Die Europäische Kommission hat Unternehmenich, Givaudan und IFF für den Austausch von Handelsinformationen zwischen 2019 und 2023 sanktioniert. Die britische Regulierungsbehörde kündigte separat über 85 Millionen Pfund Geldbußen an.

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Die Europäische Kommission hat Unternehmenich, Givaudan und IFF für den Austausch von Handelsinformationen zwischen 2019 und 2023 sanktioniert. Die britische Regulierungsbehörde kündigte separat über 85 Millionen Pfund Geldbußen an.

Die drei Hersteller verkaufen Geruchszusammensetzungen, die in die Herstellung von Parfums, aber auch Shampoos, Waschmitteln und anderen Alltagsprodukten eingehen. Die am 25. November von der Europäischen Kommission angekündigte Entscheidung betrifft eine Vereinbarung im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum, von März 2019 bis zu den Inspektionen im März 2023.

Informationen in Verhandlungen mit Unilever

Nach Angaben der Kommission informierten sich die Lieferanten gegenseitig über die vorgeschlagenen Preiserhöhungen und ihre Antworten auf die Anträge von Unilever zu den Zutatenkosten. Sie stimmten auch zu, sich nicht an bestimmte Mitarbeiter zu wenden, die auf diesem Konto bei ihren Wettbewerbern arbeiten. Brüssel stellte fest, dass Givaudan und IFF diesen Austausch auf andere Kunden und zeitweise auf den Markt für feine Parfümerie ausgedehnt hatten.

Drei europäische Geldbußen und ein separater britischer Beschluss

Givaudan muss nach Angaben der Kommission 252,363 Mio. EUR, Firmenich 137,689 Mio. IFF und 81,915 Mio. IFF zahlen. Die drei Gruppen bestätigten ihre Teilnahme und erhielten Ermäßigungen für ihre Zusammenarbeit und Vereinbarung mit der Regulierungsbehörde. Es berücksichtigte auch die begrenztere Rolle von Firmenich in einigen Börsen.

Im Vereinigten Königreich verhängte die Wettbewerbsbehörde nach einem separaten Verfahren Sanktionen gegen die drei Gruppen in Höhe von über 85 Millionen Pfund. Givaudan bestätigte, mit beiden Behörden Vereinbarungen getroffen zu haben. Das Unternehmen kündigte auch eine Vereinbarung in einem kartellrechtlichen Zivilverfahren in den Vereinigten Staaten an, das nicht Teil europäischer oder britischer Geldbußen ist.

Die Kommission ist der Auffassung, dass diese Praktiken den Wettbewerb zwischen den Lieferanten geschwächt haben. Es gibt in seiner Werbung nicht die mögliche Erhöhung des im Geschäft für ein bestimmtes Produkt gezahlten Preises an. Geldbußen stellen keine automatische Entschädigung für Käufer dar.

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