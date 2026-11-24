Eine Koalition von Staaten bestreitet eine Bundesregel, die den Zugang zu Wohnsubventionen für Familien einschränkt, deren Mitglieder die Wohnbedingungen nicht erfüllen. Die am 23. November in Massachusetts eingereichte Beschwerde zielt darauf ab, ihren Antrag zu blockieren. Die Einreichung einer Beschwerde an sich setzt die Regel nicht aus.

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Kalifornien, massachusetts und der staat new york reichten am montag, den 23 november, mit einer koalition anderer staaten eine beschwerde gegen eine bundesregel über wohnungssubventionen ein. Sie bitten ein bundesgericht in massachusetts, seine anwendung auf haushalte zu verhindern, deren mitglieder für hilfe in frage kommen und andere nicht wegen ihres migrationsstatus.

Die anteilige Beihilfe steht im Mittelpunkt des Streits

Der derzeitige Mechanismus ermöglicht es einigen gemischten Familien, in betreuten Wohnungen zusammenzuleben. Der Zuschuss wird nur auf der Grundlage von berechtigten Mitgliedern berechnet, wie zum Beispiel US-Bürgerkinder oder Erwachsene mit Migrationsstatus, die durch das Programm anerkannt werden. Generalstaatsanwälte argumentieren, dass die Anwesenheit eines anderen Familienmitglieds berechtigten Personen diese Unterstützung nicht vorenthalten sollte.

Die US Department of Housing and Urban Development (HUD) Regel erfordert die Überprüfung der berechtigten Staatsbürgerschaft oder Migrationsstatus aller Antragsteller und Begünstigten, unabhängig vom Alter. Soweit gesetzlich zulässig, sollte die anteilige Beihilfe nicht mehr auf unbestimmte Zeit verlängert werden: Sie wird während der Überprüfung zu einer vorübergehenden Maßnahme. Die Abteilung ist der Ansicht, dass diese Lesung das Bundesrecht treuer anwendet. Im Gegenteil, die Beschwerdeführer argumentieren, dass das Ministerium seine Befugnisse überschritten hat und dass berechtigte Personen ihren Wohnraum verlieren könnten.

Die Aktion allein hat die Regel nicht ausgesetzt

Die Akte enthält öffentliche Wohnungen, Wohnraumwahlgutscheine, die als « Abschnitt 8 » bekannt sind, und bestimmte wohnungsbezogene Hilfsmittel. Es stellt nicht alle Wohnverhältnisse in den Vereinigten Staaten in Frage. Die Koalition fordert das Gericht auf, die Regel aufzuheben und ihre Umsetzung für die Beschwerdeführerstaaten, ihre Gemeinden und ihre öffentlichen Wohnungsbauorganisationen zu blockieren.

Die Regel sieht das Inkrafttreten am 14. Dezember vor. Dieses Datum bedeutet nicht, dass alle Hilfe an diesem Tag eingestellt würde: Die Frage der Durchsetzung wird jetzt vor Gericht angefochten, und eine Beschwerde ist keine Aussetzungsanordnung.

Fotoarchiv: Robert C. Weaver Federal Building in Washington, DC, ehemaliger Hauptsitz von Housing and Urban Development. US Department of Housing (HUD), US Public Domain, über Wikimedia Commons. Layout Libnanews.

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