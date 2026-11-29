Die Provinzbehörden des Hormozgan geben an, dass zwei der drei Insassen des Bootes gerettet wurden. Die iranische Armee schrieb den Vorfall einer amerikanischen Drohne zu, ohne unabhängige Bestätigung.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein Fischer wurde am Sonntag, den 29. November, als vermisst gemeldet, nachdem er ein Fischereifahrzeug vor Sirik im Süden des Iran getroffen hatte. Zwei der drei Personen an Bord wurden gerettet und ins Krankenhaus gebracht, so die Behörden der Provinz Hormozgan. Die iranische Armee beschuldigte eine amerikanische Drohne, das Boot getroffen zu haben. Diese Zuweisung wurde nicht unabhängig bestätigt.

Zwei Überlebende im Krankenhaus, Forschung geht weiter

Der stellvertretende Gouverneur von Hormozgan, zuständig für politische Angelegenheiten, Sicherheit und soziale Angelegenheiten, berichtete, dass das Boot einem Bewohner von Sirik gehörte und dass die Suche weiterhin einen der drei Insassen fand. Er bestätigte, dass die anderen beiden ins Sirik-Krankenhaus gebracht wurden. Die Schwere ihrer Verletzungen wurde in den öffentlichen Informationen nicht angegeben.

In einer separaten Pressemitteilung hat der Pressedienst der iranischen Armee den Vorfall gegen 3.30 Uhr Ortszeit lokalisiert und die gesuchte Person als Eigentümer des Bootes identifiziert. Das US-Kommando hatte den Vorfall zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bestätigt. Die Ankündigung der Provinz zur Rettung und Verteilung des Streiks durch die iranische Armee beantwortet nicht die gleiche Frage: Die erste stellt fest, was die lokalen Behörden über die Insassen berichten, die zweite bleibt die Teheraner Version über die Herkunft des Schusses.

Ein Fischerboot, kein Handelsschiff

Der Fall Sirik unterscheidet sich von den kommerziellen Schifffahrtsvorfällen, die in den letzten Tagen in der Straße von Ormuz und ihren Ansätzen gemeldet wurden. Die iranischen Behörden bezeichnen das Boot als lokales Fischereifahrzeug. Es gibt keine öffentliche Verbindung zum Öltransport oder zur Frachtkontrolle.

Der Konflikt hat den Ölverkehr in der Region stark reduziert. Nach Daten, die im November von der US Energy Information Agency veröffentlicht wurden, stieg das Volumen von Rohöl und Erdölprodukten, die durch Ormuz gingen, von 5,1 Millionen Barrel pro Tag im zweiten Quartal 2026 auf 9,1 Millionen im dritten Quartal, verglichen mit 21,6 Millionen im letzten Quartal 2025. Diese Zahlen messen den Ölverkehr, nicht die Fischereitätigkeit. In Sirik gaben die Behörden am Sonntagmorgen nicht bekannt, dass sie den dritten Insassen gefunden hatten.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews