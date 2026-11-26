Vera von Lehndorff, bekannt als Veruschka, starb am 24. November im Alter von 87 Jahren in Berlin. Mannequin der 1960er Jahre und Schauspielerin in « Blow-Up » von Michelangelo Antonioni, entwickelte sie dann mit Holger Trülzsch ein fotografisches Werk basierend auf Körpermalerei und Tarnung.

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Vera von Lehndorff, bekannt als Veruschka, starb am 24. November im Alter von 87 Jahren in Berlin. Mannequin der 1960er Jahre und Schauspielerin in « Blow-Up » von Michelangelo Antonioni, entwickelte sie dann mit Holger Trülzsch ein fotografisches Werk basierend auf Körpermalerei und Tarnung.

Seine Familie bestätigte seinen Tod am Mittwoch, den 25. November. Veruschkas Name bleibt mit der großen Modeserie der 1960er Jahre verbunden, insbesondere mit Richard Avedon. Die Ausstellungen ihrer Arbeit mit dem Fotografen Holger Trülzsch beleuchteten einen weiteren Teil ihrer Karriere: die Bilder, von denen sie selbst Autorin war.

Von Vera von Lehndorff nach Veruschka

Geboren 1939 in Königsberg, Ostpreußen (heute Kaliningrad), wuchs Vera von Lehndorff auf Schloss Steinort im heutigen Polen auf. Sie war fünf Jahre alt, als ihr Vater Heinrich von Lehndorff-Steinort am 4. September 1944 vom NS-Regime in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. Er hatte an dem Widerstand teilgenommen, der den gescheiterten Angriff gegen Hitler am 20. Juli organisierte.

Im Jahr 1960 fotografierte Barbara Nigll Radloff die Terrasse des Café Cadore in München. Die Fotografie, die im Münchner Stadtmuseum aufbewahrt wurde, stammt aus dem Beginn seiner Karriere. Kunden im Vordergrund verwischen die Konturen der Szene, während Vera von einem Tisch im Rückzug auf das Objektiv schaut.

Veruschka im Cadore Café in München 1960. Barbara Niggl Radloff / Münchner Stadtmuseum, Sammlung von Fotografien,CC BY-SA 4.0. Größere Fotografie.

Unter ihrem Künstlernamen wurde sie zu einem der bekanntesten deutschen Models im Ausland. In der amerikanischen Ausgabe vonVogueam 1. März 1967 widmete ihm Richard Avedon eine Reihe von 25 Seiten. Der Fotograf ergreift sie in Bewegung: Ihre Posen geben den Kleidern so viel Form, wie sie sie präsentieren. Im Jahr 1968 fotografierte Franco Rubartelli sie in einem geschnürten Sahara-Mädchen aus Yves Saint Laurent, ein weiteres auffälliges Bild dieser Zeit.

Ein paar Minuten in London von « Blow-Up »

Michelangelo Antonioni spielt inBlow-Upveröffentlicht 1966. Sie erscheint unter ihrem eigenen Namen vor David Hemmings, der einen Londoner Fotografen verkörpert. Ihre Pose-Session zeigt die Choreographie eines Modestudios, bevor der Film der Spur einer Szene folgt, die in einem Park fotografiert wurde.Blow-Up1967 erhielt er den Internationalen Grand Prix der Filmfestspiele von Cannes, der nach der Palme d’or benannt wurde.

Der bemalte Körper vom Atelier bis zu den Mauern Hamburgs

In den 1970er und 1980er Jahren produzierten Veruschka und Holger Trülzsch zusammen mehrere Fotoserien. InMimikry-Kleid-Kunst(1973) imitiert Malerei Kleidung und die beiden Künstler lenken die Rollen des Hollywood-Kinos ab. Veruschka führt abwechselnd männliche und weibliche Charaktere auf und spielt mit den Posen, die von Modemagazinen verlangt werden.

In einer 1978 in einer alten Halle der Hamburger Auktion gestarteten Serie übernimmt das Dekor. Das Gemälde übernimmt die Farben und die Aperitäten von Wänden, Türen und Metall. Der Körper schmilzt in diese Oberfläche und der Zuschauer muss nach einem Detail, einer Hand oder einer Kontur suchen, um es zu finden. Ein Teil dieser Arbeit erschien 1986 in derTransfigurationMit einem Versuch an Susan Sontag.

Veruschka kehrt manchmal aufs Podium zurück: 2017 beendete sie die Parade von Esther Perbandt an der Volksbühne in Berlin in einem schwarzen Outfit. Zu seinen Lebzeiten versammelte das Regionalmuseum Preußen-Oriental eine Auswahl seiner fotografischen Darbietungen mit Trülzsch in der AusstellungDas Sichtbare und das Unsichtbarepräsentiert in Lunebourg vom 25. April bis 18. Oktober 2026.

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