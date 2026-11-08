Verarbeiterpreise: Gründe für Erhöhungen

Die Verarbeiterpreise steigen nicht alle im gleichen Tempo. NVIDIA-Starts seit 2020 zeigen entgegengesetzte Flugbahnen in allen Bereichen, während Intel 2026 einen durchschnittlichen Preisanstieg verzeichnete. Die Herstellung von Silizium, Effizienz, Speicher und fortschrittliche Montage belasten die Kosten. Wettbewerb und Verkaufszusammensetzung sind ebenfalls wichtig. Diese Datei unterscheidet die Startpreise, die Richtpreise und die tatsächlich gezahlten Beträge mit einer Vergleichstabelle und zwei Infografiken, um die Computerrechnung zu verstehen.

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Der Preis von Prozessoren steigt über mehrere Segmente, folgt aber keiner einzigen Kurve. Einführungspreis, empfohlene Preise, Industriekosten und durchschnittlicher Verkaufspreis erzählen von verschiedenen Phänomenen. Sie zu verwirren, verhindert, dass Sie verstehen, was tatsächlich zur Computerrechnung beiträgt.

Das Problem wird zuerst im Budget eines Käufers gemessen. Der US-Startpreis für eine GeForce 80-Grafikkarte lag 2020 bei 699 US-Dollar; Es erreichte $ 999 für die Generation, die 2025 gestartet wurde. Die Varianz von 300 US-Dollar entspricht nominal 42,9 Prozent. Aber der gleiche Bereich erreichte zu Beginn der mittleren Generation 1.199 $. Eine fünfjährige Steigerung kann daher einen Rückgang zwischen zwei Generationen maskieren.

Auf der zentralen Prozessorseite liefert Intel einen weiteren Indikator: Im dritten Quartal 2026 stieg der durchschnittliche Verkaufspreis für PC-Chips über ein Jahr um 9%, während das Volumen um 14% zurückging. Die Gruppe berief sich auf Zollanpassungen und einen höheren Anteil an hochwertigen Produkten. Dies führt zu einer Erhöhung des Durchschnittspreises für diesen Hersteller, nicht zu einer einheitlichen Inflation aller CPUs.

Verarbeiterpreise: drei verschiedene Rechnungen

Die CPU ist der allgemeine Computerprozessor. Eine GPU führt viele Berechnungen parallel durch, insbesondere für Bilder und bestimmte Anwendungen künstlicher Intelligenz. Im Mainstream-Handel bezieht sich der Preis normalerweise auf eine vollständige Karte mit Speicher, Leiterplatte, Stromversorgung und Kühlung. Wenn man diesen Betrag mit dem Preis einer einzelnen CPU vergleicht, werden bereits zwei verschiedene Perimeter verglichen.

Beschleuniger für Rechenzentren fügen eine weitere Komplexität hinzu. NVIDIA beschreibt Blackwell Ultra somit als einen Satz von zwei großen Rechenchips und einer dedizierten Verbindung. Serverkonfigurationen verknüpfen auch Prozessoren, Speicher und schnelle Verbindungen. Der Preis eines Servers oder Racks ist daher nicht der Preis eines « Prozessors » vergleichbar mit dem einer PC-Komponente.

Diese Unterscheidung ist eine wirtschaftliche Erklärung. Die Nachfrage nach KI kann bestimmte Fertigungswerkzeuge, Komponenten oder Montagefähigkeiten beleben. Es bedeutet nicht, dass jede Consumer-CPU auf der gleichen Linie erstellt wird oder dass sie die gleichen Speicher wie Serverbeschleuniger verwendet.

Von 2020 bis 2025 ändern sich die Startpreise je nach Bandbreite

Ein konsistenter Vergleich besteht darin, dieselbe Währung, denselben Markt und denselben Indikator beizubehalten. Die US NVIDIA Anzeigen bieten die folgenden Benchmarks für die Basisversionen der betroffenen Familien, ohne Ti oder Super Varianten:

Start Bereich 80 Startpreis Bereich 90 Startpreis 2020 RTX 3080, 10 GB 699 Euro RTX 3090 1.499 USD 2022 RTX 4080, 16 GB 1,199 $ RTX 4090 1.599 $ 2025 RTX 5080 999 $ RTX 5090 $1,999

Beträge in US-Dollar, ohne lokale Steuern. Dies sind ausgeschriebene Startpreise, keine In-Store-Umfragen oder aktuelle Preise.

Die Bereiche folgen nicht dem gleichen Weg. Grundversionen, ausgenommen Ti und Super. Segmente verknüpfen Starts, nicht jährliche Beobachtungen. Quellen: NVIDIA; Libnanews Berechnungen.

Die 90er-Reihe erhöhte sich somit zwischen 2020 und 2025 um 33,4%. Die 80er-Reihe stieg in diesem Zeitraum um 42,9%, ging jedoch zwischen 2022 und 2025 um 16,7% zurück. Diese Berechnungen messen die Entwicklung der Eintrittskarte in kommerziellen Bereichen. Leistung, Speicher und Architektur ändern sich: Sie messen nicht den Preis für konstante Leistung oder qualitätsbereinigte Inflation.

Der Kontrast ist zwischen den letzten beiden Starts noch deutlicher. Der Bereich von 80 sinkt um $ 200, während der Bereich von 90 um $ 400 oder 25% steigt. Derselbe Hersteller kann daher die Eintrittskarte einer Familie reduzieren und die Eintrittskarte seiner höheren Reichweite erhöhen. Eine Addition dieser Schwankungen ohne Berücksichtigung der verkauften Mengen würde keinen repräsentativen Marktindex ergeben.

Bei Intel sinkt der einmalige Preis und der Durchschnittspreis steigt

Am 6. Mai 2025 kündigte Intel eine Senkung des empfohlenen Preises seines Core Ultra 7.265K in der Box von 399 auf 299 US-Dollar oder etwa 25% an. Dieser Präzedenzfall zeigt, dass Wettbewerb und Neupositionierung eines Bereichs eine CPU trotz industrieller Einschränkungen senken können.

Am 11. März 2026 kündigte Intel die Core Ultra 7,270K Plus und Core Ultra 5,250K Plus von 299 und 199 Dollar für die Verfügbarkeit am 26. März an. Ab dem 8. November zeigen die offiziellen Aufzeichnungen « Recommended Customer Price » von $ 339 bis $ 349 und $ 219 bis $ 229.

Diese Benchmarks entsprechen separaten Tarifindikatoren. Ihre Differenz allein reicht nicht aus, um eine Erhöhung des für ein identisches Produkt gezahlten Preises zu messen. Intel erklärt, dass sein SPC indikativ ist und kein formelles Angebot darstellt. Der tatsächlich gezahlte Betrag hängt immer noch vom Verkäufer, der Version, den Werbeaktionen und den lokalen Bedingungen ab.

Warum Silizium mehr kosten kann

Die Herstellung beginnt auf Wafern, Scheiben, auf denen viele Chips eingraviert sind. Die Kosten des Siliziumteils hängen vom Preis des verarbeiteten Wafers, der von jeder Schaltung belegten Fläche und der Anzahl der nutzbaren Schaltungen ab. Ein größerer Chip oder eine geringere Fertigungseffizienz können die Stückkosten erhöhen. Somit garantiert eine fortgeschrittenere Gravur allein keine Preissenkung für jedes Bauteil.

AMD identifiziert die Renditen, die verfügbare Kapazität, die Zeitpläne und die Preise seiner Subunternehmer als eines seiner industriellen Risiken. Das Unternehmen gibt auch an, dass es für die Wafer seiner Mikroprozessoren und GPUs, die in 7 Nanometer oder weniger eingraviert sind, auf TSMC angewiesen ist. Diese Konzentration macht die Produktionsbedingungen einer begrenzten Anzahl von Lieferanten besonders wichtig.

TSMC bestätigt das Ausmaß der industriellen Anstrengungen: Am 15. Oktober 2026 hielt der Gründer eine jährliche Investitionsbudgetprognose von 60 bis 64 Milliarden US-Dollar aufrecht. Es meldet auch höhere Kosten in seinen ausländischen Anlagen und einen negativen Effekt auf den Rand der 2 Nanometer. Diese Faktoren erklären den Kostendruck; sie erlauben nicht, den genauen Anteil einer gegebenen CPU zu berechnen.

Verpackung und Gedächtnis werden entscheidend

Die Gravur ist nur ein Schritt. Die Verpackung verbindet die verschiedenen Chips zwischen ihnen und dem Rest des Systems. Fortgeschrittene Prozesse müssen sehr dichte Verbindungen gewährleisten, elektrischer Energie standhalten und die Qualität des Endprodukts erhalten. Insbesondere beschreibt TSMC seinen CoWoS-Prozess als ein Mittel zur Integration von logischen Chips und HBM-Speicher in ein Verbindungsmedium.

HBM-Speicher, der in Beschleunigern verwendet wird, sollte nicht mit der DDR von Computern oder der GDDR von Verbraucher-Grafikkarten verwechselt werden. Die Märkte sind durch die Investitionen der Hersteller verbunden, aber Produkte und Preise bleiben unterschiedlich. Am 30. September 2026 meldete Micron, dass er Vereinbarungen über die überwiegende Mehrheit seiner HBM-Volumen in Bits für das Kalenderjahr 2027 mit erheblichen Preiserhöhungen über ein Jahr abgeschlossen hatte. Die Gruppe erwartet die erste Waferproduktion aus ihrer neuen Idaho-Anlage Mitte 2027: Eine zusätzliche Kapazität wird nicht sofort geschaffen.

Qualitative Aufschlüsselung: Kosten und deren Gewichtsänderung je nach Produkt. Hier wird kein Prozentsatz der Kosten pro Komponente veröffentlicht, da keine überprüfbaren Daten für jede Referenz vorliegen.

Nachfrage, Reichweite und Marge zählen ebenfalls

Aus der Zugabe der Komponenten wird kein Verkaufspreis mechanisch abgeleitet. Es finanziert auch Design, Software, Tests, Garantie und Handelsgebühren. Schließlich hängt es von der Konkurrenz ab und davon, was Käufer zu zahlen bereit sind. Ein Mangel kann die Preissetzungskraft erhöhen; ein Überschussbestand oder ein aggressiverer Konkurrent kann den gegenteiligen Effekt erzeugen.

Der Durchschnittspreisindikator sollte mit der gleichen Vorsicht interpretiert werden. Im dritten Quartal 2026 kündigte Intel einen Anstieg des Durchschnittspreises seiner Server-CPUs um 54% an, der hauptsächlich auf einen erhöhten Anteil an High-End-Produkten zurückzuführen ist. Diese Zahl bedeutet nicht, dass jedes Server-Prozessormodell um 54% gestiegen ist.

Ein Unternehmen kann also mehr ausgeben, weil eine identische Komponente teurer wird, weil es eine leistungsfähigere Konfiguration kauft oder weil es seine Ausrüstung vervollständigen muss. Diese drei Situationen erfordern unterschiedliche Vergleiche. Eine billigere CPU kann sogar eine höhere Gesamtrechnung begleiten, wenn Speicher, Motherboard oder Speicher zunehmen.

Vergleichen Sie die vollen Plattformkosten

Um einen Computer zu erneuern, ist es daher notwendig, die Kosten der CPU näher an die der gesamten Plattform und der zu erledigenden Arbeit zu bringen. Bei einem KI-Server muss der Vergleich auch Speicher, Netzwerk, Verbrauch und Betriebskosten umfassen. Die richtige wirtschaftliche Frage wird: Wie viel ist die Nutzkapazität, die der Käufer braucht?

Die erste angekündigte Produktion für Idahos Micron-Werk ist noch für Mitte 2027 geplant. Für Käufer hängt die Wirkung dieser Investitionen dann von den tatsächlich verfügbaren Volumina und ihrem Ziel ab: allgemeines öffentliches Gedächtnis, Server oder Beschleuniger. Eine angekündigte Kapazität ist noch kein Preisrückgang am Schalter.

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