Donald Trump erklärte am 9. November, dass der Krieg mit dem Iran nach seinem Treffen mit dem katarischen Premierminister in Washington militärisch fast vorbei sei. Der US-Präsident hält jedoch an der Marineblockade und der Operation Iron Gate fest. Er behauptet, dass mehrere Golfstaaten diesen Status quo bevorzugen und die Möglichkeit weiterer Streiks beibehalten. Es gibt kein Friedensabkommen oder einen Zeitplan für die Aufhebung der amerikanischen Maßnahmen in den Abendankündigungen.

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Donald Trump schätzte am Montag, den 9. November, dass der Krieg mit dem Iran auf militärischer Ebene « fast vorbei » sei. Der US-Präsident sprach im Weißen Haus nach einem Treffen mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. Sie kündigte jedoch kein Friedensabkommen an oder hob die amerikanische Blockade auf.

« Wir halten einfach den Status quo aufrecht », sagte Trump. Er fügte sofort hinzu, dass er nichts garantierte und dass die Vereinigten Staaten bereit blieben, erneut einzugreifen. Die Erklärung, die von der offiziellen Mitteilung der Präsidentschaft übermittelt wurde, verbindet daher eine beruhigende Rede mit der Aufrechterhaltung des militärischen Drucks.

Der Krieg mit dem Iran: Die Blockade bleibt bestehen

In einer am selben Tag veröffentlichten Nachricht bezeichnete Donald Trump seinen Austausch mit dem katarischen Regierungschef als « ausgezeichnet ». Er behauptet, dass Katar, Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate die Fortsetzung der derzeitigen Vereinbarungen bevorzugen.

Laut seiner Präsentation umfasst diese Vereinbarung die Marineblockade und die Operation Iron Gate. Der Präsident sprach von Druck auf Irans See- und Landzugang. Sie schlägt in dieser Erklärung keinen Zeitplan für die Aufhebung dieser Maßnahmen vor.

Diese Position, die den Golfstaaten zugeschrieben wird, wird von Donald Trump berichtet. Seine Botschaft ist kein gemeinsames Kommuniqué dieser Regierungen. Seine vermeintliche Präferenz für den Status quo stellt er als Argument gegen eine weitere unmittelbare Eskalation dar.

Der US-Präsident hält es jetzt für unwahrscheinlich, dass eine Änderung Washington dazu bringen würde, eine Militäroperation wieder aufzunehmen. Diese Möglichkeit bleibt jedoch bestehen, wenn sich die Umstände ändern. Die angekündigte Entscheidung bezieht sich daher auf die sofortige Durchführung des Konflikts ohne dauerhaften Gewaltverzicht.

Atomkraft bleibt eine amerikanische Bedingung

Donald Trump bekräftigt, dass der Iran keine Atomwaffen erhalten darf. Er bezeichnete diese Forderung als « nicht verhandelbar » und sagte, er beobachte eine positive Dynamik zum Ende des Konflikts.

Das Treffen mit Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani ist Teil der Vermittlungsbemühungen Katars zwischen Washington und Teheran. Es wurde besonders erwartet, während die beiden Hauptstädte zu den Bedingungen einer Einigung entfernt blieben. Der katarische Regierungschef traf sich auch mit US-Vizepräsident JD Vance.

Die amerikanischen Ankündigungen vom Montagabend enthalten jedoch keinen mit dem Iran abgeschlossenen Text. Sie legen kein Datum für die Unterzeichnung oder das Umsetzungsverfahren fest. Die anhaltende Blockade und die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Streiks bleiben ausdrücklich in Donald Trumps Position.

Illustrationsfoto: offizielles Porträt von Donald Trump, 2. Juni 2025, nicht das Treffen vom 9. November 2026. Foto: Daniel Torok / Weißes Haus, US-amerikanische Public Domain. Wikimedia Commons Version vollständig erhalten, ohne das Porträt zu retuschieren; Libnanews.

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