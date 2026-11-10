UNIFIL und die libanesische Marine: Vorbereitung des Relais auf See

UNIFIL erinnert an seine maritime Mission neben der libanesischen Marine: Unbefugte Einreise zu verhindern und Besatzungen zu trainieren. Der im Dezember 2025 unterzeichnete Rahmen sieht eine schrittweise Erhöhung der nationalen Verantwortlichkeiten vor. Radar, Simulator und Training müssen diese Autonomie vorbereiten, ohne dass am 9. November ein weiterer Transfer angekündigt wird. Die Mahnung ist Teil der Vorbereitungen für das Ende des UN-Mandats, das für den 31. Dezember 2026 geplant ist. Es bestätigt nicht, dass die libanesischen Seestreitkräfte bereits alle notwendigen Fähigkeiten erworben haben.

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UNIFIL und die libanesische Marine arbeiten weiterhin zusammen, um das Eindringen von nicht vom Meer genehmigten Waffen zu verhindern. In einer Erinnerung vom 9. November 2026 hebt die Mission auch ihre Ausbildungs- und technische Unterstützungsarbeit hervor. Es bleibt das Ziel, den libanesischen Seestreitkräften zu erlauben, diese Verantwortung unabhängig zu übernehmen. Die Nachricht ist nicht die Ankündigung einer neuen Übertragung. Es beschreibt eine schrittweise Vorbereitung, die bereits unter dem Dach einer im Dezember 2025 unterzeichneten operativen Vereinbarung steht.

Die maritime Komponente der Interim Force der Vereinten Nationen im Libanon, bekannt als MTF, ist seit Oktober 2006 in Betrieb. Die Entsendung erfolgte auf Ersuchen der libanesischen Regierung. Zwanzig Jahre später erinnert UNIFIL an die beiden Komponenten dieses Engagements: einen Beitrag zur maritimen Sicherheit und die Stärkung der Fähigkeiten der nationalen Marine.

Der Text vom 9. November weist nicht auf ein Abfangen, eine Beschlagnahme oder eine neue Übung hin. Es wird auch nicht angekündigt, dass die libanesische Marine nun alle betroffenen Missionen alleine durchführen kann. Es konzentriert sich auf die Zusammenarbeit, technische Hilfe und Ausbildung, die erforderlich sind, um diese Autonomie im Laufe der Zeit zu erreichen.

UNIFIL und libanesische Marine: Überwachung der Ansätze des Landes

Die Seestreitkräfte unterstützen die libanesischen Behörden bei der Überwachung ihrer Hoheitsgewässer und der Sicherung ihrer Küsten. Es hilft, die Ankunft von Waffen und verwandten Materialien ohne Genehmigung auf dem Seeweg zu verhindern. Diese Mission ist Teil der Umsetzung der 2006 verabschiedeten Resolution 1701 des Sicherheitsrates.

Die MTF ist die erste Marinetruppe, die in eine Friedenssicherungsoperation der Vereinten Nationen integriert ist. Sein Anwendungsbereich umfasst die gesamte libanesische Küste. Das Präsentationsblatt der Mission enthält eine Länge von 110 nautischen Meilen zu Patrouillen, etwa 204 Kilometer.

Diese Zusammenarbeit verbindet Offshore-Operationen mit der Entwicklung nationaler Ressourcen. Internationale Schiffe bieten Unterstützung, während libanesische Besatzungen ihre Fähigkeiten konsolidieren. Es bleibt das Ziel, die Marine- und Sicherheitskräfte des Landes in die Lage zu versetzen, diese Aufgaben selbst zu erfüllen.

Die Zusammensetzung dieser Kraft entwickelt sich mit den Beiträgen der Staaten. In ihrer Aktualisierung vom 29. Oktober 2026 identifizierte die UNIFIL zwei Schiffe, die von Bangladesch und Deutschland bereitgestellt wurden. Diese Erklärung beschreibt die dann vorhandenen Mittel, unbeschadet ihres individuellen Auszahlungsplans.

Ein Rahmen in Beirut im Dezember 2025 unterzeichnet

Die Vorbereitung des Relais basiert auf Bestimmungen vor dem Erinnerungsschreiben vom 9. November. Am 23. Dezember 2025 unterzeichneten die beiden Streitkräfte einen neuen operativen Rahmen auf dem Marinestützpunkt Beirut. Konteradmiral Stephan Plath vertrat die MTF. Konteradmiral Mustapha El Aly vertrat die libanesische Marine.

Dieses Dokument organisiert ihre Zusammenarbeit für 2026. Es sieht eine erhöhte Verantwortung der libanesischen Streitkräfte für die Sicherheit der Hoheitsgewässer vor. Ihre Verfahren umfassen die Überwachung dieser Gewässer und die Durchführung von Sicherheitsmissionen im Seeverkehr.

Der Rahmen sieht auch eine sich verändernde internationale Rolle vor. Das MTF muss schrittweise von der aktiven Teilnahme an Sicherheitsaufgaben zu Beratung, Coaching und Beobachtung übergehen. Die Ausbildung libanesischer Seeleute bleibt ein Bestandteil dieses Übergangs.

Das Abkommen sieht eine stärkere Integration der libanesischen Einheiten in die gemeinsamen Strukturen beider Streitkräfte vor. Dieser Fortschritt hängt jedoch von der Betriebsbereitschaft der betreffenden Einheiten ab. Die Unterzeichnung des Rahmens bedeutet daher nicht, dass bereits Autonomie erlangt wurde. Sie legt eine Arbeitsorganisation für den Aufbau von Kapazitäten im Jahr 2026 fest.

Vom Küstenradar zum Betrieb

Am 13. Februar 2026 beschrieb der libanesische Marinekommandeur mehrere Ergebnisse dieser Zusammenarbeit. Mustapha El Aly zitierte die Entwicklung des Wissens über den maritimen Raum. Es basiert auf einem Netzwerk von fortschrittlichen Radaren, die sich nördlich von Arida bis Naqurah im Süden erstrecken.

Dieses Netzwerk ist eine der Möglichkeiten, wie Marinekräfte ihre operative Umgebung überwachen können. Der Kommandant verwies auch auf die Verbesserung der Bauvorbereitung und des Betriebsmanagements. Es verband diesen Fortschritt mit einer genaueren Bewertung der Meeresrisiken.

Die Ausbildung beschränkt sich nicht nur auf die Prävention des Waffenhandels. Es geht auch um die Suche und Rettung. Der libanesische Beamte beschrieb den Aufbau von Kapazitäten als ein weiteres Ergebnis internationaler Unterstützung. Die Sicherheit auf See umfasst somit Überwachung, Navigation und Hilfskompetenzen für Menschen in Schwierigkeiten.

Trainingsteams, im Raum und auf See

Die Personalvorbereitung ist für diesen Prozess von zentraler Bedeutung. Die libanesische Marine nutzt einen Navigationssimulator an der Marine Force School. Spezialisierte deutsche Marineteams beteiligen sich an der Ausbildung von Offizieren und Unteroffizieren.

Diese Sitzungen konzentrieren sich auf sichere Navigation und Manöver auf See. Sie zielen darauf ab, die Fähigkeiten der Besatzung zu verbessern und das Unfallrisiko zu verringern. Sie ergänzen die praktischen Aktivitäten, die mit den Schiffen der Seestreitkräfte durchgeführt werden.

Am 17. Juni 2026 beschrieb UNIFIL die Fortsetzung eines nachhaltigen Trainingsprogramms sowohl im Klassenzimmer als auch auf See. Diese Aktivitäten wurden in den im Dezember unterzeichneten Rahmen integriert. Sie wurden als Vorbereitung auf eine größere libanesische Verantwortung in den Hoheitsgewässern dargestellt.

Der Chef der UNIFIL, General Diodato Abagnara, betonte dann die schrittweise Verbesserung der Personalvorbereitung. Er betonte auch Koordination, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen in gemeinsame Operationen. Diese Elemente informieren über die Bedeutung der Erinnerung vom November: Technische Hilfe begleitet kontinuierliches operatives Lernen.

Mandatsfrist ohne automatische Autonomie

Diese Vorbereitung findet statt, wenn das UNIFIL-Mandat endet. Die Resolution 2790 sieht die Einstellung der Operationen am 31. Dezember 2026 vor. Ein geordneter und sicherer Rückzug muss dann innerhalb eines Jahres erfolgen.

Dieser allgemeine Zeitplan allein stellt keine Zertifizierung der Fähigkeiten der libanesischen Marine dar. Der Rückruf vom 9. November enthält keinen neuen detaillierten Schiffstransferplan. Sie veröffentlicht auch keine abschließende Bewertung der Einheitenautonomie. Die CCF behält ein konkretes Kriterium bei: ihre Einsatzbereitschaft, mehr Verantwortung auf See zu übernehmen.

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