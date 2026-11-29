Die Zentralbank von Paraguay plant, ihre Ausschreibungen in der Woche vom 30. November zu starten. Neue Betriebe werden die Kunden benachrichtigen, sobald die Lose vergeben sind.

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Kunden der Ueno Bank, die nur einen Teil ihrer Einlagen zurückerhalten haben, könnten bald die Banken wechseln, ohne selbst eine auswählen zu müssen. Die Zentralbank von Paraguay (BCP) gab am 26. November bekannt, dass sie plant, in der Woche vom 30. November die Vergabe von Losen von Vermögenswerten und Einlagen per Ausschreibung zu starten. Die Eröffnung dieses Verfahrens bedeutet nicht, dass die Konten bereits am Montag übertragen werden.

Bank, die Einlagen erhält, benachrichtigt Kunden

Nach der Zuweisung eines Loses übernimmt das übernehmende Institut die Einlagen, Kredite und andere Produkte, die in diesem Los enthalten sind. Es liegt an ihm und nicht an den Kunden, die Initiative des Kontakts zu ergreifen. PCO gibt an, dass zu diesem Zeitpunkt keine Schritte für Antragsteller erforderlich sind, die an Transfers beteiligt sind. Es hat kein Datum angekündigt, an dem jedes Konto wieder nutzbar wird.

Die Zentralbank schätzt, dass diese Operation fast 99% der Menschen und Unternehmen mit Einlagen über 40 Mindestlöhnen, einschließlich kleiner Unternehmen, zugute kommen wird. Der Prozentsatz bezieht sich auf die Anzahl der beteiligten Kunden, nicht auf den Anteil des Wertes der Einlagen, die eingezogen werden sollen.

Die Ueno Bank wurde am 2. November interveniert. In seinem Finanzstabilitätsbericht vom November stellt PCO fest, dass am 11. November 1,83 Millionen Einleger bereits Vorschüsse in Höhe von insgesamt rund 4 Billionen Guaranis erhalten hatten. Diese Vorschüsse fallen unter den Garantiemechanismus; die am 26. November angekündigten Ausschreibungen betreffen die Bearbeitung der verbleibenden Einlagen.

Investmentfonds folgen einem separaten Verfahren

Inhaber von von Ueno AFPISA verwalteten Fondsanteilen können nach dem von der Marktaufsichtsbehörde angekündigten Zeitplan die Rücknahme ihrer Anlagen von bis zu 30 Millionen Guaranis pro Woche beantragen. Ueno AFPISA wird sie kontaktieren müssen und die Zahlung wird durch Investor Casa de Bolsa gehen, ohne Verpflichtung, dort ein Konto zu eröffnen. Die Regulierungsbehörde plant auch, eine Sitzung einzuberufen, um über die Fortsetzung oder Liquidation von zwei Ueno Cash-Fonds zu entscheiden, einer in Guaranis und der andere in Dollar.

Der Präsident der Zentralbank, Jorge Schreiner, gab ebenfalls bekannt, dass er der Exekutive einen Gesetzentwurf zur Rückforderung von Vermögenswerten der Ueno Bank übermittelt habe. Der Text soll die Verwaltung dessen erleichtern, was nach Übertragungen übrig bleibt, und es ermöglichen, dass Vermögenswerte, die vor Gericht eingezogen werden können, zur Zahlung von Gläubigern, einschließlich der Inhaber von Schuldverschreibungen, verwendet werden. Sie ist nicht in Kraft getreten. PCO hat noch keine Nachfolgeinstitutionen bestellt.

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