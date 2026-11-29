Das Welternährungsprogramm genehmigte seinen Plan 2027-2029 für Jemen. Der Haushalt umfasst drei Jahre; die Verteilung hängt von der Finanzierung und dem Zugang zu den Bevölkerungsgruppen ab.

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Das Welternährungsprogramm (WFP) genehmigte seinen Plan für Jemen vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2029. Die Kosten, die vom Board of Directors im November einbehalten wurden, belaufen sich auf 1,413 Milliarden US-Dollar über drei Jahre. Die Zahl entspricht dem WFP-Haushalt für Operationen, der nicht bereits ausgezahlt wurde. Der Plan legt fest, wie die Agentur die Hilfe verteilen will, je nachdem, ob Familien noch Lebensmittel auf den Märkten kaufen können oder nicht.

Lebensmittel, bei denen die Märkte nicht ausreichen

WFP plant, digitale Geldtransfers auf Sektoren auszuweiten, in denen Märkte tätig sind. Diese Formel ermöglicht es den Begünstigten, die Produkte, die sie benötigen, selbst zu kaufen. Wenn Geschäfte schwer zugänglich sind oder nicht mehr beliefert werden können, muss die Hilfe eine andere Form annehmen. Anfang Oktober berichtete die Agentur bereits, dass einige Seiten, auf denen Vertriebene untergebracht sind, nur durch Sachverteilungen unterstützt werden könnten.

Der Plan umfasst auch vorbeugende Nahrungsergänzungsmittel und räumt dem Management moderater akuter Unterernährung in Hochrisikogebieten Priorität ein. In seiner Präsentation im November schätzte das WFP die Zahl der Kinder unter fünf Jahren sowie der schwangeren und stillenden Frauen und Jugendlichen, die von akuter, mittelschwerer oder schwerer Unterernährung betroffen sind, auf 3,5 Millionen. Diese Schätzung beschreibt die Bedürfnisse, nicht die Anzahl der Menschen, die tatsächlich Unterstützung erhalten.

Schulmahlzeiten und Einkäufe, die Produzenten unterstützen können

Über den Notfall hinaus will das WFP bundesweite Schulmahlzeitenprogramme auf Basis lokaler Produkte unterstützen. Ziel ist es, sowohl den Schulbesuch als auch die Produzenten zu unterstützen. Die Agentur plant auch, an dem Zugang der Gemeinschaft zu nahrhafteren Lebensmitteln zu arbeiten. Diese Klappen ersetzen keine Notfallverteilungen.

In Hodeïda bleibt die Lieferung ein separates Thema von der Finanzierung

Hodeïda ist einer der Häfen, durch die kommerzielle Sendungen zu jemenitischen Märkten gelangen. Der UN-Verifikationsmechanismus greift bei diesen Einfuhren ein, aber eine Genehmigung besagt nicht, ob die Waren bei den Händlern angekommen sind. Selbst wenn Lebensmittel in Aden oder anderswo entladen werden können, dienen sie nicht automatisch denselben Haushalten: Sie müssen immer noch transportiert und verteilt werden.

Das dreijährige WFP-Budget wird nicht mit dem humanitären Appell von 2026 verwechselt, der mehrere Sektoren und Organisationen abdeckt. Zugangsbeschränkungen, unterbelegte Märkte und tatsächlich erhaltene Mittel werden das Ausmaß der Ausschüttungen zu Beginn des Programms im Januar bestimmen. Die Genehmigung des Plans kündigt keine vollständige Finanzierung oder die Wiedereröffnung eines Gebiets für humanitäre Hilfe an.

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