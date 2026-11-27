Nawaf Salam versammelte am 26. November Spender. In Srifa und Zawtar al-Gharbiyé listet die Arbeitsdatei die zu reparierenden Pipelines auf, aber der Vertrag wird noch bewertet.

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Nawaf Salam versammelte am 26. November Spender. In Srifa und Zawtar al-Gharbiyé listet die Arbeitsdatei die zu reparierenden Pipelines auf, aber der Vertrag wird noch bewertet.

Premierminister Nawaf Salam versammelte am Donnerstag, den 26. November, Geber auf der Grand Sérail, um eine Bestandsaufnahme des nationalen Plans für die Rückkehr, Rehabilitation und Wiederherstellung wesentlicher Dienstleistungen zu machen. Das Treffen, an dem die Sozialministerin Haneen Sayed und der Präsident des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau (CDR), Mohammad Ali Kabbani, teilnahmen, führte weder zur Ankündigung eines Kalenders für jedes Dorf noch zu neuen Zahlen für reparierte Wohnungen.

In Srifa und Zawtar al-Gharbiyé, zwei der sechs Pilotgemeinden, ermöglicht eine öffentliche Beschaffung, einen konkreten Teil des Plans zu verfolgen: die Wiederherstellung des Wassers. Die beiden Gemeinden sind Teil derselben Ausschreibung, aber die Schäden und die Art der Arbeiten unterscheiden sich.

In Srifa sollen Sektionen übernommen werden

Die Juli-Diagnose, die der CDR-Akte beigefügt ist, klassifiziert Schäden am Vertriebsnetz von Srifa als moderat, wobei sich die Interventionen insbesondere in der Nähe von zerstörten Gebäuden und auf vom Krieg unterbrochene Arbeiten konzentrierten. Die Datei ist etwa 2,5 Kilometer von den relevanten Verteilungsabschnitten entfernt. Es zeigt auch Schäden, die auf dem 300 Kubikmeter großen Tank sichtbar sind, ohne dass während der Inspektion ein Leck austritt. Das Dokument erfordert eine weitere Überprüfung; Es stellt kein Zertifikat für die Wasserversorgung der heutigen Bewohner dar.

In Zawtar al-Gharbiyé, wieder Anschluss Pumpen zum Dorf

Die Diagnose findet den Schaden an Zawtar al-Gharbiye ernster. Der Brunnenkopf wurde während der Vermessung zerstört und die Rohre, die den Brunnen, die Pumpstation und das Reservoir verbinden, wurden schwer beschädigt. Die Liste umfasst etwa 900 Meter Anschlussleitung und 5 Kilometer Verteilernetz mit Zwischenmengen. In einem Bericht, der im Oktober veröffentlicht wurde, berichteten die Vereinten Nationen, dass das Dorf auf Wasser angewiesen war, das per LKW geliefert wurde, und noch keine Lösung für Strom hatte. Der Malteserorden hat eine gesundheitliche und humanitäre Reaktion auf mehr als 150 Familien dokumentiert, ohne dass öffentliche Netzwerke wiederhergestellt wurden.

Wohnen: gemeinsame Maßnahmen, keine Ergebnisse pro Dorf

Am 20. August hatte Nawaf Salam beantragt, den Kauf von Fertighäusern zu beschleunigen und Reparaturen an Häusern einzuleiten, die nicht vollständig zerstört wurden. Er bat auch um Koordinierung mit Sozialen Angelegenheiten für Mietbeihilfen. Die konsultierten öffentlichen Erklärungen geben nicht die Anzahl der Haushalte in Srifa oder Zawtar an, die von diesen Maßnahmen profitieren. Wasserwerke bilden einen separaten Markt.

Die CDR gibt an, dass die Angebote für die sechs Dörfer bis zum 13. November eingereicht wurden und noch bewertet werden. Die Finanzierung erfolgt durch die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung innerhalb der Weltbank. Das Vertragsformular veröffentlicht weder den Empfänger noch das Datum der Inbetriebnahme der Netze.

Archivfoto: Khiam aus Marjayoun gesehen. Diese Ansicht des Südlibanon repräsentiert nicht Srifa oder Zawtar al-Gharbiyé. François El Bacha / Libnanews.

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