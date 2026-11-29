Real verfügbares Einkommen stieg um 0,5% im Oktober, nach dem Bureau of Economic Analysis. Die Ausgaben steigen um 0,3 Prozent in aktuellen Dollar, bleiben aber nach Preisanpassungen nahezu unverändert.

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Das verfügbare Einkommen der US-Haushalte stieg im Oktober um 0,5%, nachdem es inflationsbereinigt war. Der reale Verbrauch ging leicht um weniger als 0,1% zurück. Die am 25. November vom Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlichten Zahlen zeigen eine Einkommensumkehr nach dem Herbst im September, ohne eine Wiederaufnahme der Volumenkäufe.

Erhöhung der Ausgaben in Dollar, nicht in Volumen

Das verfügbare Einkommen, berechnet nach aktuellen Steuern, stieg um 0,8 Prozent in aktuellen Dollar. Die Konsumausgaben stiegen um 0,3 Prozent oder 63,8 Milliarden Dollar jährlich. Davon sind 52,1 Milliarden Dienstleistungen und 11,8 Milliarden Waren. Die von der BEA gemessenen Verbraucherpreissteigerungen erreichten ebenfalls 0,3% pro Monat.

Nach der Preiskorrektur stellte die BEA einen Rückgang der annualisierten Raten für Verbraucherausgaben um 5,8 Milliarden US-Dollar fest. Es ist niedrig genug, um auf 0,0% in der monatlichen Tabelle zu runden. Im September zeigen die revidierten Zahlen einen Rückgang des real verfügbaren Einkommens um 0,2% und einen Anstieg des realen Konsums um 0,1%.

Löhne, Dividenden und Prämienrückzahlungen

Die Vergütung für Privatangestellte trug im Oktober zur Einkommenssteigerung bei. Die BEA stellt auch einen Anstieg der Dividenden und öffentlichen Leistungen fest, die teilweise durch einmalige Rückzahlungen von Medicare-bezogenen Prämien unterstützt wurden. Die Sparquote der Haushalte betrug 4,1% des verfügbaren Einkommens.

Verbraucherpreise steigen um 3,8% gegenüber dem Vorjahr

Der Verbraucherausgabenpreisindex (ECP) stieg im Oktober um 0,3% gegenüber 0,5% im September. Ohne Nahrung und Energie blieb der monatliche Anstieg bei 0,3%. Über ein Jahr stiegen die vom ECP gemessenen Preise um 3,8% und 3,3% ohne Lebensmittel und Energie. Die BEA veröffentlicht die November-Zahlen am 23. Dezember.

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