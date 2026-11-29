Die Demokratische Partei konditioniert den Zugang zu ihren Debatten mit einer Verpflichtung gegen bestimmte Werbung von externen Gruppen. Ausschusskonten im Zusammenhang mit der KI-Debatte zeigen, was diese Regel abdeckt und auslässt.

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Kandidaten für die Demokratische Vorwahl von 2028 müssen bestimmte Anzeigen von externen Gruppen denunzieren, wenn sie an den offiziellen Debatten der Partei teilnehmen wollen. Präsentiert im November vom National Democratic Committee (DNC), schließt diese Regel die Super PAC Caisses nicht. Die Konten der Organisationen, die an der Debatte über Regeln für künstliche Intelligenz beteiligt sind, zeigen, warum: Dutzende Millionen Dollar zirkulieren zwischen den Ausschüssen, bevor eine Werbekampagne finanziert wird oder nicht.

Was Kandidaten berichten müssen

Die DNC fordert die Bewerber auf, eine Verpflichtung zu unterzeichnen und einzuhalten, um auf das von ihr genehmigte Verfahren zuzugreifen. Der Text bezieht sich auf Werbung für einen Kandidaten für die Grundschule oder gegen einen seiner Rivalen, wenn er von einer föderalen Super-CAP oder von einer Steuerstatusorganisation 501 (c) (4) gekauft wird. Sie gilt für Fernsehen, Radio, Internet, Werbetafeln und Post.

Ein im Rahmen einer Unterschriftenkampagne benannter Vertreter kann dem DNC einen Aufwand melden. Der Ausschuss prüft dann die Akte und gibt vor Ablauf der Frist für die Aussprache an, ob eine Kündigung oder eine andere Maßnahme erforderlich ist. Es kann diesen Gruppen nicht verbieten, Werbung zu veröffentlichen. Eine Kampagne, die sich nur mit einem Problem der öffentlichen Ordnung befasst oder nur auf einen republikanischen Kandidaten abzielt, fällt nicht unter diese Bestimmung.

Eine weitere Komponente bietet einen Rahmen für die Beziehungen zu Parteistrukturen. Es verbietet einer Kampagne den Abschluss einer gemeinsamen Sammelvereinbarung mit einem demokratischen Ausschuss, bevor sein Kandidat die Nominierung erhält. Es verbietet ihm auch, bestimmte Anzeigen zu suchen oder zu genehmigen, die von lokalen Parteikomitees bezahlt werden, die ihm in der Grundschule zugute kommen würden.

Die Zukunft führen: 47 Millionen Dollar an andere Komitees

Leading the Future illustriert diese Finanzarchitektur. Aufgenommen im August 2025 hat dieser Super-PAC fast 75,98 Millionen Dollar Umsatz. Die am 3. November eingesehene Erklärung der Bundeswahlkommission (FEC) bezieht sich auf den Zeitraum bis zum 14. Oktober 2026.

Seine Auszahlungen erreichen 52,16 Millionen Dollar. Sie enthalten jedoch 47 Millionen Beiträge an andere Ausschüsse. Die Darstellung des Ganzen als direkte Werbekosten wäre daher ungenau. Die unabhängige Wahlkostenabteilung des Ausschusses selbst zeigt in dieser Synthese Null.

Diese periodische Synthese schließt 24 und 48 Stunden spezifische Aussagen aus. Es misst daher nicht alle Netzwerkaktivitäten. Hinzufügen einer Überweisung und dann Ausgaben mit diesem Geld würde doppelt so viel zählen.

Der Ausschuss hatte am Ende dieses Zeitraums noch 23,82 Millionen Dollar. Dieser Betrag ist ein Saldo, der am 14. Oktober gemeldet wurde, kein Foto seines Geldes am Wahltag.

Ein Ehrgeiz, der eine Stimme übersteigt

Leading the Future fordert auf seiner Website Unterstützung für Kandidaten, die sich für Innovationen in der künstlichen Intelligenz einsetzen. Sein Projekt betrifft sowohl föderale als auch staatliche Institutionen. Die Organisation möchte eine nachhaltige politische Kraft um die amerikanische Technologieführerschaft aufbauen.

Auch das Camp für mehr Garantien wurde organisiert. In der Auftakterklärung, die auf der Public First Action-Website veröffentlicht wurde, präsentieren die ehemaligen gewählten Mitglieder Chris Stewart, Republikaner, und Brad Carson, Demokrat, Public First als eine Initiative, die Parteien übertrifft. Ihre Arrangements unterscheiden eine Informationsorganisation und zwei Wahlkomitees, eines orientiert sich an den Republikanern und das andere an den Demokraten.

Ihr erklärtes Ziel ist Transparenz, Risikoüberwachung und öffentlicher Schutz. Diese Meinungsverschiedenheit ist daher nicht auf die Opposition zwischen Anhängern und Gegnern der Technologie beschränkt. Er betrifft die Verpflichtungen, die den Entwicklern und den für ihre Kontrolle verantwortlichen Institutionen auferlegt werden.

Die Spenden von Anthropic werden nicht mit Wahlkäufen verwechselt

In einer Pressemitteilung vom 21. Juli 2026 kündigte Anthropic eine neue 20-Millionen-Dollar-Spende an Public First Action an. Mit einer ersten Zahlung, die im Februar angekündigt wurde, erreichte die Unterstützung 40 Millionen Dollar.

Das Unternehmen macht einen wichtigen Punkt: Diese beiden Spenden finanzieren ausschließlich die öffentliche Information und die öffentliche politische Mission der Organisation. Sie erklärt, dass sie nicht dazu verwendet werden können, die Wahl eines Kandidaten unabhängig vom Wahlschritt zu beeinflussen.

Es wäre daher irreführend, sie automatisch in eine Gesamtanzeige für oder gegen Kandidaten aufzunehmen. Diese erklärte Einschränkung allein erlaubt es nicht, alle finanziellen Bewegungen des Netzwerks zu rekonstruieren.

Eine andere Struktur, die Super PAC Public First, hat eine eigene Bundeskennung. Seine von der CEF veröffentlichten und am 30. September 2026 herausgegebenen Konten zeigen Einnahmen von 4,91 Millionen US-Dollar und Auszahlungen von 4,43 Millionen US-Dollar. Dazu gehören 4,34 Millionen Beiträge an andere Ausschüsse. Diese Zahlen stellen nicht das konsolidierte Budget der Public First Action und aller assoziierten Organisationen dar.

Regulierung findet auch in den Mitgliedstaaten statt

Die Regeln werden nicht nur im Kongress beschlossen. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, gab am 19. Dezember 2025 die Unterzeichnung des RAISE Act bekannt. Nach den Gesetzesunterlagen des Senats des Staates wurde der Änderungstext S8828 am 27. März 2026 unterzeichnet und dieser Transparenz- und Sicherheitsrahmen überarbeitet. Sie umfasst die Veröffentlichung von Sicherheitsmerkmalen und die Meldung kritischer Vorfälle durch die betroffenen Entwickler.

Der staatliche Gesetzgeber wird somit in Anforderungen einbezogen, die Unternehmen der Branche direkt betreffen. Politische Organisationen haben daher einen konkreten Grund, auch über die föderale Mehrheit hinaus lokale Wahlen zu verfolgen.

Die Wahlkommission unterscheidet auch eine unabhängige Ausgabe von einem Zuschuss an den Kandidaten. Der ehemalige unterstützt oder bekämpft seine Kandidatur ohne Koordination mit seiner Kampagne. Sie muss von spezifischen Erklärungen abhängig gemacht werden. Für das Jahr 2028 ist es die Verwendung von Geld, die bestimmen wird, ob die DNC eine Kündigung beantragen kann. Die Oktober-Konten verzeichnen Zahlungen, die während des Wahlzyklus von 2026 getätigt wurden, nicht für Käufe für die nächsten Präsidentschaftswahlen.

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