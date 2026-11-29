Frage 1 schützt schwangerschaftsbezogene Entscheidungen in der Verfassung von Virginia. Der Text sieht das Inkrafttreten am 1. Januar nach Bestätigung des Ergebnisses vor.

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Am 3. November stimmten die Wähler in Virginia für eine Verfassungsänderung, die das Recht schützt, ihre eigenen Schwangerschaftsentscheidungen zu treffen. Das vorläufige Ergebnis gibt die Mehrheit auf die ja. Die Änderung ist noch nicht in Kraft: Die Wahlabteilung legt ihren Antrag am 1. Januar 2027 fest, vorbehaltlich der Bestätigung des Ergebnisses.

Schutz nicht auf Abtreibung beschränkt

Die den Wählern vorgelegte Frage 1 umfasst auch Empfängnisverhütung, Fruchtbarkeitspflege, vorgeburtliche Betreuung, Geburt, postnatale Betreuung und Fehlgeburtenpflege. Es sieht den Schutz von Patienten, Ärzten und Krankenschwestern vor Sanktionen im Zusammenhang mit den Entscheidungen vor, die die Gesetzgebung schützt.

Bei der Abtreibung lässt der Text der Generalversammlung von Virginia die Möglichkeit, den Zugang zum dritten Quartal zu beschränken. Diese Einschränkungen werden einer Patientin nicht die Pflege nehmen, wenn ihre Gesundheit bedroht ist oder eine Schwangerschaft nicht lebensfähig ist. Der Text schafft daher kein Recht ohne Einschränkungen in diesem Stadium der Schwangerschaft. Sie legt die Grenzen fest, die die Gesetzgebung des Staates einhalten muss.

Die Wahl betrifft die Verfassung des Staates

Der Änderungsantrag gilt für Virginia. Es ändert nicht die Bundesgesetze oder Regeln in den Nachbarstaaten. Die Aufnahme in die Verfassung hingegen verleiht ihren Bestimmungen eine Kraft, die im allgemeinen Recht nicht existiert: Die zukünftigen Gesetze von Virginia müssen diesen Schutz respektieren und können vor Gericht angefochten werden, wenn sie dagegen verstoßen.

Frage 1 erschien am selben Tag wie die Kongresswahlen, aber das Ergebnis des Referendums folgte einem eigenen Validierungsverfahren. Der Landeswahlrat muss spätestens am ersten Montag im Dezember, den 7. Dezember dieses Jahres, zusammentreten, um die Ergebnisse im November festzulegen. Die endgültige Zählung darf nicht mit den während der Zählung veröffentlichten Zahlen verwechselt werden.

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