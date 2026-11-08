Rail in Gulf: Sechs Länder unterzeichnen Abkommen

Die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrates unterzeichneten am 8. November 2026 in Manama ein Eisenbahnabkommen. Der Text organisiert ihre Koordinierung mit der GCC Rail Authority, legt nationale Zuständigkeiten fest und sieht gemeinsame Sicherheits- und Betriebsregeln vor. Diese Phase betrifft die Umsetzung des 2009 genehmigten regionalen Netzes. Es markiert nicht die Eröffnung eines neuen Verkehrsdienstes. Das Ziel bleibt, nationale Netze zu verbinden, um Reisen und Austausch zu erleichtern.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) unterzeichneten am 8. November 2026 ein Eisenbahnabkommen. Bei ihrem Treffen in Manama, Bahrain, verabschiedeten sie einen gemeinsamen Rahmen, um ihre nationalen Netzwerke zu verbinden. Der Text legt die Zuständigkeiten der einzelnen Länder und die Koordinierungsvereinbarungen fest. Diese Etappe organisiert das Eisenbahnprojekt im Golf. Es entspricht nicht der Eröffnung eines neuen Dienstes.

Das Abkommen vereint Bahrain, Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. CCMD Verkehrsminister nahmen an der Zeremonie teil. Der Generalsekretär der Organisation, Jasem Mohamed Albudaiwi, war ebenfalls anwesend.

Rail in Gulf: Gemeinsame Regeln für Netze

Nach Angaben des katarischen Verkehrsministeriums wird mit dem Text ein Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Eisenbahnbehörde des GCC eingerichtet. Es zielt darauf ab, Hindernisse für die Durchführung des Projekts zu beseitigen. Sie organisiert auch die technische und operative Integration nationaler Netze in das künftige regionale Paket.

Die Bestimmungen betreffen technische Normen, Betriebsvorschriften und Sicherheitsanforderungen. Sie betreffen auch die Interoperabilität, d. h. die Fähigkeit der verschiedenen Netze, zusammen zu arbeiten. Das Abkommen definiert die Verantwortlichkeiten jedes Landes und sieht einen Zeitplan für die Umsetzung und Nutzung vor.

Ein Projekt wurde 2009 genehmigt

2009 genehmigte der Oberste Rat des Golf-Kooperationsrats die Schaffung eines Netzwerks, das die sechs Mitgliedstaaten verbindet. Bis Dezember 2021 hatte er beschlossen, eine gemeinsame Eisenbahnbehörde zu schaffen. Seine Aufgabe ist es, die Durchführung des Projekts zu koordinieren und seine Kompatibilität mit nationalen Netzwerken sicherzustellen.

Der katarische Verkehrsminister Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani verteidigte die wirtschaftlichen Ziele des Abkommens. Insbesondere wurde der Personen- und Warenverkehr, Logistikdienstleistungen, Handel und Tourismus hervorgehoben. Diese erwarteten Effekte bleiben mit der Realisierung der Verbindungen und deren Betrieb verbunden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews