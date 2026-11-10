New York: möglicher Regen und Wind 12. und 13. November

Das Wetter in New York könnte sich am 12. und 13. November 2026 mit Regen und Böen verschlechtern. Die offiziellen Bulletins, die am 9. November konsultiert wurden, bestätigen keinen Schneesturm in der Stadt. Zwei Trajektorien bleiben für die erwartete Depression möglich. Nasser Schnee könnte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Regen auf dem inneren Gelände vermischen, aber diese Hypothese bleibt unsicher und ihre erwarteten Auswirkungen sind begrenzt. Es sollten Prognosen festgelegt werden.

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Das Wetter in New York kann sich am Donnerstag, dem 12. und Freitag, dem 13. November 2026 verschlechtern. Die am 9. November verfügbaren offiziellen Prognosen begünstigen Regen und Böen. Sie bestätigen keinen Schneesturm in der Stadt. Möglicher nasser Schnee betrifft vor allem die Reliefs weit weg von der Küste, mit geringem Vertrauen.

Das regionale Bulletin, herausgegeben am 9. November um 10:01 Uhr New Yorker Zeit, um 3:01 Uhr UTC, beschreibt zwei mögliche Entwicklungen. Eine Depression muss aus dem Ohio Valley kommen, bevor sie die Atlantikfassade erreicht. Seine Intensivierung und Flugbahn bleiben unsicher.

Wetter in New York: Regen dominiert Prognose

Die lokale Prognose für Manhattan, aktualisiert am 9. November um 9:20 Uhr, prognostiziert am Donnerstagnachmittag ein Regenrisiko von 50%. Diese Wahrscheinlichkeit steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf 80%. Es erreicht 70% am Freitag, vor allem vor Beginn des Nachmittags.

Die prognostizierten Temperaturen bleiben positiv. Maximale Annäherung an 16 ° C Donnerstag, dann 11 ° C Freitag. Die Mindestnacht von Donnerstag bis Freitag beträgt etwa 8 °C. Diese Werte beziehen sich auf New York und beschreiben nicht die Bedingungen von Berggebieten weiter im Inneren.

Die Tage Dienstag 10 und Mittwoch 11 November werden voraussichtlich weitgehend trocken bleiben. Die Stadtmaxima liegen bei etwa 16°C. Die erwartete Veränderung konzentriert sich daher auf den zweiten Teil der Woche.

Zwei Szenarien für das Wochenende

Im ersten Szenario durchquert die Störung die Region ziemlich schnell. Es kommt zwischen Donnerstag und Freitagmorgen zu wenig Regen. Die Depression vertieft sich dann auf See, was zu Beginn des Wochenendes eine Verbesserung ermöglichen würde.

In der zweiten verlangsamt sich das System und reorganisiert sich in der Nähe der Küste südlich von Long Island. Der Regen könnte Freitag am Ende des Tages wieder aufnehmen, sich in der Nacht ausdehnen und am Samstagmorgen überlaufen. Das regionale Bulletin weist darauf hin, dass sich die Modelle in dieser Entwicklung noch unterscheiden.

Die Position der Vertiefung wird auch die Winde konditionieren. Ramps sind in der Nähe der Küste möglich, dann weiter zu Beginn des Systems. Die im Bulletin vom 9. November untersuchten Daten deuten derzeit nicht darauf hin, dass terrestrische Winde die Schwellenwerte einer bestimmten Meinung erreichen. Eine stärkere Intensivierung der Küste könnte diese Einschätzung jedoch ändern.

Schnee bleibt eine Hypothese, die auf Innenreliefs beschränkt ist

Eine Mischung aus Regen und nassem Schnee kann auf den abgelegenen Höhen der Küste in der Nacht von Freitag 13 auf Samstag 14 November erscheinen. Diese Möglichkeit hängt vom Eintreffen kälterer Luft auf der Rückseite der Vertiefung ab.

Das Bulletin schreibt dieser Hypothese aufgrund des Mangels an ausreichend kalter Luft in Bodennähe ein geringes Vertrauen zu. Sie hält auch die schneebedeckten Effekte, die der Konsens der Modelle zu diesem Zeitpunkt vorsieht, für vernachlässigbar. Diese Hinweise erlauben weder die Ankündigung einer Schneeansammlung in Manhattan, noch qualifizieren sie die Episode als bestätigten Wintersturm für New York.

Auf See könnte die Degradation empfindlicher sein. Die Prognosen sehen eine Rückkehr der schwierigen Bedingungen für kleine Boote ab Donnerstagabend vor. Eine Periode von Windbläsern ist auf dem Ozean möglich, abhängig von der Entwicklung von Depressionen. Zukünftige Bulletins müssen ihre Flugbahn, die Dauer der Regenfälle und die Intensität der Böen angeben.

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