libanon, dem Moment der Erinnerung zu folgen, ohne den Beginn der Versammlung mit dem der Stille zu verwechseln.

Die Legion bestätigt eine Sendung auf ihrer offiziellen Seite. Es zeigt auch an, dass es eine live-berichterstattung durch das nationale fernsehen erwartet, ohne alle ihre raster detailliert zu beschreiben. Um zu vermeiden, auf einem schlechten Kanal zu warten, ist der digitale Termin des Organisators das am direktesten beworbene Wahrzeichen.

Zwölf Sentinelteilnehmer

Die Ausgabe 2026 hat eine Besonderheit im Zusammenhang mit dem Royal Military College of Canada. Zu seinem 150-jährigen Jubiläum wurde ein Offizierskadett als Sentinelkommandeur ausgewählt. Dies ist Quinn MacDonald, mit Sitz in Kingston, Ontario. Das Verteidigungsministerium kündigte diese Bezeichnung in seiner Programmpräsentation an.

Die 12 ausgewählten Personen repräsentieren mehrere militärische und Sicherheitskomponenten. Dazu gehörten Master Corporal Bénédicte Moke für die Royal Canadian Air Force und Captain Valérie Coulombe, eine militärische Krankenschwester. Die Royal Canadian Mounted Police wird von Staff Sergeant Chris Smigelsky vertreten. Ein kanadischer Ranger und Vertreter des Aborigine Council nehmen ebenfalls an zeremoniellen Funktionen teil.

Das 1988 gegründete Sentinel-Programm unterscheidet Mitglieder der Regular Force, der Reserve Force und der Royal Canadian Mounted Police. Ihre Anwesenheit am Denkmal ist eine Ehrenfunktion.

Verkehr und Dienstleistungen: lokale Regeln

Die Legion warnt, dass Straßensperrungen rund um das Denkmal die Bewegungen vor und während der Zeremonie beeinflussen werden. Der Service von OC Transpo wird auch in der Region unterbrochen. Das konsultierte nationale Programm enthält nicht allein eine vollständige Liste aller Abweichungen: Die Angaben der Gemeinde und des Betreibers müssen vor der Ausreise überprüft werden.

Der Status des Gedenktages variiert auch zwischen Provinzen und Arbeitsregimes. Der Kalender der Canada Revenue Agency erwähnt Mittwoch, den 11. November 2026 als Feiertag für seine Dienste. Diese Bundesanzeige bedeutet nicht, dass alle Geschäfte, Schulen oder Büros im Land geschlossen werden. Arbeitnehmer und Familien müssen ihren Arbeitgeber, ihre Niederlassung oder ihre lokale Verwaltung konsultieren.

Auf Bundesebene kündigt Canadian Heritage die Einstellung von Sonnenaufgangs- bis Sonnenuntergangsflaggen am 11. November auf Regierungsgebäuden und Institutionen in Kanada an, einschließlich des Friedensturms in Ottawa. Diese Maßnahme begleitet Zeremonien, ohne gemeinschaftsspezifische Programme zu ersetzen.

Warum der 11. November das Wahrzeichen bleibt

Das Datum bezieht sich auf das Inkrafttreten des Waffenstillstands von 1918 in der elften Stunde des elften Tages des elften Monats. Kanada organisierte seine ersten offiziellen Waffenstillstandsfeiern 1919. 1931 hat das Parlament den Gedenktag ausgerufen und das Gedenken an den 11. November festgelegt.

Das Ottawa Monument ist nach The Response benannt. Es befindet sich am Place de la Confédération, im Zentrum der Hauptstadt. Die dort stattfindenden Zeremonien verbinden einen nationalen Ort der Erinnerung mit Gesten, die in den Gemeinden wiedergegeben werden: Schweigen, Kronen und Tribut an die Menschen, die gedient haben.

Um an anderen Orten in Kanada teilzunehmen, können Sie im zeremoniellen Repertoire der Legion nach Terminen suchen, die von ihren Tochtergesellschaften organisiert werden. Die Wahl des Ortes bleibt bequem: Besuchen Sie die Sammlung seiner Stadt, folgen Sie Ottawa aus der Ferne oder beobachten Sie die zwei Minuten der Stille um 11 Uhr in seiner eigenen Zone. Zugangsvereinbarungen und Änderungen des Zeitplans liegen in der Verantwortung jedes Veranstalters.

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