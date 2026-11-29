Der Fall von Bechir II 1840 beendete sein Gericht, nicht die Chehab-Familie. Im Laufe der Zeit wurde der Beiteddine-Palast zu einem libanesischen Staatseigentum, während in Hasbaya Familienmitglieder für eine Eingeweihte mobilisierten, behaupteten sie, das Eigentum zu teilen. Von Ghazir bis Wadi al-Taym lüften die Routen von Fouad, Khaled und Maurice Chehab auch den Schleier über den Ort des Namens in libanesischen Institutionen.

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Nach dem Thron, Episode 1. Der fall von bechir ii im jahr 1840 löschte den shehab nicht. Im Chouf ging sein Palast in Beiteddine in die Hände der Verwaltung über und gehört dem libanesischen Staat. In Hasbaya trugen Mitglieder der Familie den Schutz eines Serals, an den ihr Name gebunden bleibt. Zwischen diesen beiden Orten führt die Geschichte der Shehab nach dem Emirat auch von der Zitadelle zu den Institutionen der Republik.

Die Shehab nach dem Emirat: der Fall eines Gerichts, nicht einer ganzen Familie

Beiteddine und Hasbaya waren nicht zwei austauschbare Residenzen. Der erste war der Hof von Béchir II, der den Libanonberg regierte. Der zweite war ein älterer Familiensitz in Wadi al-Taym, wo andere Shehab eine lokale Behörde hielt. Die Emire der Zweige von Hasbaya und Rachaya blieben sunnitisch, während der Zweig von Behir II christlich wurde. Der gleiche Name umfasste lokale Behörden, Geständnisse und Allianzen, die nicht alle auf die gleiche Weise weitergegeben wurden.

Bashir II. hatte sich auf die Seite von Mehemeth Ali gestellt, dem Führer Ägyptens, dessen Streitkräfte seit 1831 der Levante aufgezwungen worden waren. Ihr Rückzug aus dem Osmanischen Reich und seinen europäischen Verbündeten führte zu seiner Absetzung 1840. Der Emir ging ins Exil. Sein Nachfolger, Behir III, war auch ein Shehab, aus dem Zweig von Rachaya. Sein kurzer Übergang in die Macht rettete das Emirat nicht, das 1842 abgeschafft wurde. Das Ende dieser Funktion allein bedeutete nicht das Verschwinden der anderen Zweige oder die Übertragung aller ihrer Häuser.

Im Wadi al-Taym wurde die Pause auch 1860 gespielt. Im Juni, während der Massaker in Hasbaya und Rachaya, wurden sunnitische Emire der Familie mit Christen getötet. Der Historiker Taylan Paksoy, der die Zeugnisse der Zeit zurücknahm, erinnert sich, dass einige dieser Shehab sich auf die Seite des Schutzes der christlichen Einwohner gestellt haben. Diese Tatsache verhindert das Lesen von Gewalt nur durch das Geständnis der Opfer. Er sagte auch, was der Verlust der Allianzen, die sie unterstützt hatten, diese Zweige gekostet hatte. Sie dürfen nicht für erloschen erklärt werden.

Beiteddine, vom Palast von Bechir II zum Palast der Republik

Bechir II baute seinen Palast zwischen 1788 und 1818. Die Organisation der Kurse trennte die Rezeption und die Angelegenheiten der Residenz des Emirs. Diese Trennung hilft zu verstehen, was die folgenden Verwaltungen in Beiteddine fanden: nicht nur ein Zuhause, sondern ein Ort, der dazu bestimmt ist, zu empfangen, zu beherbergen und zu regieren. Nach 1840 diente der Palast den osmanischen Behörden und dann dem französischen Mandat. Es wurde 1934 als historisches Denkmal eingestuft und wurde 1943 zur Sommerresidenz der libanesischen Präsidentschaft.

Der libanesische Krieg hat die Verwaltung des Ortes erneut verändert. Der Palast wurde beschädigt. Die Arbeit wurde in den 1980er Jahren von der Zivilverwaltung des Chouf finanziert, bevor das Gebäude 1992 an den Staat zurückkehrte. ICOMOS, das die Aufzeichnungen von Beiteddine und Deir el-Qamar in den frühen 2000er Jahren untersuchte, weist darauf hin, dass der Palast dem libanesischen Staat gehört und unter der Kontrolle der Generaldirektion für Altertümer steht. Die alten Ställe, in denen Mosaike untergebracht sind, geben eine Vorstellung von der anderen Veränderung: Ein Teil der Serviceräume des Palastes ist zu einem Ort der Präsentation des Erbes geworden.

In Hasbaya, eine Familie und eine Naturschutzverwaltung

Im Fall von Hasbaya dokumentierte der World Monuments Fund immer noch seine Verwendung durch Nachkommen, als der Senrail für 2006 in seine Beobachtungsliste aufgenommen wurde. Es ist ein Periodenrekord, keine Umfrage der aktuellen Bewohner. Der Präsident der Safeguard Foundation erklärte im Jahr 2015, dass im Jahr 2000 eine Senrail-Struktur geschaffen wurde und dass die Antikenabteilung eine Studie finanziert hatte, um Prioritäten zu setzen. Damals wies sie auf den Mangel an Ressourcen für die Restaurierung des Geländes hin.

Vor kurzem hat der Vizepräsident der Chahab-Vereinigung der Emirs in einem Interview mit dem Kulturminister von Ghassan Salamé angegeben, dass der Seral mehreren Familienmitgliedern gehörte. Er schlug einen von den Eigentümern unterzeichneten Brief vor, um Antiquitäten nach einer umfassenden Studie zu fragen. Seine Erklärung enthält Informationen über den Prozess und die Frage der Eigentümer, wie sie vom Verein vorgestellt werden. Es lohnt sich nicht, einen Katasterstaat, einen Bauvertrag oder eine Finanzierungsbestätigung zu veröffentlichen. Hier gehen die Bahnen der beiden Denkmäler auseinander: In Beiteddine verwaltet der Staat seinen eigenen Palast; In Hasbaya ist die Konsultation der Eigentümer Teil der Backup-Datei.

Von Ghazir und dem Süden bis zu libanesischen Institutionen

Die Reisen des zwanzigsten Jahrhunderts beliefen sich nicht auf eine Abfolge von Bechir II. Nach Angaben der libanesischen Armee stammte der zukünftige Präsident Fouad Chehab von Emir Hassan ab, dem ältesten Bruder von Bechir II., und nicht von Bechir selbst. Geboren in Ghazir, arbeitete Fouad Chehab sehr jung am Hof von Jounieh, um seiner Familie zu helfen, vor seiner Karriere als Offizier. Er wurde Chef der Armee und dann Präsident der Republik von 1958 bis 1964. Der Nachname war derselbe; die Last war nicht mehr erblich.

Khaled Chehabs Erfahrung ist, dass die parlamentarischen Archive ihm von 1935 bis 1937 den Präsidenten des Hauses gaben, und die Aufzeichnungen der Regierung bezeugen seine Rückkehr an den Chef des Rates im Jahr 1952. Allgemeine Sicherheitspublikationen beziehen ihre Ursprünge auf die Region Hasbaya, ohne ihre genaue Verbindung mit den Selenbesitzern herzustellen. Auf der Seite des Erbes leitete der Archäologe Maurice Chehab die Antiken des Libanon und startete die Museumsbulletin von BeirutDie Familie selbst veröffentlicht heute Übersetzungen von Zeugnissen und Porträts in ihren Chehab Chronik. Dies ist ein Archivprojekt, nicht eine Zählung aller Zweige.

Zwei internationale Schutzmaßnahmen, nicht zwei angekündigte Baustellen

Beide Gebäude erhalten einen vorübergehenden verstärkten Schutz nach dem Zweiten Protokoll zum Haager Übereinkommen über Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten: seit dem 18. November 2024 für Beiteddine und seit dem 1. April 2026 für den Hasbaya Serail. Es ist keine Inschrift im Weltkulturerbe. Diese Entscheidungen ändern nicht das Eigentum an Gebäuden oder beweisen, dass eine Restaurierungsstätte finanziert wird. Nach Ansicht von Hasbaya fordert der Ausschuss den Libanon weiterhin auf, nationale Schutzmaßnahmen zu dokumentieren, wenn die Umstände es erlauben, um das ordentliche Verfahren einzuleiten.

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