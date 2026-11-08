Zwei Palästinenser, darunter eine Frau, wurden am 8. November 2026 westlich von Khan Yunes getötet, laut einer medizinischen Quelle und Gaza-Hilfe. Eine israelische Drohne soll eine Gruppe von Menschen in der Nähe der Taiba-Türme getroffen haben. Es werden auch mehrere Verletzungen gemeldet. Civil Defence berichtet, dass sie die Leichen in den Nasser medizinischen Komplex transportiert. Die genaue Zahl der Opfer und die genauen Umstände der Bombardierung müssen noch ermittelt werden, in einem Gebiet, in dem die Hilfe auch auf die Folgen der Regenfälle reagiert.

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Zwei Palästinenser, darunter eine Frau, wurden am Sonntag, den 8. November 2026 bei einem israelischen Streik westlich von Khan Yunes getötet. Eine medizinische Quelle, die von einer Nachrichtenagentur zitiert wurde, berichtete auch von mehreren Verletzungen. Nach diesem Zeugnis hat eine Drohne eine Gruppe von Menschen in der Nähe der Taiba-Türme im südlichen Gazastreifen getroffen.

Ein Streik bei Khan Yunes, in der Nähe der Taiba Türme

Lokal gesammelte Informationen deuten auf die Bombardierung im Gebiet al-Mawasi im Westen der Stadt hin. Der Krankenwagen und die Rettungsdienste in Gaza meldeten zwei Tote und Verwundete. Dies steht im Einklang mit dem von der medizinischen Quelle berichteten, aber es ist noch nicht möglich, eine genaue Anzahl von Verletzten zu ermitteln.

Laut den Erklärungen einer palästinensischen Nachrichtenagentur zum Zivilschutz haben seine Teams die Leichen eines Mannes und einer Frau geborgen. Sie transportierten sie zum Nasser medizinischen Komplex in Khan Yunes.

Die verfügbaren Aufzeichnungen zeigen nicht das mögliche militärische Ziel der Bombardierung. Die genaue Art der Verletzungen und die endgültige Beurteilung müssen noch festgelegt werden. Keine israelische Erklärung des Angriffs wurde in den konsultierten Informationen identifiziert.

Dieser Angriff kommt, da die Gaza-Hilfe auch auf die Folgen der schweren Regenfälle vom 7. November reagiert. Wasser hat viele Unterkünfte für Binnenvertriebene überfallen und ihre Bettwäsche verschlechtert. Der Bedarf an Unterkunfts- und Hilfsausrüstung war bereits vor diesem Wetterereignis erheblich.

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