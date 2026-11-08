In Jordanien ging das Brot der Landwirtschaft voraus

In Shubayqa 1, im Nordosten Jordaniens, zeugen karbonisierte Überreste von der Zubereitung von Kuchen vor etwa 14.400 Jahren. Diese Lebensmittel gehen Einsparungen auf Basis von domestizierten Getreide. Ihre Studie zeigt eine aufwendige Küche, die Wildpflanzen und mehrere transformative Gesten kombiniert. Diese neue Episode unserer Serie « Wussten Sie? » erklärt, wie Forscher diese Fragmente identifizieren und was die Analysen von 2026 zu unserem Wissen über diese prähistorische Diät beitragen.

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Wussten Sie das? In Jordanien bereiteten Jäger und Sammler bereits vor etwa 14.400 Jahren Kuchen zu. In Shubayqa 1 zeugen karbonisierte Fragmente von diesem Kochen lange vor der Entwicklung landwirtschaftlicher Gesellschaften. Dieses prähistorische Brot in Jordanien erzählt nicht nur die Geschichte des Weizens. Es zeigt auch die Rolle von Sumpfpflanzen, die in Erzählungen über unsere Ernährung lange weniger sichtbar sind.

Der Rest hält in wenigen Millimetern. Geschwärzt, unregelmäßig, ähnelt es kaum dem Brot, das heute auf einen Tisch gestellt wird. Doch seine Struktur behält die Spur einer menschlichen Vorbereitung. Die Zutaten wurden auf kleine Partikel reduziert, gemischt und gekocht. Feuer verwandelte einige Überreste in Archive.

Die Website befindet sich in der Schwarzen Wüste, nordöstlich von Jordanien. Die zwischen 2012 und 2015 durchgeführten Ausgrabungen lieferten Kamine und Steingebäude. Die im Juli 2018 veröffentlichte Lebensmittelanalyse hat eine Kette verändert, die seit langem als offensichtlich gilt: Landwirtschaft zuerst, Brotherstellung dann.

Ein prähistorisches Brot in Jordanien, vor den Feldern

Die Bewohner von Shubayqa 1 gehörten zu den Natoufian Gemeinden der Levante. Diese Jäger und Sammler lebten mehrere Jahrtausende vor der Verallgemeinerung der domestizierten Kulturen. Dennoch kannten sie essbare Pflanzen und Techniken, die entwickelt wurden, um sie zu verarbeiten.

Ihre Zeit ist in der gesamten Region nicht konsistent. Gemeinschaften bauten nachhaltigen Wohnraum, während ihre Mobilität und Ressourcen variierten. Der Natoufian betrifft Gebiete, die jetzt zwischen mehreren Ländern aufgeteilt sind, darunter Libanon, Syrien und Jordanien.

Eine 2017 veröffentlichte Zeitstudie hatte bereits die Seniorität von Shubayqa 1 hervorgehoben. Seine erste Besetzung reicht etwa 14.600 Jahre zurück. Sie zeigen, dass diese Gemeinschaften nicht auf bewaldete Landschaften in der Nähe des Mittelmeers beschränkt waren. Sie nutzten auch offenere Umgebungen nach Osten.

Die Formel « Brot vor der Landwirtschaft » fasst daher eine präzise Beobachtung zusammen. Die Umwandlung von Wildpflanzen in gekochte Lebensmittel ging Einsparungen auf Basis von domestizierten Getreide voraus. Es bedeutet nicht, dass alle Bewohner der Levante der gleichen Lebensweise folgten.

Wie man einen Kuchen in verbrannten Krümeln erkennt

Die Forscher klassifizierten 24 Shubayqa-Fragmente als brotähnliche Zubereitungen. Sie hatten weder ein intaktes Maul noch ein Rezept. Die Identifizierung basierte auf der Untersuchung von Pflanzengeweben, Partikeln und Hohlräumen, die im karbonisierten Material gespeichert waren.

Das Elektronenmikroskop ermöglicht es, diese Organisation in einem sehr kleinen Maßstab zu studieren. Die Größe und Verteilung der Hohlräume helfen, einen Teig, gekochtes oder gekochtes Brot zu vergleichen. Bei Shubayqa entsprechen die beobachteten Eigenschaften flachen Zubereitungen, die wahrscheinlich nicht angehoben werden.

Diese Vorsicht erklärt das wissenschaftliche Vokabular: « brotähnliche » Produkte. Der Begriff beschreibt eine technische Kategorie. Es erlaubt nicht, ihren genauen Geschmack, Form oder Platz in jeder Mahlzeit zu rekonstruieren.

Die Forschung an alten Lebensmitteln beinhaltet jetzt mehrere Ansätze. Sie konfrontieren archäologische Fragmente mit Schleifwerkzeugen, Kochgeräten und kontrollierten Experimenten. Die Zubereitung und Karbonisierung moderner Lebensmittel hilft, die Spuren zu verstehen, die jede Operation hinterlassen kann.

Die Arbeiten an Çitalhöyük, Türkei, und Jarmo, Irakisch-Kurdistan, setzen diesen Ansatz fort. Diese Seiten sind neuer. Sie erlauben uns, die Vielfalt der Getreidezubereitungen zu studieren, ohne anzunehmen, dass irgendwelche Rückstände, die Getreide enthalten, notwendigerweise Brot waren.

Wildgetreide, aber auch Knollen

Shubayqas Haus wurde nicht von einer Getreidebäckerei im gegenwärtigen Sinne gefüttert. Fragmente Studie zeigt die Verwendung von Wildgetreide und in einigen Fällen andere Pflanzen. Unterirdisches Gewebe bezieht sich wahrscheinlich auf Knollen von Schornsteinen, Feuchtgebietspflanzen.

Diese Organe speichern Nährstoffreserven. Ihre Anwesenheit erweitert das spontane Bild eines Kuchens, der ausschließlich aus Weizenmehl besteht. Es erinnert auch an eine archäologische Schwierigkeit: Samen erkennen sich oft leichter als transformierte Wurzeln oder Knollen.

Die 2018 veröffentlichte Forschung ermöglicht es, eine Kette von Gesten wiederherzustellen: die Pflanzen vorzubereiten, sie zu mahlen, ein ziemlich feines Material zu erhalten, dann einen Teig herzustellen und zu kochen. Es liefert nicht die Proportionen einer reproduzierbaren Rezeptur. Die Präsentation eines « authentischen Rezepts von 14.400 Jahren » würde die verfügbaren Beweise übertreffen.

Diese Operationen erforderten Zeit und Fachwissen. Die Sammlung von Wildpflanzen verhinderte daher keine komplexe Küche. Zwischen einer Ressource in der Landschaft und einem servierten Essen könnten bereits mehrere Transformationen stattfinden.

Was die Studie 2026 zur Datei hinzufügt

Eine neue botanische Analyse, veröffentlicht am 16. Juli 2026, stellt diese Kuchen in eine größere Diät. Es umfasst 90.890 nicht-holzige Pflanzenreste aus der Besetzungssequenz von Shubayqa 1.

Die Ergebnisse heben den Platz von Feuchtgebietspflanzen hervor. Während der alten Besetzungen nehmen die Knollen von Schinken eine wichtige Position ein. Später nahm ihr Anteil ab, während Samen und Gräser wichtiger wurden.

Die aktuelle Landschaft kann den Besucher täuschen. Der Name Black Desert erinnert an Trockenheit und Basalt. Am Ende des Pleistozäns erhielt das Nachbarbecken Wasser, das in der Lage ist, eine feuchte, saisonale oder nachhaltigere Umwelt zu erhalten. Diese Ressource half, wiederholte Aufenthalte zu ermöglichen.

Diese Entwicklung erfordert die Vermeidung einer Geschichte, die sich ausschließlich auf Weizen konzentriert. Die ersten vor Ort bekannten Galetten gehörten zu einem vielfältigen Food-Set. Das Vorhandensein von Brot zeigt nicht, dass Getreide bereits alle Subsistenz dominiert.

Die Entdeckung datiert nicht die Erfindung des Brotes

Ein altes Überbleibsel gibt eine dokumentarische Grenze: Diese Praxis existierte zumindest zu dieser Zeit. Er bezeichnet nicht automatisch seinen Geburtsort. Frühere Vorbereitungen sind möglicherweise verschwunden, verkohlen nicht oder bleiben an unbekannten Orten.

Die Reihenfolge der Entdeckungen hängt auch von den Methoden ab. Eine Suche, die kleine organische Fragmente konserviert und untersucht, kann lange vernachlässigte Lebensmittel aufdecken. Die kulinarische Geschichte wird deutlich, wenn die Aufmerksamkeit auf zuvor schwer zu identifizierende Überreste gerichtet ist.

Die Entdeckung macht es auch möglich, eine direkte Verbindung mit dem aktuellen libanesischen Brot herzustellen. Allgemeine Ähnlichkeiten, wie eine flache Form, reichen nicht aus, um die kontinuierliche Übertragung eines Rezepts für Jahrtausende zu demonstrieren.

Eine Frage bleibt: Hat der Wunsch, mehr dieser Lebensmittel zu produzieren, den Getreideanbau gefördert? Dieser Vorschlag bleibt eine Hypothese. Insbesondere zielt die laufende Forschung darauf ab, Sammlung, Ressourcenmanagement und Kultur zu unterscheiden, indem Shubayqa 1 mit dem nahe gelegenen Shubayqa 6-Standort verglichen wird.

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