Neue Schießereien im Südlibanon, vier Krankenhäuser zu rehabilitieren, Kraftstoff senken, Jemens Rekord und Annullierung aller nordischen Atlantikflüge.

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Israelisches Feuer wird in der Nähe von Kfar Tebnit und an der Küste von Mansouri gemeldet. Libanon startet einen Bauvertrag für vier öffentliche Krankenhäuser im Süden. Benzin und Heizöl fallen. Im Jemen melden die Huthies-Gesundheitsbehörden 11 Todesfälle bei einem Streik. In Europa storniert Norse Atlantic alle Flüge.

Freitag, 27. November 2026, 18 Uhr Beirut Zeitausgabe. Das Coverfoto zeigt das französische Kontingent der UNIFIL in At Tiri im Juli 2009. Dies ist ein Archiv von Libnanews.

Südlibanon: neue Schüsse und keine bestätigten Ergebnisse

Die National Information Agency berichtete am Freitag über israelisches Artilleriefeuer in der Nähe von Kfar Tebnit im Gebiet Nabatiyah und an der Küste von Mansuri im Bezirk Tyrus. Es berichtete auch von einer kontrollierten Explosion in Qantara. Für diese Vorfälle wurde keine menschliche Bewertung bestätigt. Diese Berichte sind zusätzlich zu den Luftangriffen, die am Morgen in den Gebieten Nabatiyah und Marjayoun gemeldet wurden.

Das Mandat der UNIFIL läuft am 31. Dezember aus. Diese Frist entspricht nicht der sofortigen Abreise aller Friedenstruppen: Die Vereinten Nationen haben eine separate Rückzugsphase geplant. Der Sicherheitsrat hat einen Mechanismus zur Übernahme nicht gestoppt.

Vier Krankenhäuser im Süden: Angebote werden am 9. Dezember erwartet

Tebnine, Nabatiyé, Hasbaya und Marjayoun sind in der gleichen Ausschreibung des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau enthalten. Der Markt umfasst bestehende Gebäude. Dazu gehören Arbeiten in der Nähe des Notfalls in Marjayoun und die Sanierung von Lüftungsanlagen in Hasbaya und Marjayoun. In Tebnine sieht es die Gestaltung der Räumlichkeiten für eine bildgebende Einheit vor, aber der Kauf des Geräts ist ein separater Markt.

Unternehmen haben bis Mittag am 9. Dezember Zeit, ihre Angebote einzureichen. Der voraussichtliche Zeitraum von 150 Tagen beginnt mit der tatsächlichen Aufnahme der Arbeiten und nicht mit der Einreichung der Angebote. Es wurde kein Serviceunterbrechungsattribut oder Zeitplan angekündigt.

Kraftstoffe: Benzin sinkt um 4.200 Pfund pro Liter

Die Skala vom 27. November setzt die 20 Liter Nicht-Blei 95 auf £ 2,158.000 und die Unlead 98 auf £ 2,176.000. Beide sind ab Dienstag 84.000 Pfund oder 168.000 Pfund weniger für volle 40 Liter. Die 20 Liter Heizöl fallen um 102.000 Pfund auf 2.295,000 Pfund. Die 10 Kilo Gasflasche bleibt bei 1.625,000 Pfund.

Jemen: Elf Todesfälle von Huthies Gesundheitsbehörden gemeldet

Die von den Houthi kontrollierten Gesundheitsbehörden gaben am Freitag bekannt, dass bei einem Streik mindestens elf Menschen, darunter Kinder, in Al-Turba im Südwesten Jemens getötet wurden. Diese Bilanz bleibt die der Huthies-Behörden und wurde nicht unabhängig geprüft.

Norse Atlantic stoppt den Verkauf und storniert alle Flüge

Der Verwaltungsrat der norwegischen Holdinggesellschaft beschloss, beim Gericht von Agder einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Gruppe beruft sich auf die fehlende kurzfristige Finanzierung. Das angekündigte Verfahren gilt nicht für die börsennotierte Muttergesellschaft oder die britische Tochtergesellschaft, aber die Annullierung betrifft alle nordischen Flüge und es wird keine Wiederaufnahme angekündigt.

Die norwegische Aufsichtsbehörde für die Zivilluftfahrt kündigte am Mittwoch eine Strafe von 8.000 SEK pro Tag von Montag bis Samstag an, beginnend am 20. November. Es handelte sich um Passagierschulden, die das Unternehmen bereits anerkannt hatte. Der tatsächlich erhaltene Betrag und das Schicksal des Zwangsgeldes im Verfahren werden nicht festgestellt.

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