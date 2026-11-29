Südkalifornien bereitet sich zwischen Montagabend und Mittwoch auf starken Regen vor. Prognostiker unterscheiden das Hochwasserrisiko dieses Sturms vom saisonalen Signal von El Niño.

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Südkalifornien wird voraussichtlich seine dramatischste regnerische Episode der Woche zwischen Montagabend, 30. November und Mittwochmorgen, 2. Dezember, Ortszeit, erleben. Der US-Wetterdienst prognostiziert starke Regenfälle mit der Gefahr plötzlicher Überschwemmungen am Dienstag, insbesondere in den Bezirken Los Angeles und Ventura. El Niño ist im Pazifik gut angesiedelt, aber es ist die Flugbahn dieser Depression, die bestimmt, wo die intensivsten Regenfälle erwartet werden.

Zwei regnerische Passagen, die zweite viel stärker

Die erste Front wird voraussichtlich am Sonntagnachmittag San Luis Obispo County erreichen, bevor sie sich in die Nacht in Richtung Ventura und Los Angeles erstreckt. Nach Angaben des Los Angeles-Oxnard-Büros des National Weather Service könnte diese erste Passage etwa 2,5 mm oder weniger in den Grafschaften Ventura und Los Angeles hinterlassen. Der Regen könnte eine Pause am Montagnachmittag vor der Ankunft des zweiten Systems markieren.

Das Wetterdienst-Szenario für Montag und Dienstag gibt etwa 13 bis 64 mm an der Küste und in den Tälern und 64 bis 127 mm oder mehr an einigen Reliefs. Die größten Kumulierungen werden in den Grafschaften Ventura und Los Angeles und im Süden von Santa Barbara County erwartet. Diese Bereiche betreffen prognostizierte Gebiete, nicht jede Nachbarschaft. Am Dienstag stufte das Weather Prediction Center, das nationale Prognosezentrum, einen Teil Südkaliforniens mit einem moderaten Risiko für übermäßigen Regen ein.

Prognostiker überwachen urbanisierte Gebiete und kleine Bäche in steilen Becken, die wahrscheinlich schnell ansteigen werden. Das National Water Center berichtet auch über die Möglichkeit von Trümmerströmen auf verbranntem Boden. Das Risiko ist nicht auf diese Sektoren beschränkt. In San Diego und den angrenzenden Gebieten wartet das regionale Wetterbüro hauptsächlich auf die höchsten Regenfälle zwischen Dienstag und Mittwoch. Weiter östlich wird erwartet, dass Teile des Südwestens am Mittwoch und Donnerstag in großer Höhe Regen und Schnee erhalten.

El Niño gibt Kontext, nicht den Weg eines Sturms

Das Büro in San Diego prognostiziert, dass ein atmosphärischer Fluss, ein schmaler Korridor, in dem der Wind große Mengen Wasserdampf transportiert, die Depression begleiten wird. Wenn diese feuchte Luft durch das Relief angehoben wird, kann sie starke Regenfälle an exponierten Hängen abgeben. Prognostiker schätzen die Stärke des Feuchtigkeitskorridors, dann die Regenmenge und das Überschwemmungsrisiko getrennt ab: Das Gelände und die stündliche Intensität verändern die Auswirkungen auf den Boden.

El Niño beschreibt eine nachhaltige Erwärmung des äquatorialen Pazifiks und die damit verbundene Veränderung der atmosphärischen Zirkulation. In seinem Bulletin vom 12. November stellte das Climate Prediction Center fest, dass das Phänomen zunimmt. Er schätzte, dass die Wahrscheinlichkeit einer hohen bis sehr hohen Episode 79% für den Zeitraum von Januar bis März 2027 überstieg. Diese Schätzung betrifft den Pazifikstaat über einen Zeitraum von drei Monaten; Es gibt nicht die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung am Dienstag in Los Angeles, noch gibt es Kumulation in einer bestimmten Stadt.

Die nächste Synthese des Zentrums auf El Niño ist für den 10. Dezember geplant. Für die Episode der ersten Woche ist es die Entwicklung der lokalen Vorhersagen zwischen Montagabend und Mittwochmorgen und mögliche Hochwasserwarnungen, die die am stärksten exponierten Gebiete anzeigen.

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