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Am 26. November 1941 verkündete Georges Catroux in Beirut die Unabhängigkeit des Libanon im Namen des freien Frankreichs. Präsident Alfred Naccache spricht von einem ersten Schritt. Der Brief, den de Gaulle wenige Tage später an die Amerikaner schickte, spezifiziert die Grenze der Ankündigung: Der rechtliche Status des Mandats ändert sich nicht.

Video: Von der Proklamation zur Anerkennung des Libanon

Libnanews Editing: Stimme aus zeitgenössischen und Untertitel in Französisch. Wenn die Wiedergabe bei Taubheit beginnt, aktivieren Sie den Sound im Player. Der Film vom Juli 1941 zeigt nicht die Proklamation vom 26. November. Film F01119 und Foto vom 11. November 1941 (021389): Australian War Memorial, public domain.

In Beirut erwartet Naccache einen Autoritätstransfer

General Georges Catroux liest die Proklamation am Morgen des 26. November. Um 13 Uhr meldete sich der US-Generalkonsul in Beirut, Cornelius Van H. Engert, nach Washington. In seinem Telegramm zeichnet er die Antwort des libanesischen Präsidenten Alfred Naccache auf: Das Land hat gerade eine erste Manifestation seiner Souveränität erhalten, aber die Übertragung aller seiner Vorrechte hängt immer noch von einem Vertrag ab.

Frankreich verpflichtet sich dann, die politische Einheit und territoriale Integrität des Libanon zu garantieren. Naccache forderte die verschiedenen Regionen und Gemeinschaften auf, sich an den Angelegenheiten des Staates zu beteiligen, während der Krieg, sagte er, die repräsentativen Institutionen daran hinderte, normal zu funktionieren. In dieser Rede bleibt eine effektive Unabhängigkeit ein Ziel, das auch nach der Proklamation erreicht werden muss.

Freies Frankreich erkennt Unabhängigkeit an, ohne das Mandat aufzuheben

Die Ankündigung kam nach der Kampagne des Sommers 1941, während der die britischen und die Freien französischen Kräfte die Kontrolle über die Levante auf Kosten der Kräfte von Vichy nahmen. Free France vertraute Catroux die Befugnisse an, die zuvor vom Hohen Kommissar ausgeübt wurden. Am 27. September verkündete er die Unabhängigkeit Syriens. Zwei Monate später kündigte er den Libanon an.

Am 29. November legte de Gaulle seine Position in einem Brief dar, der Washington zur Kenntnis gebracht werden sollte. Er bekräftigt, dass die erklärte Unabhängigkeit in der Tat auf die durch den Krieg auferlegten Grenzen beschränkt werden muss. In rechtlicher Hinsicht sagt sein Brief etwas anderes: Der Akt des Mandats bleibt unverändert. Laut de Gaulle erfordert jede Änderung die Zustimmung des Rates des Völkerbundes, die Zustimmung der Vereinigten Staaten im Rahmen ihres Abkommens von 1924 mit Frankreich und den Abschluss von Verträgen mit den Regierungen der Levante.

Washington wartet bis 1944

Am 29. November 1941 begrüßte das US-Außenministerium den Fortschritt in Richtung Unabhängigkeit, behielt sich jedoch seine formelle Anerkennung vor. Die Nuance zählt: Das US-Kommuniqué begrüßt die Erklärung, ohne ihr den Wert der diplomatischen Anerkennung zu geben. Die französischen Archive beschreiben in diesem Stadium auch ein Übergangsregime der politischen Zusammenarbeit.

Die Verfassungskrise vom November 1943 veränderte das Kräfteverhältnis. Das libanesische Parlament stimmte für die Aufhebung der Mandatsbestimmungen. Die französischen Behörden verhaften Präsident Bechara al-Khoury, den Regierungschef Riad al-Solh und mehrere ihrer Gefährten. Ihre Freilassung am 22. November wird zum Datum des Gedenkens des Libanon.

Die Vereinigten Staaten anerkannten die libanesische Unabhängigkeit am 8. September 1944 nach einem Notenaustausch mit Beirut über bestehende amerikanische Rechte. Am 16. November präsentierte George Wadsworth seine Referenzen. Fast drei Jahre trennen diese beiden diplomatischen Gesten von der Aussage von Catroux.

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