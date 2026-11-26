Der jordanische Kassationsgerichtshof bestätigte das Urteil von Yasser Marji zu sechs Jahren Zwangsarbeit. Die Justiz glaubt, dass ein Reitprojekt in Aqaba als Deckmantel für Aktivitäten verwendet wurde, die die Sicherheit des Landes bedrohen. Die Hisbollah bestritt am Mittwoch jegliche Verbindung zu dem Projekt oder seiner Finanzierung.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der jordanische Kassationsgerichtshof bestätigte das Urteil von Yasser Marji zu sechs Jahren Zwangsarbeit. Die Justiz glaubt, dass ein Reitprojekt in Aqaba als Deckmantel für Aktivitäten verwendet wurde, die die Sicherheit des Landes bedrohen. Die Hisbollah bestritt am Mittwoch jegliche Verbindung zu dem Projekt oder seiner Finanzierung.

Das Kassationsgericht weist die Berufung ab

Nach den Beweisen für die Entscheidung, die am Dienstag, dem 24. November, veröffentlicht wurde, lehnte der jordanische Kassationsgerichtshof einstimmig die Berufung von Yasser Marji ab, der sowohl die französische als auch die libanesische Staatsangehörigkeit hat. Sie bestätigte das Urteil des Staatssicherheitsgerichts, das ihn für schuldig befunden hatte, Handlungen begangen zu haben, die die öffentliche Ordnung stören und die Sicherheit der Gesellschaft gefährden würden, gemäß dem jordanischen Anti-Terror-Gesetz.

Der Fall geht bis Ende 2023 zurück. Es ging offenbar darum, einen Reitclub und eine Akademie in der Hafenstadt Aqaba zu gründen. Nach den Gründen für das Urteil entschieden die Richter, dass das Projekt illegale Aktivitäten abdeckte und dass Mittel in Höhe von etwa 430.000 US-Dollar von der Hisbollah bereitgestellt wurden. Marji wurde im Juni 2025 verhaftet, bevor das vom Gericht beschriebene Projekt endete.

Verteidigung befürwortet legale Investitionen

Die Verteidigung bestritt die Verwendung der Aussagen des Angeklagten während der Untersuchung. Die Gründung eines Unternehmens, Vereinbarungen zwischen Partnern und Finanztransfers seien eine rechtmäßige Investition. Der Gerichtshof stellte fest, dass die ersten Richter diese Elemente mit Zeugenaussagen, Verträgen und Finanzdokumenten bewertet hatten. Auf der Grundlage der dargelegten Gründe vertrat sie auch die Auffassung, dass die gewählte Straftat nicht erforderte, dass die Handlungen das gewünschte Ergebnis brachten.

Hisbollah weist Vorwürfe zurück

In einer Erklärung, die am Mittwoch, den 25. November, veröffentlicht wurde, bestritt der Pressedienst der Hisbollah, Anweisungen gegeben, Mittel bereitgestellt oder Kontakt mit dem Projekt aufrechterhalten zu haben. Er wies den Vorwurf zurück, er habe Sicherheitsaktivitäten auf jordanischem Boden vorbereitet und forderte Amman auf, die Bewegung nicht mit einer Bedrohung der Stabilität des Königreichs gleichzusetzen.

Das gemeldete Urteil bestätigt das gegen Marji verhängte Urteil. Die Beteiligung der Hisbollah basiert auf den Ergebnissen des Urteils über die Herkunft und den Bestimmungsort der Gelder; die Verurteilung betrifft den französisch-libanesischen Staatsangehörigen, nicht die Bewegung selbst.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews