Komychuvakha: Russische Drohnen greifen Rettung an

Eine russische Drohne traf die Rettungsteams in Komychouvakha am Sonntag, den 8. November 2026, nach Angaben der ukrainischen Rettungsdienste. Keine Erste-Hilfe-Mitarbeiter wurden verletzt, aber spezialisierte Ausrüstung wurde beschädigt. Stakeholder setzen ihre Forschungen am 2. November auf dem Bombengelände fort. Die Regionalverwaltung registrierte 55 Leichen, die aus den Trümmern entfernt wurden, von denen 29 identifiziert wurden, und 45 Personen, die als vermisst registriert waren. Diese Zahlen können sich überschneiden. Drohnenangriffe zwingen die Teams regelmäßig, die Operationen einzustellen, so die regionalen Behörden.

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Der Angriff einer russischen Drohne in Komyshuvkha traf die Rettungsteams am Sonntag, den 8. November 2026, nach Angaben der ukrainischen Rettungsdienste. Sie befanden sich am 2. November in der Region Zaporijjia an der Stelle eines bombardierten Schutzraums. Keine Rettungskräfte wurden verletzt, aber der Angriff beschädigte Spezialausrüstung.

Russische Drohne in Komyshuvkha während der Suche

Der ukrainische Notdienst streikt am Morgen. Laut seiner Aussage zielte die Drohne auf die Teams, die die Rettungsaktionen auf dem Bombengelände fortsetzten.

Rettung nicht Detail beschädigte Ausrüstung. In ihrer Erklärung wird auch nicht die Dauer einer Unterbrechung angegeben, die direkt mit diesem Angriff zusammenhängt.

Die Forschung ist am siebten Tag. Mykhailo Semikine, Leiter der regionalen Militärverwaltung Zaporijjia, beschreibt Operationen, die regelmäßig von russischen Drohnen unterbrochen werden. Die Gefahr zwingt die Teams, ihre Forschung regelmäßig auszusetzen, sagt er in seiner Situation vom 8. November.

Dieser neue Angriff ereignete sich somit auf einer Rettungsstelle, die sechs Tage nach dem ersten Bombenanschlag noch aktiv war. Die regionalen Behörden sagen, dass sie die Interessengruppen schützen müssen, während sie weiterhin nach Opfern suchen.

Identifikation geht nach dem Streik vom 2. November weiter

Die Bombardierung vom 2. November traf eine alte Schule und ein nahe gelegenes Tierheim. Nach Angaben der ukrainischen Behörden waren Menschen dort, um humanitäre Hilfe zu erhalten.

In ihrer Situation meldete die Regionalverwaltung 55 Leichen, die aus den Trümmern entfernt wurden, von denen 29 identifiziert wurden. Diese Einschätzung betrifft den Anschlag vom 2. November. Es entspricht nicht den Opfern des am Sonntag angekündigten Drohnenangriffs.

Die Behörden führen auch 45 Personen auf den Listen der vermissten Personen auf. Sie weisen darauf hin, dass einige zu den Opfern gehören könnten, deren Leichen bereits gefunden wurden. Diese beiden Zahlen sollten daher nicht addiert werden. Die DNA-Analyse etabliert weiterhin Identitäten.

Die Regionalverwaltung kann noch keinen Termin für das Ende der Operationen bekannt geben. Die Untersuchung und Identifizierung der Opfer geht weiter.

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