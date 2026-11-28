Vor der Wiederaufnahme der Debatte am 2. Dezember stehen die Ressourcen von fünf Aufsichtsgremien und der Rückstand bei den öffentlichen Finanzen weiterhin im Mittelpunkt des libanesischen Haushalts für 2027.

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Der Finanzausschuss hat seine Prüfung des Haushaltsentwurfs für 2027 am 2. Dezember wieder aufgenommen. Am 11. November genehmigte die Kommission die Mittel für fünf Aufsichtsgremien und forderte jede auf, ihren Bedarf zu klären. Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Präsident, Ibrahim Kanaan, das letzte Haushaltsjahr, dessen Prüfung der Rechnungshof auf 2022 abgeschlossen hatte, festgelegt.

Die Sitzung am 11. November, die um 10.30 Uhr in Beirut eröffnet wurde, konzentrierte sich auf die Hohe Disziplinarkommission, die Nationale Antikorruptionskommission, den Rechnungshof, die Zentralinspektion und die Behörde für das öffentliche Auftragswesen. Die Genehmigung ihrer Mittel bleibt eine Phase der parlamentarischen Kontrolle. Es bedeutet nicht, dass der Staatshaushalt endgültig verabschiedet wird oder dass die zusätzlichen Anforderungen dieser Organe alle erfüllt werden.

Haushaltsplan 2027: fünf betroffene Aufsichtsorgane

Die Hohe Disziplinarkommission kehrt somit nach der Verschiebung ihrer Mittel am Vortag zum Haushaltspfad zurück. Am 10. November weigerte sich Ibrahim Kanaan, sie in Abwesenheit seines Präsidenten genehmigen zu lassen. Der Bericht vom 11. November erwähnt die Beteiligung der Richterin Rita Ghantous, begleitet von einem Vertreter der Rechnungsführung der Institution.

Auch die anderen Organisationen waren vertreten. Georges Attieh beteiligte sich an der Arbeit für die Zentralinspektion, Jean Ellieh für die Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen. Der Rechnungshof wurde insbesondere durch Inaam Boustany vertreten. Fawaz Kabbara und Ali Badran nahmen an der Nationalen Antikorruptionskommission teil. Der Generaldirektor für Finanzen, Georges Maarawi, und die Haushaltsdirektorin, Carole Abi Khalil, nahmen an dem Treffen teil.

Im Protokoll werden die Beträge der fünf genehmigten Umschläge nicht veröffentlicht. Es erlaubt daher nicht die Berechnung ihrer Progression oder ihres Rückgangs ab 2026. Er wies auch darauf hin, dass bestimmte Punkte vorbehalten waren, ohne eine detaillierte Liste vorzulegen. Diese Sitzung als kostenpflichtige und bereits erworbene Erweiterung aller Kontrollfähigkeiten darzustellen, wäre verfrüht.

Ärzte und Ingenieure rekrutieren

Ibrahim Kanaan nahm das Beispiel der Zentralinspektion, um die Schwierigkeiten zu erklären, die während des Austauschs aufgeworfen wurden. Er bezog sich auf die Vollzeitrekrutierung von Ärzten und Ingenieuren zur Überwachung der Verwaltungen mit einem Gehalt von 800 Dollar. Diese Zahl ist ein Beispiel, das der Herr Abgeordnete anführt. Er beschreibt nicht die volle Höhe oder die Bezüge aller Bediensteten der betreffenden Agenturen.

Seine Intervention wirft die Frage nach der Attraktivität von spezialisierten Positionen auf. Der Vorsitzende der Kommission bestritt die Möglichkeit, diese Fachkräfte bei dieser Höhe der Vergütung zu behalten. Es verband auch den Mangel an Ressourcen und Personal mit den Risiken für die Ausübung der Kontrolle. Am Ende des Treffens wurden jedoch keine spezifischen Anpassungen angekündigt.

Der Antrag an die Agenturen geht daher über die Vorlage eines Gesamtbudgets hinaus. Kanaan bat sie, den Personalbedarf, die notwendigen Ressourcen und die Rechtsvorschriften zu ermitteln, die geändert werden müssen, um ihre Funktionsweise zu verbessern. Die Institutionen kommunizierten während des Austauschs Bedürfnisse und Vorschläge. Der Ausschuss erwartet eine schriftliche Präsentation, die er prüfen kann, bevor er seine Schlussfolgerungen an die Plenarversammlung weiterleitet.

Öffentliche Haushalte verspäten sich

Die Verzögerung bei den endgültigen Jahresabschlüssen war ein weiterer Diskussionspunkt. Ibrahim Kanaan erklärte, der Rechnungshof habe die Prüfung nur bis zum Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen. Er nannte die Situation eine vierjährige Verzögerung. Diese Einschätzung sollte nicht in eine Behauptung umgewandelt werden, dass in keiner Gerichtsbarkeit ein Konto nach 2022 existiert: Sie bezieht sich auf den in dieser Sitzung erwähnten Status.

Das Thema war bereits zu Beginn der Haushaltsüberprüfung 2027 präsent. In früheren Austauschen hatte Kanaan die fehlende Übermittlung des endgültigen Kontos 2025 angesprochen. Die Debatte vom 11. November verbindet diese Verzögerung nun mit den Mitteln der Institutionen, die die öffentlichen Ausgaben prüfen müssen. Die für das folgende Jahr beantragten Mittel und der Abschluss der Vorjahre bleiben zwei getrennte Aufgaben.

Die Kommission befragte auch weiterhin öffentliche Stellen zu ihren Stromrechnungen. Laut seinem Präsidenten behaupten die befragten Regierungen, ihre Rückstände beglichen zu haben. Kanaan kündigte weitere Überprüfungen an. Dies ermöglicht es nicht, ein bestimmtes leistungspflichtiges Institut zu benennen oder eine individuelle Unregelmäßigkeit festzustellen.

Der Zeitplan des Parlaments sieht eine Wiederaufnahme der Prüfung des Haushaltsplans am Mittwoch, den 2. Dezember um 10.30 Uhr vor. Nach der Überprüfung der operativen Mittel der anderen Departements am 25. und 26. November bleibt der Bericht vom 11. November die Referenz für diese fünf Agenturen: er enthält nicht den Betrag ihrer Finanzrahmen oder den Zuschlag, den sie möglicherweise beantragen.

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