In diesem palästinensischen Dorf nordwestlich von Ramallah feiert die griechisch-orthodoxe Gemeinde am 17. Dezember Saint Barbe. Die Nachtwache und der Aufstieg zum Heiligtum werden von einer anderen Geste begleitet: dem Teilen der Burbara, einem gekochten Weizengericht, das Familien für Nachbarn und Verwandte vorbereiten.

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In diesem palästinensischen Dorf nordwestlich von Ramallah feiert die griechisch-orthodoxe Gemeinde am 17. Dezember Saint Barbe. Die Nachtwache und der Aufstieg zum Heiligtum werden von einer anderen Geste begleitet: dem Teilen der Burbara, einem gekochten Weizengericht, das Familien für Nachbarn und Verwandte vorbereiten.

In Abud wird der Heilige Barbe zwischen zwei Orten gefeiert. Im Dorf versammeln sich die Gläubigen in der Kirche der Jungfrau. Etwa einen Kilometer westlich steht ein Steinheiligtum auf einem Hügel. Auf dem Festival im Dezember 2019, nach den Vespern, gewannen die Teilnehmer das Heiligtum zu Fuß. Pfadfinder aus dem Dorf spielten unterwegs Dudelsack. In diesem Jahr wurde die Versammlung dokumentiert; Er informierte sich nicht über das Ereignis im Jahr 2026.

Warum der 17. Dezember?

Der 17. Dezember des Kalenders entspricht dem 4. Dezember des Julianischen Kalenders, dem das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Jerusalem für dieses Fest folgt. Das Patriarchat gibt die beiden Daten auf seinem Bericht über die Feier des 17. Dezember 2024 in Jerusalem an. In Abud können Weizenvorbereitung und Mahnwache am Vortag beginnen. Der Bericht 2019 ermöglicht es uns, diese Gesten zu verorten, ohne das Datum zu einem einheitlichen Zeitplan für alle Gemeinden zu machen, die Saint Barbe feiern.

Gekochter Weizen für Verwandte und Nachbarn

Burbara ist eine Zubereitung aus Vollkornprodukten, die in Wasser gekocht werden. Das palästinensische Ministerium für Tourismus und Altertümer beschreibt in Abud eine Garnierung aus getrockneten Früchten, Nüssen, Pistazien oder Mandeln und Zimt. Im Jahr 2019 fügte eine Bewohnerin, Iman Khoury, gemahlene Kichererbsen und süße Dekorationen zu ihrer Zubereitung hinzu. Toppings ändern sich nach Familien; Weizen bleibt die gemeinsame Basis. Das Ministerium stellt fest, dass das Gericht den Eltern und Nachbarn am Tag nach der Vorbereitung gebracht wird.

Vater Emmanuel Awwad, ein griechisch-orthodoxer Priester in Abud, brachte diese Praxis näher an die kollyva, der Weizen gesegnet in der Kirche während der Gedenkfeiern. Diese Annäherung beleuchtet den Übergang der gleichen Zutat zwischen der Feier und dem Familientisch, ohne jedes zu Hause zubereitete Gericht zu einem liturgischen Angebot zu machen.

Eine alte Kirche, eine Geschichte, die an das Dorf weitergegeben wurde

Die Erbe-Behörden fanden die ehemalige St.Barbe Kirche im 6. Jahrhundert und beschrieben ein dreischiffiges Gebäude, dessen Fundamente hauptsächlich blieben. Mehrere Hohlräume befinden sich in der Nähe des Geländes. Lokale Tradition verbindet eine von ihnen mit dem Heiligtum des Heiligen. Diese Tradition erzählt von der Erinnerung an das Dorf, aber die Überreste der Kirche erlauben nicht zu etablieren, dass Barbe in Abud lebte. Das Foto, das diesen Artikel begleitet, zeigt das kleine Heiligtum im Jahr 2021, nicht die Prozession.

Der lokale Kalender platziert die Party am 17. Dezember. Kulturerbe-Quellen beschreiben die Mahnwache, den Aufstieg und das Teilen von Weizen, geben aber kein spezifisches öffentliches Programm für Dezember 2026 bekannt.

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