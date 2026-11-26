Der Schauspieler und Regisseur, der zum Teil in Beirut aufgewachsen ist, wird im Herbst 2027 das Théâtre du Soleil leiten. Sechs Mitglieder der Truppe müssen ihn in kollegialer Richtung begleiten.

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Der Schauspieler und Regisseur, der zum Teil in Beirut aufgewachsen ist, wird im Herbst 2027 das Théâtre du Soleil leiten. Sechs Mitglieder der Truppe müssen ihn in kollegialer Richtung begleiten.

Das Théâtre du Soleil wählte einen Ältesten aus der Truppe als Nachfolger seines Gründers. Simon Abkarian stimmte zu, die Leitung des Unternehmens mit Zustimmung des französischen Kulturministeriums zu übernehmen. Die Relaispassage wird im Oktober 2027 angekündigt: Die Bezeichnung bedeutet nicht, dass Ariane Mnouchkine bereits ihre Position verlässt. Um seinen Nachfolger müssen sechs Mitglieder der Truppe an der Durchführung des Theaters teilnehmen.

Jahre bei Cartoucherie, Rollen geschrieben von Hélène Cixous

Abkarian trat 1985 in das Unternehmen ein. Im Wald von Vincennes spielte erDie schreckliche, aber unvollendete Geschichte von Norodom Sihanouk König von Kambodscha, dann inIndien oder Indien ihres Traums, zwei Texte von Hélène Cixous unter der Regie von Mnouchkin. Dann nahm er an derAtrideDie Cartoucherie ist auch der Ort, an dem er als Autor und Regisseur geschaffen hat,Niedrigbodenstrom2019. Die Show wurde 2020 in Les Molières dreimal ausgezeichnet, unter anderem für Inszenierung und Text.

Von Beirut zum Theater, dann zurück zur Truppe

In einer armenischen Familie in Val-d-Oise geboren, verbrachte Simon Abkarian einen Teil seiner Kindheit in Beirut. Er sagte, er lebte in Geitawi, Ahrafieh, bevor seine Familie während des Bürgerkriegs nach Frankreich zurückkehrte. Der Libanon ist auch ein Ort, um zu touren:Penelope oder Penelopewurde in Beirut nach seiner Gründung am Chaillot National Theatre präsentiert. Im Jahr 2026 kündigte das Französische Institut des Libanon bei der Eröffnung seines französischen Kinowochenendes rund um die..Die Schlacht von Gaulle: EisenzeitDort spielte er Charles de Gaulle.

Abkarian sagte, er wolle das Prinzip der gleichen Bezahlung innerhalb des Unternehmens beibehalten. Die Namenszusammensetzung des Teams, das es umgeben wird, und die genaue Verteilung seiner Verantwortlichkeiten sind in den verfügbaren Ankündigungen nicht detailliert aufgeführt.

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