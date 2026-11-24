UKMTO hat zwei neue Mitteilungen über Schiffe veröffentlicht, die von nicht identifizierten Projektilen in der Straße von Ormuz betroffen sind. Alle Besatzungen wurden gezählt und Schiffe fuhren fort, sich zu kreuzen. Schäden, mögliche Verschmutzung und die Verantwortung für das Abfeuern bleiben unbekannt.

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Am Dienstag, den 24. November, veröffentlichte UKMTO zwei Mitteilungen über neue Auswirkungen von nicht identifizierten Projektilen in der Straße von Ormuz. Die Schiffe setzten ihre Überfahrt fort und alle Besatzungsmitglieder wurden gezählt, sagt das Zentrum. Sie benennt keine verantwortliche Person und hat noch nicht das Ausmaß des Schadens oder etwaige Folgen für die Umwelt festgestellt.

Nach den Tatsachen eingegangene Berichte

Die erste Stellungnahme bezog sich auf drei betroffene Schiffe. Der zweite betrifft einen Tanker. In den Bekanntmachungen sind weder die Namen der Gebäude noch Einzelheiten angegeben, die eine kumulative Bilanz ohne Doppelzählung öffentlich zugänglich machen könnten. Sie erklären, dass sie die Berichte spät erhalten haben: Ihre Veröffentlichung am Dienstag bedeutet nicht, dass die Fakten an diesem Tag aufgetreten sind.

Das Zentrum datiert den Bericht über einen einzigen Tanker am Sonntag, den 22. November. Die beiden zugänglichen Fassungen der Mitteilung über drei Schiffe geben unterschiedliche Daten an, nämlich 22 und 23. Ihr Inhalt stimmt mit der Anzahl der gemeldeten Schiffe, der nicht identifizierten Art der Projektile und der fortgesetzten Kreuzung überein.

Britische Meinungen schreiben keine Auswirkungen zu

Der Marinezweig der iranischen Revolutionsgarden behauptete separat, Öltanker hätten Minen getroffen. Die britischen Stellungnahmen bestätigen diese Erklärung nicht oder dass sich die beiden Berichte auf dieselben Schiffe beziehen. Die Tatsache, dass alle Besatzungen berücksichtigt wurden, ist einen vollständigen Ausgleich des Schadens an Bord nicht wert.

Diese Mitteilungen kommen zu denen hinzu, die zwei Öltanker betreffen, die am Samstag, den 21. November, bereits von der UKMTO gemeldet wurden. Sie kündigen keine Schließung der Überfahrt an und geben kein Maß für den Verkehr seit den letzten Vorfällen an.

Archivbild: die Straße von Ormuz und die Insel Qeshm vom Terra-Satelliten am 2. Dezember 2020 gesehen. MODIS Land Rapid Response Team / NASA GSFC, gemeinfrei in den Vereinigten Staaten. Boxen und Dressing Libnanews. Dieses Bild zeigt keine der gemeldeten Vorfälle.

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