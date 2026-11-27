Im Libanon sind nicht alle Flüchtlingskinder Teil des gleichen Schulsystems. Die Ansätze der staatlichen Schule und der UNRWA-Daten decken nicht das gleiche Publikum ab.

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Im Libanon gingen ein syrisches Kind, das einen Platz in einer öffentlichen Schule beantragte, und ein palästinensisches Flüchtlingskind, das von der UNRWA erzogen wurde, nicht durch dasselbe Netzwerk. Die Wiedereinreise 2026-27 erneuerte eine Ausnahmeregelung für einige syrische Studenten, deren Aufenthalt reguliert wird. Die Agentur, die palästinensische Schulen betreibt, veröffentlicht einen Rückblick auf das vorherige Schuljahr. Diese Information sagt nicht, wie viele Studenten in diesem Herbst einen Platz gefunden haben oder wie viele weiterhin an den Kursen teilnehmen.

In der Öffentlichkeit hängt die Registrierung von der tatsächlich angebotenen Dienstleistung ab

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge berichtete am 2. Oktober, dass die Einschreibung von nicht-libanesischen Studenten für 2026-27 offen war. Für Syrer hat der Ministerrat einen Mechanismus erweitert, der die Registrierung während bestimmter Verfahren zur Regularisierung des Aufenthalts ermöglicht. UNHCR erklärt, dass die Familie in der Lage sein muss, der Schule zu beweisen, dass sie diese Schritte mit der allgemeinen Sicherheit begonnen hat. Der Ausschuss empfiehlt, dass sich der Vertragsstaat an die bereits besuchte Institution oder an eine öffentliche Schule, die den entsprechenden Bildungsbereich bereitstellt, bewirbt.

Diese Registrierungserlaubnis bedeutet nicht, dass jede Schule einen Platz hat oder dass alle Zeitzonen auf die gleiche Weise geöffnet sind. Die öffentliche Schule und die technische oder berufliche Bildung verwenden auch nicht den gleichen Einschreibungskreis. Wenn eine Familie umzieht, belasten die Übertragung der Datei, die Entfernung und die verfügbaren Plätze die tatsächliche Wiederherstellung.

UNRWA deckt nicht die gleiche Bevölkerung ab

Für 2025-26 berichtete die UNRWA, dass sie vom ersten bis zum letzten Jahr des Schulzyklus 34.541 Schüler in 60 Schulen im Libanon eingeschrieben hatte. Diese Zahl umfasst 3.036 palästinensische Flüchtlinge aus Syrien. Diese Kinder gehören in der Bilanz der Agentur zur palästinensischen Kategorie: Sie zur Zahl der syrischen Studenten im öffentlichen Netzwerk hinzuzufügen, würde den Vergleich verzerren. Die Zahl der UNRWA ist die des letzten Jahres, nicht eine November-Anwesenheitsrekord.

Die Agentur nennt konfliktbedingte Vertreibung, Kinderarbeit und Schutzherausforderungen als Faktoren, die die Bildung schwächen. Der Zugang zum öffentlichen Netz wirft seinerseits die Frage nach den Räumen, dem Bildungsbereich und dem Weg zu einer Institution auf, die den Studenten aufnehmen kann. Diese Faktoren erlauben nicht, dass die Abwesenheit eines Kindes einer einzigen Ursache zugeschrieben wird.

Was nach der Schule zu messen ist

Education Cannot Wait kündigte am 20. November ein Programm für rund 59.000 von Krisen betroffene Kinder an, einschließlich Aufhol- und Transporthilfe. Diese Zahl ist ein Programmziel, nicht die Gesamtzahl der Schüler, die bereits in den Unterricht zurückkehren. Um die Kontinuität zwischen den beiden Netzen zu vergleichen, sollten für denselben Zeitraum aggregierte Erhebungen verfügbar sein: zugewiesene Plätze, Wochen versicherter Kurse, längere Abwesenheiten und Transfers. Weder die Stellungnahme des UNHCR zur Registrierung noch die Jahresbilanz des UNRWA liefern diesen Vergleich für den November 2026.

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