Riad: Zwei Raketen abgefangen, laut Koalition

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gab am 10. November bekannt, dass sie zwei Riad-Raketen abgefangen hat, eine ballistische und eine Marschflugkörper. Es berichtet auch von einem Interception im Süden des Königreichs. Der Zivilschutz hat die Warnungen in Riad, Abha und Khamis Mouchait aufgehoben. Es werden keine verifizierten Personen- oder Materialaufzeichnungen in die konsultierten Artikel aufgenommen. Die französischen Empfehlungen vom 5. November bleiben in Kraft, insbesondere für die Flughäfen Riad und Dammam sowie mehrere südliche Regionen.

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Die von Saudi-Arabien geführte Koalition kündigte am Dienstag, den 10. November, das Abfangen von zwei Raketen in Richtung Riad an. Sie schrieb diese Schüsse den jemenitischen Houthis zu. Sein Sprecher erwähnte eine ballistische Rakete und eine Marschflugkörper. Eine weitere Ankündigung betrifft eine ballistische Rakete südlich des Königreichs.

Zwei Raketen nach Riad, laut Koalition

General Turki al-Maliki berichtete, dass die Luftverteidigung die beiden Flugzeuge, die auf die Hauptstadt abzielten, abgefangen und zerstört habe. Seine Aussagen, über die mehrere Medien in der Nacht von Montag auf Dienstag berichteten, unterscheiden eine ballistische Rakete von einer « Kreuzfahrt » -Rakete.

Die Koalition behauptet auch, eine ballistische Rakete in Richtung der südlichen Region Saudi-Arabiens zerstört zu haben. In den abgefragten Informationen wird der genaue Ort des Abfangens nicht angegeben. Sie erlauben auch keine menschliche oder materielle Beurteilung für diese Schüsse. Libnanews konnte die angekündigten Interceptions nicht unabhängig überprüfen.

Warnungen in Riad, Abha und Khamis Mouchait

Der saudische Zivilschutz kündigte das Ende der Gefahr in Riad nach der Aktivierung einer Frühwarnung an. Es hob auch Warnungen über Abha und Khamis Mouchait im Südwesten. Diese end-of-warning-nachrichten betreffen gemeldete episoden. Sie stellen keine allgemeine Garantie für die Sicherheitslage dar.

Die Ankündigung dieser Nacht unterscheidet sich von den Interceptions, die am Sonntag, dem 8. November, gemeldet wurden, und den Schäden, die an diesem Tag von einem Verwaltungsgebäude aus Aramco in Riad erlitten wurden. Es gibt keine verifizierten Beweise für weitere Schäden an diesem Gebäude während der am Dienstag angekündigten Schießereien.

Die Weisungen an die Franzosen bleiben in Kraft

Die am 5. November aktualisierten französischen Empfehlungen für Saudi-Arabien bleiben gültig. Das Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten bittet darum, den saudischen Anweisungen zu folgen und bei Warnungen Schutz zu suchen, weg von den Fenstern. Er empfiehlt, sein telefon eingeschaltet und sms-benachrichtigungen hörbar zu halten, auch nachts.

Er rät formell von Reisen oder Zwischenstopps an den Flughäfen von König Khalid in Riad und König Fahd in Dammam ab. Die gleiche Empfehlung gilt insbesondere für die Gebiete Abha, Khamis Mouchait, Najran und Jazan. Diese Anweisungen existieren bereits bei der Ankündigung vom 10. November und berichten nicht von einer Schließung des Flughafens in dieser Nacht.

Die französischen Behörden fordern außerdem, sich nicht an Projektilrückstände zu wenden. Sie erinnern an das Risiko der Strafverfolgung von Fotos, Videos und dem Teilen von Inhalten in Bezug auf Angriffe und Abhöraktionen.

Archivillustration: Ansicht aus Riad, 15. November 2016. Foto von B.alotaby, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Foto ganz gehalten, ohne Retusche; Libnanews, gleiche Lizenz. Dieses Bild zeigt nicht die Ereignisse vom 10. November 2026.

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