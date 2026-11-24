Der libanesische Premierminister Nawaf Salam verurteilte am Dienstag den Angriff auf einen Turm im Finanzdistrikt Riad. Der saudische Zivilschutz meldete 11 Verletzte und schrieb den Angriff den Huthis zu. Das Vereinigte Königreich kündigte am selben Tag Sanktionen gegen die jemenitische Bewegung und vier ihrer Beamten an.

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Der libanesische Premierminister Nawaf Salam verurteilte am Dienstag, den 24. November, den Angriff auf einen Turm im Finanzdistrikt Riad, den der saudische Zivilschutz den Huthis zuschrieb. Die saudischen Behörden berichten von 11 Verletzungen. In seiner um 21.00 Uhr übermittelten Erklärung. Zur Zeit Beiruts verurteilte Salam einen Angriff auf die Souveränität Saudi-Arabiens und eine Bedrohung für die Stabilität der Region.

Elf Verletzte nach saudischem Zivilschutz

Die saudische Zivilschutzdirektion gab diese Einschätzung am Dienstag bekannt. Sie stellt den Angriff in den Finanzdistrikt der Hauptstadt und führt ihn der jemenitischen Bewegung zu. Auch der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates, Jassem Al-Budawi, verurteilte den Angriff und forderte eine internationale Reaktion.

Dies ist ein neuer Vorfall in diesem Bereich, getrennt von dem, der am 19. November gemeldet wurde. An diesem Tag hatte das saudische Außenministerium Angriffe auf zivile und wirtschaftliche Einrichtungen in der Hauptstadt angeprangert und materielle Schäden in derselben Nachbarschaft gemeldet. Der Bericht von 11 Verletzten betrifft den am 24. November gemeldeten Anschlag.

London bestraft die Bewegung und vier Führer

Die britische Regierung kündigte am selben Tag ein Einfrieren von Vermögenswerten gegen Ansar Allah, den offiziellen Namen der Huthi-Bewegung, und vier ihrer Beamten an. Letzteren ist auch die Einreise in das Vereinigte Königreich untersagt. London präsentiert diese Maßnahmen als Reaktion auf die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Jemen und in der Region, Angriffe auf die kommerzielle Schifffahrt und schwere Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig erteilte das britische Finanzministerium eine allgemeine Lizenz, um die Auswirkungen von Sanktionen auf humanitäre Hilfe und bestimmte wichtige zivile Aktivitäten im Jemen zu begrenzen.

Fotoarchiv: König Abdullahs Finanzdistrikt in Riad, 8. Februar 2025. Kolaiel / Wikimedia Commons, CC0. Boxen und Dressing Libnanews. Das Foto zeigt den Angriff nicht.

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