Bevor die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Teilung des palästinensischen Stellvertreters empfiehlt, hat der Vertreter des Libanon, Camille Chamoun, eine andere Formel vorgeschlagen: einen Bundesstaat mit arabischen und jüdischen Kantonen. Das Protokoll der Sitzung zeigt, wofür Beirut steht und warum sein Vertreter kurz vor der Abstimmung wieder das Wort ergriffen hat.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Bevor die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Teilung des palästinensischen Stellvertreters empfiehlt, hat der Vertreter des Libanon, Camille Chamoun, eine andere Formel vorgeschlagen: einen Bundesstaat mit arabischen und jüdischen Kantonen. Das Protokoll der Sitzung zeigt, wofür Beirut steht und warum sein Vertreter kurz vor der Abstimmung wieder das Wort ergriffen hat.

Am Samstag, den 29. November 1947, steht der Präsident der Generalversammlung, Brasilianer Oswaldo Aranha, im Begriff, über den Bericht über die Zukunft Palästinas abzustimmen. Camille Chamoun bat im Namen des Libanon um das Wort. An diesem Tag begnügte sich der künftige Präsident der Republik nicht mit der Ankündigung, dass sein Land sich der Teilung widersetzen würde. Es legt die Prinzipien eines anderen Projekts fest und geht kurz vor der namentlichen Aufforderung darauf zurück, wie der Text vorbereitet wurde.

Zwei Kategorien von Kantonen, ein gemeinsamer Staat

Am Vortag hatte der Vertreter Frankreichs eine 24-stündige Vertagung beantragt, um zu prüfen, ob eine Schlichtungsformel noch möglich sei. Chamoun dankte den Vertretern Frankreichs und Kolumbiens für ihre Erklärungen. Er kritisierte jedoch die Organisatoren der Debatten, weil sie sich seiner Meinung nach nicht an einem echten Vermittlungsprozess mit den arabischen Delegationen beteiligt hätten. Er räumte ein, dass die Zeit seit dem vorherigen Treffen keinen vollständigen Text erlaubt hatte.

Der UN-Bericht listet die sechs von Chamoun vorgebrachten Prinzipien auf. Palästina sollte vor dem 1. August 1948 als unabhängiger Bundesstaat gegründet werden. Eine Bundesregierung würde mit den arabischen und jüdischen Kantonen koexistieren. Ihre Grenzen würden so gezogen, dass die Zahl der Menschen, die in ihrem Kanton in der Minderheit wären, reduziert würde. Eine konstituierende Versammlung, die in direkten allgemeinen Wahlen gewählt und im Verhältnis zu den verschiedenen Komponenten der Bevölkerung zusammengesetzt ist, würde die Verfassung entwerfen.

Chamoun schlägt vor, auf das amerikanische System zurückzugreifen, um Befugnisse zwischen dem Bundesstaat und den Kantonen zu verteilen. Er zitiert auch die lokale Autonomie der Schweiz. Die Verfassung würde heilige Stätten schützen und den freien Zugang, Besuch und Gottesdienst sowie die Rechte religiöser Institutionen garantieren. Das Dokument gibt jedoch keine Karte der Kantone oder eine endgültige Verteilung der Befugnisse. Seine Delegation hat diese Grundsätze als Diskussionsgrundlage und nicht als in Kraft tretende Verfassung vorgestellt.

Libanon unter den 13 Gegenstimmen

Vor der Wahl intervenierte Chamoun ein zweites Mal. Er bat die Versammlung, zuerst über die Empfehlungen zu entscheiden, die, wie er sagte, in einem Unterausschuss vereinbart worden seien. Er war der Meinung, dass die technischen Abstimmungen über die Wirtschaftsunion die Hauptfrage nicht beantworteten: ob das Territorium in zwei Staaten aufgeteilt werden sollte oder nicht. Aranha antwortete, dass diese Empfehlungen in den Berichten der Unterausschüsse und nicht in dem der Versammlung übermittelten Entwurf enthalten seien. Er stimmt ohne gesonderte Abstimmung über diese Punkte ab.

Die Resolution 181 (II) wurde mit 33 zu 13 Stimmen bei 10 Enthaltungen und einem Mitglied ohne Stimmabgabe angenommen. Libanon gehört zu den Gegnern, darunter Ägypten, Irak und Syrien. Frankreich, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion stimmten dafür; das Vereinigte Königreich, damals handelnde Macht, bleibt. Der Text empfiehlt zwei Staaten, einen arabischen und einen jüdischen, die durch eine Wirtschaftsunion verbunden sind, und einen separaten internationalen Status für Jerusalem. Es ist eine Empfehlung zum Teilen, keine Vereinbarung, die von beiden Parteien unterzeichnet wurde.

Von der Tribüne der Vereinten Nationen zum Waffenstillstand von Naqoura

Der Libanon war seit 1945 Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Zwei Jahre später war seine Delegation in der Lage gewesen, eine Lösung vorzulegen, die einen gemeinsamen politischen Rahmen aufrechterhielt, obwohl sie nicht mit dem gemeinsamen Plan zur Abstimmung gestellt worden war. Chamouns Intervention ermöglicht es somit, in den Archiven die libanesische Weigerung vom endgültigen Text und dem Vorschlag, den er tatsächlich verteidigte, zu unterscheiden.

Die 1947 vorgesehenen Grenzen traten nicht in Kraft, da sie gezogen worden waren. Nach dem Krieg von 1948 unterzeichneten Libanon und Israel am 23. März 1949 ein allgemeines Abkommen in Ras Naqurah. Dieses Dokument regelte die Einstellung der Feindseligkeiten an ihrer Front. Es spiegelte nicht die von der Versammlung empfohlene Teilung oder den von Chamoun vorgelegten Bundesentwurf wider.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews