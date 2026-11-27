Die Europäische Staatsanwaltschaft kündigte vierzehn Durchsuchungen in Rumänien und Belgien wegen Verdachts auf Betrug mit EU-Hilfen an. Die Datei handelt von einem Smart Building Projekt. In Iași stehen drei Personen unter gerichtlicher Aufsicht und neun Vermögensgegenstände wurden beschlagnahmt, um mögliche Schäden zu decken.

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Vierzehn Durchsuchungen fanden am 26. November in Belgien und Rumänien bei einer Untersuchung der europäischen Hilfe für ein intelligentes Bauprojekt statt. Die Europäische Staatsanwaltschaft, die die Transaktion am Freitag bekannt gab, vermutet, dass ein Unternehmen über 655 000 Euro an fiktiven Ausgaben finanziert hat. Drei Verdächtige wurden in Rumänien unter gerichtliche Aufsicht gestellt. In diesem Fall wurden keine Verurteilungen ausgesprochen.

Europäische Staatsanwaltschaft untersucht Beweise für Ausgaben

Europäische Staatsanwälte, die nach Iași delegiert wurden, leiten die Untersuchung. Das Projekt umfasst ein Projekt zur Entwicklung und zum Kauf von Ausrüstung für die Verwaltung von Gebäuden unter Verwendung einer Plattform, die Geräte und Sensoren verbindet. Die Europäische Staatsanwaltschaft veranschlagt das gesamte Projektbudget auf rund 1,1 Millionen Euro. Der europäische Beitrag wird auf rund 987.850 Euro geschätzt. Diese beiden Beträge beschreiben die Finanzierung des Projekts, nicht den Betrag, von dem die Ermittler glauben, dass er falsch erhalten wurde.

Der Betrag von mehr als 655 000 EUR betrifft die Beihilfe, die das begünstigte Unternehmen durch die Meldung von Ausgaben erhalten hätte, die nicht getätigt worden wären. Die Staatsanwaltschaft nennt Entschädigungen für 19 Personen, die nach seinen Ermittlungen nicht an dem Projekt mitgearbeitet hatten. Er erwähnt auch den vermuteten fiktiven Kauf von technischem Know-how. Er sagt in seiner Aussage nicht, dass die Plattform selbst nie existiert hat. Zweck der Umfrage ist es, die Realität der Leistungen zu untersuchen, die zur Rechtfertigung von Zahlungen verwendet werden.

Die Akte betrifft somit bereits geleistete Zahlungen und nicht nur einen Antrag auf Gewährung einer Subvention, der vor der Zahlung abgelehnt wurde. Für Ermittler ist eine Frage, ob die gemeldeten Kosten eine Arbeit oder ein Erwerb sind, von der das Projekt tatsächlich profitiert hat. Eine andere ist zu bestimmen, wer das Geld entsorgt hat, nachdem es bezahlt wurde. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass ein erheblicher Teil des Unternehmens durch Übertragungen und durch Unternehmen in Belgien und Luxemburg dem Direktor des begünstigten Unternehmens beigetreten wäre. Er spricht von einem angeblichen persönlichen Vorteil, nicht von einer durch das Urteil festgestellten Bereicherung.

Neun beschlagnahmte Immobilien im Kreis Iași

Drei Personen wurden zur Europäischen Staatsanwaltschaft in Iași gebracht, um offiziell über ihren Verdachtsstatus informiert zu werden. Sie wurden dann unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Das Kommuniqué gibt nicht ihre Namen oder Einzelheiten ihrer Verpflichtungen an. Er meldete keine Untersuchungshaft nach ihrer Präsentation.

Die Staatsanwälte kündigten die Beschlagnahme von neun Immobilien an, die drei Verdächtigen im Kreis Iași gehörten: fünf Grundstücke, zwei Häuser und zwei Wohnungen. Ihr Wert wird auf etwa 1 Mio. EUR geschätzt. Die Bankkonten des begünstigten Unternehmens wurden eingefroren. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass sie die Möglichkeit von Schäden am europäischen Haushalt und den Rechtskosten schützen will.

Der Betrag von 1 Mio. EUR entspricht der Schätzung der beschlagnahmten Waren. Er misst nicht den bereits an die Union gezahlten Betrag oder eine gegen Verdächtige verhängte Strafe. Beschlagnahme und Einfrieren immobilisieren Vermögenswerte in diesem Stadium; sie übertragen das Eigentum an dem Eigentum nicht auf sich selbst und stellen keinen endgültigen Schaden dar. Es muss auch unterschieden werden zwischen dem Gesamtwert des Projekts, dem Anteil der europäischen Hilfe und dem Betrag, den die Staatsanwaltschaft für die strittigen Ausgaben bereitstellt.

Rumänische Untersuchung unterstützt von belgischer Polizei

Die Operation vom 26. November mobilisierte die Wirtschaftspolizei und Gendarmerie des Kreises Iași in Rumänien. In Belgien leistete die Bundespolizei Hilfe durch ihre Dienste für Korruption und organisierte Kriminalität. Die Europäische Staatsanwaltschaft kündigte insgesamt vierzehn Durchsuchungen an, ohne deren Verteilung zwischen den beiden Ländern im Einzelnen darzulegen. Er erwähnt Luxemburg im angeblichen Geldfluss, aber nicht als Ort der Suche in dieser Operation.

Die Europäische Staatsanwaltschaft ist für Verstöße gegen die finanziellen Interessen der Union zuständig. Sie hat eine zentrale Ebene in Luxemburg und delegierte Staatsanwälte in den Teilnehmerstaaten. In diesem Fall werden die Ermittlungsakte von Iași aus mit Unterstützung der nationalen Dienste durchgeführt. Wenn es Strafverfolgung und Gerichtsverfahren gibt, unterliegen sie den zuständigen rumänischen Gerichten. Die Europäische Staatsanwaltschaft ist kein Gericht und spricht selbst kein Urteil aus.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnten die Tatsachen durch Subventionsbetrug, Fälschung und Geldwäsche abgedeckt werden. Dies sind die in der Phase der Untersuchung vorgesehenen Qualifikationen. Sie werden weiterhin als unschuldig angesehen. Im Kommuniqué vom 27. November wird weder ein Datum für die Entscheidung noch ein Betrag festgelegt, der dem europäischen Haushalt wieder zugeführt werden soll.

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